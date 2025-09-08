news aktuell Academy

Texte, die wirken: Schreiben für digitale Medien - auf allen Kanälen

Mehrteiliger Online-Workshop inklusive Einzelcoaching

Von überzeugenden Headlines über suchmaschinenoptimierte Blogartikel bis hin zu Social-Media-Beiträgen, die begeistern - dieser sechsteilige Online-Workshop vermittelt Ihnen die Grundlagen und Feinheiten des Schreibens für digitale Medien. Hier lernen Sie alles, um in der digitalen Kommunikation professionell und zielgerichtet zu texten.

Ergänzt wird der Kurs durch praxisnahe Übungen und interaktive Sessions, um Ihre Schreibfähigkeiten schnell zu verbessern. Konkrete Tool-Tipps, Checklisten zur Effizienzsteigerung und viel Inspiration durch den Austausch in der Gruppe runden das interaktive Training ab. Zusätzlich erhalten Sie individuelles Feedback im Einzel-Coaching.

Termine: 11. November bis 9. Dezember 2025, jeweils eine Online-Session pro Woche am Dienstagvormittag. Einstündige Abschlussveranstaltung am 11. Dezember 2025.

Inhalte im Überblick

Grundlagen - Online strategisch und zielgerichtet schreiben

SEO-Texte und Blogs - Inhalte, die gefunden und gelesen werden

Social Media - Prägnant und wirkungsvoll schreiben

Newsletter und E-Mail-Marketing - Direkt in den Posteingang der Zielgruppe

KI im Schreibprozess - Effizienzsteigerung mit Tools wie ChatGPT

Gemeinsame Reflexion zum Abschluss der Schulung

Key Facts

Leitung: Simone Maader, Texterin und Content-Strategin.

Veranstalter: news aktuell Academy.

Teilnahmegebühr: 890 Euro zzgl. MwSt. / 1.059,10 Euro inkl. MwSt.

Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.

Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis 27. Oktober 2025

Gruppengrösse: mindestens sechs, maximal 12 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröse ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.

Stornierung: bis zum 28. Oktober 2025 kostenfrei möglich.

Durchführung: online via zoom.

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.

Programm und Ablauf

Dienstag, 11 November 2025, 10:00 - 13:00 Uhr

Texte effizient planen, schreiben und überarbeiten

Zielgruppen verstehen und ansprechen

Die Psychologie der digitalen Leser*innen - wie Aufmerksamkeit online funktioniert

Kreativtechniken für starke Headlines und spannende Einstiege

Schreibblockaden überwinden: Praktische Tools und Tricks

SEO-Texte und Blogs - Inhalte, die gefunden und gelesen werden

Dienstag, 18. November 2025, 10:00 - 12:00 Uhr

Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Texter*innen

Keywords richtig einsetzen, ohne den Lesefluss zu stören

Struktur und Aufbau von Blogartikeln

Tipps zur Content-Promotion und -Distribution

Social Media - Prägnant und wirkungsvoll schreiben

Dienstag, 25. November 2025, 10:00 - 13:00 Uhr

Plattformspezifisches Schreiben (Instagram, LinkedIn, Facebook)

Storytelling für kurze Formate: Wie Sie online Geschichten erzählen

Call-to-Actions, die wirken

Visuelle Elemente und Texte kombinieren

Die Kunst der Microcopy

Newsletter und E-Mail-Marketing - Direkt in den Posteingang der Zielgruppe

Dienstag, 2. Dezember 2025, 10:00 - 13:00 Uhr

Aufbau und Struktur erfolgreicher Newsletter

Persönliche Ansprache versus professionelle Distanz

Betreffzeilen, die zum Öffnen einladen

Automatisierungen effektiv einsetzen

Analyse und Optimierung: KPIs für Newsletter-Texte

KI im Schreibprozess - Effizienzsteigerung mit Tools wie ChatGPT

Dienstag, 9. Dezember 2025, 10:00 - 12:00 Uhr

Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von KI für Texter*innen

Tools und Tipps für die Unterstützung im Alltag

Live-Demo: Wie Sie mit KI Texte erstellen und optimieren

Grenzen der Automatisierung und der Wert von persönlichem Stil

Abschluss: Gemeinsame Reflexion und Fragerunde

Donnerstag, 11. Dezember 2025, 10:00 - 11:00 Uhr

Plus: Eine Stunde Einzel-Coaching

Das integrierte Einzelcoaching macht den besonderen Wert des Kurses aus: Nach der Anmeldung wählen Sie einen Termin für Ihr individuelles Coaching, wofür verschiedene Tage und Zeiten zur Auswahl stehen. Im geschützten Rahmen sprechen Sie mit der Trainerin über Ihre Texte und erhalten ein persönliches Feedback. Die Teilnahme ist optional.

Dieser Workshop ist geeignet für Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Interner Kommunikation oder Agenturen.

Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Bereich Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge.

