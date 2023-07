So analysieren Sie den Kommunikationserfolg für Fokusthemen richtig / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Datenquellen auswerten, Resultate richtig zuordnen, Relevanz erkennen - so gestalten Sie mit einem Analytics Toolkit eine sinnvolle Erfolgsanalyse für die themenbezogene Kommunikation. In diesem Webinar erläutert Timo Radzik, Data Analyst bei Siemens, wie man den Durchblick über die eigenen Themen behält, selbst erste Wirkungsmessungen aufstellen und Dienstleistern auf Augenhöhe entgegentreten kann.

Termin: Freitag, 15. September 2023, 10:30 - 12:00 Uhr

Erfolgsanalyse für die themenbezogene Kommunikation

"Wie läuft eigentlich unsere Kommunikation zum Thema Nachhaltigkeit?" Das war die Frage, die unseren Referenten erst zum Schwitzen, dann zum Nachdenken und schließlich zur erfolgreichen Auswertung brachte.

Wie kann man als Kommunikationsprofi alle verstreuten Inhalte zum Thema sammeln und auswerten - und das möglichst effizient und kanalübergreifend vergleichbar?

Dieses Webinar gibt konkrete Tipps und Umsetzungsempfehlungen, um beispielsweise monatliche Themenreportings für die Kommunikation aufzusetzen, die alle wichtigen Kanäle abdecken: Eigene organische und bezahlte Inhalte, Presseclippings, Interne Kommunikation oder auch externe und interne Influencer.

Das Reporting startet mit der Datensammlung und Klassifizierung nach Thema und geht über in den Bau eines Themen-Dashboards. Am Ende steht die Vermittlung von Handlungsempfehlungen auf Basis von Daten. Timo Radzik zeigt, wie eine solche Darstellung mit gängigen Office-Tools wie Excel und Power BI gelingen kann. Ziel des Webinars ist es, den Teilnehmenden Verständnis und Instrumente an die Hand zu geben, um ein maßgeschneidertes Themen-Reporting über alle Kommunikationskanäle zu erstellen. So können Daten und Insights zu wirksamen Handlungen führen.

Programm:

Definition von Themen, Zielen und Leitfragen

Sammeln von Daten von verschiedenen Kommunikationskanälen

Datenorganisation und Themen-Klassifizierung

Erstellung eines Themen-Dashboards

Vermittlung von datenbasierten Handlungsempfehlungen

Das Webinar richtet sich an Kommunikationsverantwortliche, die sich mit den Herausforderungen eines stimmigen Themenreportings auseinandersetzen müssen und entsprechende Vorgehen und Auswertungen im eigenen Team implementieren wollen. Voraussetzung für eine gewinnbringende Teilnahme ist ein grundsätzliches Verständnis für digitale Kommunikationskanäle im professionellen Kontext.

Referent Timo Radzik wollte eigentlich Game Designer werden. Jetzt ermöglicht er als Project Owner Analytics Unlocked allen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bei Siemens die datengetriebene Unternehmenskommunikation. Davor war Timo als Communications Manager & Data Analyst bei Microsoft Deutschland tätig, wo er Struktur und Dashboards für die datengetriebene PR aufgebaut hat.

Eckdaten für das Online-Seminar Kommunikationserfolg für Fokusthemen richtig analysieren

Termin: Freitag, 15. September 2023, 10:30 - 12:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst: / 124,95 Euro inkl. Mwst.

Mindestgruppengröße: 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

