Akustisches Charisma: So begeistern Sie andere für Ihre Ideen und Konzepte / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

In Zeiten hybrider oder digitaler Kommunikation hat der Umgang mit unserer Stimme und Sprechweise an Bedeutung gewonnen. Wie klingt es, wenn wir für ein Projekt kämpfen, eine Kampagne präsentieren, einen guten Gedanken formulieren? Und warum ist die "Tonspur" so entscheidend für den Eindruck, den wir hinterlassen?

Gute Argumente und Ideen müssen auch "auf der Tonspur" überzeugen. Wie Sie Ihre Stimme kompetent und selbstbewusst zum Klingen bringen.

Immer mehr Studien kommen zu dem Schluss, dass akustisches Charisma DIE wesentliche Zutat in der Kommunikation ist. Menschen mit hohem akustischem Charisma wirken souverän. Sie motivieren, inspirieren und überzeugen. Und das nicht nur auf der Bühne, sondern im Meeting, im Call, im 1zu1-Gespräch.

Aktuelle Forschung zeigt auch, dass es die Mischung u.a. aus Sprechtempo, Rhythmus, Pausen und Betonungen ist, die bei den Zuhörenden gut ankommt.

In diesem Webinar zeigt Dr. Katrin Prüfig anhand von Audiobeispielen, was akustisches Charisma ist, wie es wirkt und was davon erlernbar ist. Anhand einfacher Übungen können Sie ausprobieren, wie Sie wirkungsvoller und überzeugender sprechen. Damit Sie in Zukunft andere noch leichter für Ihr Thema und Ihre Ideen begeistern!

In diesem Webinar

- erfahren Sie, was akustisches Charisma ist und wie es wirkt.

- lernen Sie die die wichtigsten Bausteine für interessantes und wirksames Sprechen kennen.

- hören und erleben Sie Best Practice-Beispiele.

- werfen Sie einen Blick ins Gehirn um zu verstehen, warum gute Redner:innen so wirksam sind und uns faszinieren.

- erfahren Sie, warum Talent überbewertet wird und was Sie mit konkreten Übungen erreichen können.

- können Sie sich selbst in kurzen Praxisübungen ausprobieren.

Programm:

Was sind die Bausteine von charismatischer Sprechweise und wie kann man sie anwenden?

Wie wird akustisches Charisma gemessen?

Wie wirken gute Rednerinnen und Redner im Gehirn der Zuhörenden?

Tipps für Schnellsprecher, Äh-Sager und Co.

Die unermessliche Bedeutung der Kombination Punkt / Pause.

Wie sie ihre Stimme und Sprechweise in vielen Situationen besser und bewusster einsetzen können.

Referentin Dr. Katrin Prüfig ist Medien- und Kommunikationstrainerin, zertifizierte Voice Profilerin und langjährige Moderatorin der Tagesschau / Tagesschau24. 2020 macht sie ihren Masterabschluss in Neurowissenschaften und bekam so einen ganz neuen Blick auf das Thema Stimme und Sprechweise. 2022 erschien ihr Buch "Führungsinstrument Stimme: In 10 Schritten zu mehr akustischem Charisma". Zusammen mit Prof. Oliver Niebuhr ist sie im Podcast "Stimmt! Die Sprechviertelstunde" zu hören. Hier geht es um alle Facetten von Stimme und Sprechweise - einschließlich der wesentlichen Bausteine von akustischem Charisma.

Eckdaten für das Online-Seminar Akustisches Charisma

Termin: Freitag, 12. Dezember 2025, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengrösse: 10 Personen

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Die Durchführung erfolgt auf zoom

