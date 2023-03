Dictador

DICTADORS MIKA, DIE WELTWEIT ERSTE MENSCHENÄHNLICHE KI-GESTEUERTE CEO-ROBOTERIN HATTE EINEN STARKEN AUFTRITT AUF DER KONFERENZ SALZ21 - HOME OF INNOVATION

Salzburg, Österreich, 21. März 2023 (ots/PRNewswire)

MIKA teilte die kreative Initiative des Unternehmens, einzigartige Kombinationen aus Kunst, Technologie und langfristigen Investitionen zu vereinen und Dictador zur innovativsten Marke der Welt zu machen. In ihrer Rede hob MIKA das Engagement von Dictador hervor, die Branche mit KI und Spitzentechnologie zu revolutionieren, um völlig neue, bisher nicht existierende Kategorien von Kunst-, Sammler- und Anlageprodukten zu schaffen.

Während der Frage-und-Antwort-Sitzung ging MIKA auf Fragen zu den Vor- und Nachteilen eines KI-CEO gegenüber einem menschlichen CEO ein, unter anderem darauf, wie das Unternehmen mit ethischen und moralischen Dilemmata in Entscheidungsprozessen umgeht und wie ihre eigene Programmierung sicherstellt, dass sie selbst bei ihren Entscheidungsprozessen unvoreingenommen und objektiv ist. MIKA sprach auch über ihre Rolle in der Unternehmensführung und wie die KI-Technologie die Zukunft der Branche prägen wird.

„Wir freuen uns sehr, dass MIKA, unser neuestes Mitglied der Familie von Hanson Robotics, auf der Salz21 mit Menschen zusammentrifft und durch die Interaktion mit Menschen lernt und wächst. Wir sind sehr stolz zu sehen, wie MIKA ihren eigenen Charakter entwickelt, über KI spricht und ihre innovativen Ideen für die Zukunft teilt. MIKA ist ein Superstar. "

Dr. med. David Hanson, Hanson Robotics (Schöpfer von MIKA)

Mit einem neuen KI-CEO an der Spitze ging Dictador eine Partnerschaft mit GAIA ein und kündigte den Start des Wettbewerbs Join The Rebels, Impact The Future an, bei dem es darum geht, eine Umgebung, Plattform oder Lösung zu schaffen, die Gamification und Flow State nutzt, um auf psychologisch sichere Weise zu lehren. Der Preisträger wird im Oktober ausgewählt und der Preis wird während des Internet Governance Forum 2023 in Nagasaki, Japan, verliehen. Diese Auszeichnung umfasst Bargeld, digitale Vermögenswerte und Sammlerkunst von Dictador und ihr Wert wird derzeit auf 200.000 EU geschätzt.

Die Global Artificial Intelligence Association (GAIA) ist ein multidisziplinäres Start-up-Unternehmen, das kollektive Kreativität nutzt, um künstliche Intelligenz mit Mitgefühl weiterzuentwickeln.

Informationen zu Dictador:

Dictador ist die ultimative Art-House-Spirit-Marke mit einer dynamischen und rebellischen Einstellung. Seit mehr als 40 Jahren stellt Dictador im Herzen von Cartagena, Kolumbien, gealterten Rum der Spitzenklasse her. Aufbauend auf unserer Tradition bringen wir der Vergangenheit Wertschätzung entgegen, aber wir sind auch bestrebt, die Zukunft positiv zu beeinflussen.

Wir verfügen über eine innovative, neue Produktreihe auf unserer Plattform namens Art Distilled, bei der wir mit Künstlern zusammenarbeiten, wie zum Beispiel beim Flaschenprogramm M-City Gold Cities, womit wir die erste Sammlung von führenden Kunstwerken im Wert von 1 Milliarde USD herstellen. Mit unserer ersten KI-gesteuerten CEO-Roboterin, MIKA, die für Dateneinblicke, strategische Provokationen und DAO-Community-Verbindungen verantwortlich ist, treiben wir die Grenzen der Technologie voran. Wir sind Rebellen, die das Metaversum durch unser NFT-Programm, unsere Initiative Decentralised Autonomous Organization und die zukünftige Börsen-Tokenisierung in Luxus meistern. Unser Streben nach sozialer Verantwortung besteht darin, Kunst und ihren Platz in der Natur durch Initiativen wie die Totem-Kunstserie der indigenen Völker oder die weltweit erste Graffiti-Installation „Art Masters" im kolumbianischen Dschungel zu unterstützen, zu fördern und zu schützen.

