Wie Sie mit Hilfe von KI PR-Kampagnen entwickeln können

Eine Inhouse-Schulung der news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Erfolgreiche PR-Kampagnen tragen maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens und seiner Produkte oder Dienstleistungen bei. Noch wirksamer und effizienter gestalten Sie diese Kampagnen, wenn Sie sich von KI-Tools wie ChatGPT unterstützen lassen. In dieser interaktiven Inhouse-Schulung erklärt die erfahrene KI-Expertin Cordula Lochmann, wie sich KI-Tools in jeder Phase Ihrer PR-Kampagne gewinnbringend einsetzen lassen.

So nutzen Sie ChatGPT & Co., um PR-Kampagnen von der Idee bis zur Erfolgsmessung effektiver zu planen und durchzuführen

Ob bei der Einführung eines neuen Produkts oder der Steigerung der Markenbekanntheit - PR-Kampagnen sind in der Kommunikationsarbeit von großer Bedeutung. Damit sie gelingen, ist ein breites Spektrum an Aufgaben zu bewältigen, u.a. die Recherche des Marktumfeldes, die Ideenfindung, Konzeption, Präsentation der Vorschläge und die präzise Ausarbeitung sowie Umsetzung von Maßnahmen. Und nicht zuletzt die Erfolgsmessung, um den Impact der Kampagne zu bewerten.

In dieser praxisorientierten Schulung für Sie und Ihr Team erfahren Sie, wie Sie all diese Schritte mithilfe von KI effizienter gestalten können. Oder wie Sie sogar Leistungen hinzufügen können, die den Rahmen und das Budget von Kampagnen üblicherweise sprengen würden.

Sie werden am praktischen Beispiel erleben, wie eine PR-Kampagne durch die Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT und durch Prompting entsteht, wo Sie der KI viel zutrauen können und bei welchen Tätigkeiten Sie eher vorsichtig sein müssen. Am Ende dieser interaktiven Session, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten wird, wissen Sie, wie Ihr zukünftiges Toolkit für PR-Kampagnen aussehen sollte, damit Sie Potenziale für mehr Produktivität und Wirksamkeit heben können.

Für eine gewinnbringende Teilnahme ist neben ersten Erfahrungen mit ChatGPT die Verfügbarkeit eines Zugangs zum eigenen ChatGPT-Account während der Schulung erforderlich. Damit können die Teilnehmenden z. B. einzelne Praxisaufgaben selbst umsetzen oder einzelne Prompts unmittelbar nachvollziehen.

Programm

Was Sie über die Theorie von generativer KI wissen müssen, um die Möglichkeiten im praktischen Einsatz beurteilen zu können

Was Sie beim produktiven Einsatz von KI-Tools beachten sollten

Wie Sie eine PR-Kampagne KI-gestützt planen und durchführen: Prompting-Praxis mit der Möglichkeit, diese selbst auszuprobieren

Wie Sie in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Agentur die Anwendungsfälle finden, die Sie mit KI effizienter bearbeiten können

Fragen der Teilnehmenden

Diese Schulung ist geeignet für Verantwortliche aus Unternehmen und Agenturen, die für die Weiterentwicklung der PR-Arbeit und die Berücksichtigung von KI im internen Workflow und bei Fragen der Wertschöpfung zuständig sind. Hilfreich ist diese Session besonders für alle, die den Übergang von gelegentlicher Nutzung und Experimentieren hin zu einem systematischen Einsatz von KI-Tools in den täglichen Arbeitsabläufen der PR-Arbeit planen.

Ihre Referentin: Cordula Lochmann ist seit über zehn Jahren Geschäftsführerin der Digitalagentur SnipClip die digitale Fabrik. Seit 2020 hat sie sich intensiv mit der Nutzung generativer KI zur Content-Erstellung beschäftigt und begann 2021 mit ihrer Agentur an KI-Projekten zu arbeiten. Seit der Einführung von ChatGPT teilt Cordula Lochmann ihr Fachwissen regelmäßig in Webinaren, Workshops und auf Konferenzen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Unternehmen KI erfolgreich in ihre Wertschöpfungskette integrieren können.

Eckdaten