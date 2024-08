Journalistisches Schreiben lernen / Mehrteiliger Online-Workshop der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Was macht eine Nachricht zur Nachricht? Wie baut man einen Online-Artikel auf? Und welche Einstiege wecken sofort das Interesse der Leser:innen? Dieser sechsteilige Online-Schreibkurs widmet sich den wichtigsten journalistischen Darstellungsformen, mit denen Sie Ihre Unternehmensmedien professionell und abwechslungsreich gestalten können.

Von der Idee zum Artikel: Handwerkszeug für professionelle journalistische Formate, die sich in der Kommunikation für Unternehmen und Produkte nutzen lassen

In kurzweiligen Sessions am Vormittag zeigt die Journalistin Evelyn Steinbach jede Woche, wie Sie Artikel für Kundenmagazine, Newsseiten, Blogs & Co. verfassen. Sie lernen, redaktionelle Schreibregeln anzuwenden und den Aufbau verschiedener journalistischer Formate zu nutzen. Dazu gibt es jede Menge Profi-Tipps aus erster Hand, um einen leicht verständlichen und interessanten Schreibstil zu entwickeln. Der Kurs läuft vom 13. November bis zum 12. Dezember 2024. Er beinhaltet neben den wöchentlichen Live-Kurseinheiten mit allen Teilnehmenden auch ein persönliches Coaching. Die Durchführung erfolgt online über zoom.

Dieser Online-Kurs macht Sie fit im redaktionellen Schreiben. In sechs wöchentlichen Sessions am Vormittag trainieren Sie das Handwerk von Journalist:innen. Jede Session widmet sich einem bestimmten Thema: journalistische Standards und Recherche, die Darstellungsformen Nachricht, Bericht, Interview und Ratgeber sowie die Kunst der Überschriften, Einstiege und Teaser. Sie trainieren die wichtigsten Schreibregeln und sind in der Lage, redaktionelle Beiträge für Ihre Printmedien (z. B. Kundenmagazin) und Onlinemedien (z. B. Newsseite, Blog, Webmagazin) zu verfassen. Sie schreiben und redigieren im Kurs mehrere Texte, zu denen Sie kollegiales Feedback erhalten. Nach jeder Session erwartet Sie eine optionale Hausaufgabe, um Ihr Können zu festigen. Zur Sicherung Ihrer Fortschritte stehen alle Übungsergebnisse und Handouts auf einer digitalen Pinnwand bereit.

Die Sessions sind stets interaktiv: Nach einem kurzweiligen Impuls sind Sie gefragt. In praxisnahen Schreibübungen probieren Sie das Gelernte gleich aus und tauschen sich mit den Teilnehmenden aus. Die erfahrene Journalistin und Content-Strategin Evelyn Steinbach leitet die Sessions und bezieht alle Teilnehmenden aktiv mit ein. Für die Besprechung längerer Texte und weitere Textberatung können Sie das einstündige Einzelcoaching mit ihr nutzen.

Programm und Ablauf vom 13. November bis 12. Dezember 2024:

Woche 1: Mittwoch, 13. November von 9:00 bis 12:00 Uhr

Check-in / Kennenlernen

Einführung in das journalistische Arbeiten

Themen finden

Richtig recherchieren

Woche 2: Mittwoch, 20. November von 9:00 bis 12:00 Uhr

Themen auswählen: Was wird zur Nachricht?

Inhalte planen und strukturieren

Nachrichten und Berichte schreiben

Woche 3: Mittwoch, 27. November von 9:00 bis 12:00 Uhr

Überschriften: Welche trifft den Kern?

Einen spannenden Einstieg finden

Orientierende Zwischenüberschriften setzen

Bildunterschriften texten

Woche 4: Mittwoch, 4. Dezember von 9:00 bis 12:00 Uhr

Goldene Regeln für verständliches Schreiben

Lebendig schreiben: Zitieren und Zitate

Kreativ und anschaulich werden: Tipps aus der Trickkiste

Schreibblockaden überwinden

Woche 5: Mittwoch, 11. Dezember von 9:00 bis 12:00 Uhr

Interviews führen und verschriftlichen

Unterschiede zwischen Artikeln in Print- und Online-Medien

Schreiben mit Nutzwert: Der Ratgeber

Neue Darstellungsformen online

Woche 6: Donnerstag, 12. Dezember von 9:00 bis 11:00 Uhr

Checkliste zum Redigieren

Online-Artikel mit Teaser ankündigen

Feedback und Ausblick

Plus: Eine Stunde Einzelcoaching

Nach der Anmeldung wählen Sie einen Termin für das Einzelcoaching. Die Trainerin bietet hierfür verschiedene Tage und Uhrzeiten an.

Das integrierte Einzelcoaching macht den besonderen Wert des Kurses aus: Im geschützten Rahmen können Sie mit der Trainerin über Ihre Texte sprechen und erhalten ein persönliches Feedback. Die Inhalte werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Referentin Evelyn Steinbach ist Diplom-Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin. Sie arbeitet als freie Journalistin für Tageszeitungen, (Online-) Magazine und die Nachrichtenagentur dpa. Die Inhaberin des Redaktionsbüros trend4ward blickt auf 20 Jahre Erfahrung in Redaktion, Content-Strategie und PR zurück. Sie war viele Jahre als Pressesprecherin eines Verbandes, Managerin von Konzernmedien und PR-Verantwortliche eines Reiseveranstalters tätig. Seit über zehn Jahren gibt die zertifizierte Trainerin ihr Wissen rund um guten Content und erfolgreiche Corporate Media in Seminaren und Trainings weiter.

Dieses Training ist geeignet für Mitarbeitende aus PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie externer und interner Unternehmenskommunikation, Angestellte in Agenturen sowie Selbstständige, die redaktionelle Texte schreiben wollen. Voraussetzung für die Teilnahme sind Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau (C2).

Eckpunkte zum mehrteiligen Online-Workshop Journalistisches Schreiben lernen:

Termin: 13.11. bis 12.12. 2024, eine Online-Session pro Woche, jeweils am Mittwochvormittag. Abschlussveranstaltung am Donnerstagvormittag.

Leitung: Evelyn Steinbach, Journalistin und Content-Strategin.

Veranstalter: news aktuell Academy.

Teilnahmegebühr: 990 Euro zzgl. MwSt. / 1.178,10 Euro inkl. MwSt.

Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.

Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis 10. Oktober 2024.

Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 10 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.

Stornierung: bis zum 10. Oktober 2024 kostenfrei möglich.

Durchführung: online via zoom.

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.

