Mit KI überzeugend präsentieren / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Wie Künstliche Intelligenz Ihnen bei der Vorbereitung und Gestaltung von Präsentationen viel Arbeit abnehmen kann, erfahren Sie in diesem Webinar. Mit Hilfe von KI Präsentationen im Vorfeld gut strukturieren und zielgruppengerecht aufbereiten - Ulrike Hanky-Mehner zeigt, wie das geht und welche Tools dabei helfen.

So nutzen Sie KI-basierte Tools und Anwendungen für überzeugende Präsentationen

Für den geschäftlichen Erfolg braucht es nicht nur gute Ideen, schlagkräftige Kampagnen oder clevere Projektplanungen - die Inhalte müssen auch überzeugend präsentiert werden. Gerade bei Kommunikationsprofis liegt die Messlatte dafür hoch. Und das Entwickeln und Gestalten von Folien ist für viele bisher ein ungeliebter Zeitfresser.

Ulrike Hanky-Mehner erklärt, wie Künstliche Intelligenz Ihnen viel Arbeit abnehmen kann und Ihnen so zeitliche Freiräume für andere Aufgaben schafft. Sie lernen, wie Sie mit Hilfe von KI Ihren Präsentationen eine sinnvolle Struktur geben und sie auf die jeweilige Zielgruppe ausrichten. Dabei geht es sowohl um inhaltliche Aspekte als auch um passgenaue und ansprechende Visualisierungen. Denn auch im Bereich der Illustration eröffnet uns die Künstliche Intelligenz ganz neue Möglichkeiten. Darüber hinaus werden Ihnen Lösungen aufgezeigt, wie Sie Ihr Publikum auch ohne persönliche Präsenz souverän durch die Präsentation führen können.

Programm

Kurzes Update zum aktuellen Stand der Generativen KI mit Fokus auf Kommunikationsaufgaben

Ideen-, Struktur- und Inhaltsentwicklung für Präsentationen mit ChatGPT

Vorstellung ausgewählter Anwendungen (auch Freeware-Versionen) für professionelle Präsentationen, z.B. Canvas, tome, Beautiful.ai und Gamma.

Praktische Einführung in die Nutzung der einzelnen Anwendungen Schritt für Schritt

Vergleich der Stärken und Schwächen der Tools auf einen Blick

Appetizer: Weitere smarte KI-Tools für PR-Profis

Das Webinar richtet sich an Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Agenturen, Verbänden sowie an Freiberufler, die Präsentationen bisher mit klassischen Anwendungen wie Powerpoint erstellen. Die Teilnehmenden sollten Zugang zu ChatGPT (kostenlose Version) haben und über erste Erfahrungen in der Anwendung verfügen.

Referentin Ulrike Hanky-Mehner ist Gründerin und Inhaberin von UHM Kommunikation. Sie berät Unternehmen und Agenturen in den Feldern Strategie, Konzeption und Geschäftsentwicklung. Zudem ist sie Moderatorin und Trainerin für Seminare und Inhouse-Coachings und betreut als ehrenamtliche Mentorin Nachwuchstalente bei ihrer beruflichen Entwicklung in der PR-Branche. Ihre Schwerpunktthemen sind unter anderem die Kommunikation in der Welt von morgen, Futurologie, Nachhaltigkeit, rechtliche Aspekte der PR-Arbeit und das wertschätzende Miteinander der Generationen von Boomer bis "Z". Ulrike Hanky-Mehner ist Mitglied der GWPR Global Women in PR und der DPRG Deutschen Public Relations Gesellschaft. Zudem ist sie aktiv in den Netzwerken der GDW Global Digital Women und GMW Global Media Women.

Eckdaten für das Online-Seminar Mit KI überzeugend präsentieren

Termin: Montag, 18. März 2024, 14:30 - 15:45 Uhr

Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

