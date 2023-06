Mit den richtigen Prompts zu hilfreichen Ergebnissen in ChatGPT / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

"Garbage in, garbage out" - das alte Konzept aus der Informatik können wir eins zu eins auf die Arbeit mit ChatGPT übertragen. Um eine echte Arbeitserleichterung mit dem Tool zu erfahren, müssen Sie wissen, was Sie als Prompt eingeben sollten und welche Art von Unterstützung Sie von ChatGPT erwarten können.

Termin: Dienstag, 29. August 2023, 11:00 - 12:15 Uhr

So formulieren Sie Arbeitsaufträge und Texteingaben für ChatGPT richtig und nutzen das volle Potenzial der Text-KI

An KI-Tools führt seit einigen Monaten kein Weg mehr vorbei. In aller Munde dabei: ChatGPT. Das kostenlose, Chat-basierte Tool von OpenAI verfasst mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) binnen Sekunden verschiedenste Texte vollautomatisch. Die Arbeit von Textschaffenden in Unternehmen hat sich dadurch bereits stark verändert oder wird es in absehbarer Zeit tun.

Aber was genau kann die Text-KI im Moment, wie können Sie die Technik sinnvoll für Ihre Arbeit einsetzen und wo liegen die Grenzen oder Risiken? Genau darum wird es in diesem Webinar gehen.

Sie erfahren, wie Sie die kostenlose Version von ChatGPT nutzen können, um Ihre Produktivität beim Texten von z. B. Social-Media-Posts, Pressemitteilungen und anderen Marketing-Texten zu erhöhen. Der Fokus liegt dabei auf dem Prompt Engineering, also darauf, was Sie konkret in das Tool eingeben müssen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Programm:

Überblick über die technischen Grundlagen, um die Arbeitsweise der KI zu verstehen

Einsatzbereiche von ChatGPT im Kommunikationsalltag

Was sind Prompts und wie müssen sie formuliert sein?

So schaffen Sie es, künstliche Texte menschlicher klingen zu lassen

Praxisbeispiele

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die Text-KI in Zukunft beruflich einsetzen und dazu grundlegendes Wissen erwerben möchten. Ein kostenpflichtiger Zugang zu ChatGPT ebenso wie Vorkenntnisse im Umgang mit diesem Tool sind nicht erforderlich.

Die ReferentinSimone Maader arbeitet seit 15 Jahren freiberuflich als Texterin und Content-Strategin für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit 2008 gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Content. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Umgang mit Social Media, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von Blabla befreien.

Teilnahmegebühr: 105 EUR zzgl. MwSt. / 124,95 EUR inkl. MwSt.

Mindestzahl Teilnehmende: 10

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

