Texte, die wirken: Schreiben für digitale Medien - auf allen Kanälen
Mehrteiliger Online-Workshop inklusive Einzelcoaching
Ein Dokument
Hamburg (ots)
Von überzeugenden Headlines über suchmaschinenoptimierte Blogartikel bis hin zu Social-Media-Beiträgen, die begeistern - dieser sechsteilige Online-Workshop vermittelt Ihnen die Grundlagen und Feinheiten des Schreibens für digitale Medien. Hier lernen Sie alles, um in der digitalen Kommunikation professionell und zielgerichtet zu texten.
Ergänzt wird der Kurs durch praxisnahe Übungen und interaktive Sessions, um Ihre Schreibfähigkeiten schnell zu verbessern. Konkrete Tool-Tipps, Checklisten zur Effizienzsteigerung und viel Inspiration durch den Austausch in der Gruppe runden das interaktive Training ab. Zusätzlich erhalten Sie individuelles Feedback im Einzel-Coaching.
Termine: 11. November bis 9. Dezember 2025, jeweils eine Online-Session pro Woche am Dienstagvormittag. Einstündige Abschlussveranstaltung am 11. Dezember 2025.
Inhalte im Überblick
- Grundlagen - Online strategisch und zielgerichtet schreiben
- SEO-Texte und Blogs - Inhalte, die gefunden und gelesen werden
- Social Media - Prägnant und wirkungsvoll schreiben
- Newsletter und E-Mail-Marketing - Direkt in den Posteingang der Zielgruppe
- KI im Schreibprozess - Effizienzsteigerung mit Tools wie ChatGPT
- Gemeinsame Reflexion zum Abschluss der Schulung
Key Facts
- Leitung: Simone Maader, Texterin und Content-Strategin.
- Veranstalter: news aktuell Academy.
- Teilnahmegebühr: 890 Euro zzgl. MwSt. / 1.059,10 Euro inkl. MwSt.
- Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.
- Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis 27. Oktober 2025
- Gruppengrösse: mindestens sechs, maximal 12 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröse ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.
- Stornierung: bis zum 28. Oktober 2025 kostenfrei möglich.
- Durchführung: online via zoom.
Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.
Programm und Ablauf
Grundlagen - Online strategisch und zielgerichtet schreiben
Dienstag, 11 November 2025, 10:00 - 13:00 Uhr
Texte effizient planen, schreiben und überarbeiten
Zielgruppen verstehen und ansprechen
Die Psychologie der digitalen Leser*innen - wie Aufmerksamkeit online funktioniert
Kreativtechniken für starke Headlines und spannende Einstiege
Schreibblockaden überwinden: Praktische Tools und Tricks
SEO-Texte und Blogs - Inhalte, die gefunden und gelesen werden
Dienstag, 18. November 2025, 10:00 - 12:00 Uhr
Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Texter*innen
Keywords richtig einsetzen, ohne den Lesefluss zu stören
Struktur und Aufbau von Blogartikeln
Tipps zur Content-Promotion und -Distribution
Social Media - Prägnant und wirkungsvoll schreiben
Dienstag, 25. November 2025, 10:00 - 13:00 Uhr
Plattformspezifisches Schreiben (Instagram, LinkedIn, Facebook)
Storytelling für kurze Formate: Wie Sie online Geschichten erzählen
Call-to-Actions, die wirken
Visuelle Elemente und Texte kombinieren
Die Kunst der Microcopy
Newsletter und E-Mail-Marketing - Direkt in den Posteingang der Zielgruppe
Dienstag, 2. Dezember 2025, 10:00 - 13:00 Uhr
Aufbau und Struktur erfolgreicher Newsletter
Persönliche Ansprache versus professionelle Distanz
Betreffzeilen, die zum Öffnen einladen
Automatisierungen effektiv einsetzen
Analyse und Optimierung: KPIs für Newsletter-Texte
KI im Schreibprozess - Effizienzsteigerung mit Tools wie ChatGPT
Dienstag, 9. Dezember 2025, 10:00 - 12:00 Uhr
Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von KI für Texter*innen
Tools und Tipps für die Unterstützung im Alltag
Live-Demo: Wie Sie mit KI Texte erstellen und optimieren
Grenzen der Automatisierung und der Wert von persönlichem Stil
Abschluss: Gemeinsame Reflexion und Fragerunde
Donnerstag, 11. Dezember 2025, 10:00 - 11:00 Uhr
Plus: Eine Stunde Einzel-Coaching
Das integrierte Einzelcoaching macht den besonderen Wert des Kurses aus: Nach der Anmeldung wählen Sie einen Termin für Ihr individuelles Coaching, wofür verschiedene Tage und Zeiten zur Auswahl stehen. Im geschützten Rahmen sprechen Sie mit der Trainerin über Ihre Texte und erhalten ein persönliches Feedback. Die Teilnahme ist optional.
Dieser Workshop ist geeignet für Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Interner Kommunikation oder Agenturen.
Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Bereich Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge.
Download Informationen und Programm
Mehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/
Pressekontakt:
Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy
academy@newsaktuell.de
Telefon: +49 40 / 4113 32845