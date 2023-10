Videoproduktion und -schnitt mit dem Smartphone / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Das Smartphone ist das ideale Werkzeug für die schnelle Videoproduktion. In diesem Webinar vermittelt Thomas Wagensonner kompaktes Basiswissen für einen Einstieg ins mobile Filmen mit dem Smartphone.

Termin: Montag, 11. Dezember 2023, 14:30 - 16:30 Uhr

Kompakte Tipps für die unkomplizierte Herstellung und den Schnitt von Smartphone-Videos

Video gewinnt nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern im gesamten Medienkonsum eine immer größere Bedeutung. Begrenzte Etats und knappe Zeitbudgets erlauben es jedoch nur selten, Produktionen in der nötigen Regelmäßigkeit von externen Produktionsteams umsetzen zu lassen. Vermehrt setzen daher auch PR und Marketing auf die schnelle Produktion in Eigenregie, um Bewegtbild z.B. für die eigenen Social Media-Kanäle zu kreieren.

In diesem Webinar erfahren Sie, was Ihr Studio aus der Hosentasche leisten kann und wie Sie schnell selbst ins Produzieren kommen. Viele Tipps fürs richtige Equipment, Hinweise für eine unkomplizierte, aber gute Aufnahme und Erläuterungen für den Schnitt von Videos mit der App VN Video Editor runden die Session ab.

Programm:

Beispiele für geeignete Videoformate

Worauf muss ich achten?

Welche Hilfsmittel sind sinnvoll...

...und wie setze ich sie ein?

Welche Elemente braucht mein Video?

Tipps für Interviews, Aufsager und Themenbilder

Grundlagenwissen und hilfreiche Apps für den Schnitt von Videos

Das Webinar richtet sich gezielt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Internetredaktion, Social Media und Marketing, die einen Einstieg in das Thema Smartphone-Video suchen.

Dieses Webinar wird auf "zoom" durchgeführt.

Referentin:

Thomas Wagensonner ist Co-Geschäftsführer der Visuell Kommunizieren GbR, einer Agentur für Schulung, Produktion und Beratung. Seit 2016 führt er Schulungen rund um die Produktion visueller Kommunikationsinhalte durch, produziert Videobeiträge und ist Redakteur der Kulturplattform museumsfernsehen.de. Davor arbeitete er mehrere Jahre bei news aktuell, zuletzt als Produktmanager Multimedia.

Eckdaten für das Online-Seminar Videoproduktion und -schnitt mit dem Smartphone

Teilnahmegebühr: 125 EUR zzgl. MwSt. / 148,75 EUR inkl. MwSt.

Mindestzahl Teilnehmende: 10

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

