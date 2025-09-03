news aktuell Academy

Text wird Bewegtbild: Mit KI zum passgenauen Skript für überzeugende Videos

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Vom Social Clip bis zum Erklärfilm: Gute Videos beginnen mit einem durchdachten Skript. Ann-Marie Utz von der dpa erklärt, wie Sie mithilfe Künstlicher Intelligenz Inhalte analysieren und passgenau transformieren. Sie lernen, wie Sie KI-Tools nutzen, um zielgruppengerechte Videoskripte für Ihre Kommunikation zu entwickeln - schnell, strukturiert und praxisnah.

Termin: Dienstag, 18. November 2025, 14:30 - 16.00 Uhr

Effizient und maßgeschneidert für Ihre Zielgruppe: Wie Sie mit KI aus Textinhalten Videoskripte erstellen

Professionelle Videokommunikation beginnt mit einem klar strukturierten Skript - ob für Social Media, interne Kommunikation oder die Öffentlichkeitsarbeit. Doch nicht jeder Text eignet sich ohne Weiteres als Vorlage. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Inhalte mit Hilfe von KI effizient und passgenau in Videoskripte übersetzen.

Die Referentin führt Schritt für Schritt durch den Prozess und zeigt wie Sie den Kommunikationsbedarf analysieren und mit KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini die optimale Skriptstruktur entwickeln. Sie lernen, wie Sie Tonalität, Timing und visuelle Impulse in Ihre Prompts integrieren, um Skripte adäquat und überzeugend zu gestalten. Praxisbeispiele und Live-Demos helfen Ihnen, eigene Workflows zu entwickeln - etwa für Statements, Tutorials, Produktclips oder Hintergrundberichte. Zugleich reflektieren wir mit Ihnen, wo KI echten Mehrwert bietet - und wo klassische redaktionelle Herangehensweisen unverzichtbar bleiben.

Programm:

Von Text zu Storyboard: Wie KI aus journalistischen Texten verständliche und zielgerichtete Videoskripte erzeugt

Wie KI aus journalistischen Texten verständliche und zielgerichtete Videoskripte erzeugt Prompting für visuelles Denken: Mit den richtigen Fragetechniken zur passenden Dramaturgie und Tonalität

Mit den richtigen Fragetechniken zur passenden Dramaturgie und Tonalität Schnell, strukturiert, skalierbar: Wie KI bei der Planung und Umsetzung von Videoformaten hilft

Wie KI bei der Planung und Umsetzung von Videoformaten hilft Zielgruppen und Medienformate im Fokus: Skripte für Social Media, Erklärformate, interne Kommunikation & mehr

Skripte für Social Media, Erklärformate, interne Kommunikation & mehr Fallstricke und Qualitätskontrolle: Wo KI-Skripte an Grenzen stoßen - und wie Sie diese erkennen

Dieses Webinar richtet sich an Kommunikationsprofis in Unternehmen, Verbänden, Behörden oder NGOs. Insbesondere Mitarbeitende in Pressestellen, Öffentlichkeitsarbeit oder strategischer Kommunikation, die mit Video-Formaten für PR und Storytelling arbeiten oder solche Formate einführen wollen. Für die Teilnahme sind keine expliziten Vorkenntnisse in der Erstellung von Bewegtbild mit Hilfe von KI erforderlich. Erste Praxiserfahrungen in der beruflichen Nutzung von KI-Tools sind empfehlenswert.

Referentin Ann-Marie Utz bewegt sich als Trainerin bei der Deutschen Presse-Agentur täglich an der Schnittstelle von Journalismus, Tech und Medienpädagogik mit einem Schwerpunkt auf KI-Tools und ihre Anwendung im Alltag. Die dpa-Faktencheckerin hat sie sich darauf spezialisiert, journalistische Inhalte und Medienkompetenz-Tipps unter anderem für TikTok und Instagram aufzubereiten und so zu erzählen, dass die Message hängenbleibt. Bei der dpa ist sie zudem an der Entwicklung innovativer Videoprodukte beteiligt.

Eckdaten für das Online-Seminar Text wird Bewegtbild: Mit KI zum passgenauen Skript für überzeugende Videos

Termin: Donnerstag, 20. November 2025, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengrösse: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

