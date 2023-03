news aktuell Academy

Pitch your Story - Wie Sie im Pitch Ihre Ideen überzeugend vermitteln

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Für den Erfolg Ihres Konzepts oder Ihrer Idee zählt nicht nur die kreative Stärke. Ein wesentlicher Faktor für das "STOP or GO" ist auch, wie Sie die Idee vermitteln. Die beste Präsentation bringt nichts, wenn dahinter keine gute Story steckt und Ihre Idee keine überzeugende Geschichte erzählt. Kreativdirektorin Petra Sammer erläutert in dieser Session, wie Sie die passende Story für Ihren Pitch finden und wie Sie mit einer aufmerksamkeitsstarken Geschichte Ihre Vorgesetzten oder externe Auftraggeber überzeugen.

Termin: Montag, 12. Juni 2023, 15:30 - 17:00 Uhr

So überzeugt die Präsentation Ihrer Idee Auftraggeber oder Vorgesetzte

Zu viele tolle Idee werden abgelehnt. Zu viele liebevoll erstellte Konzept verworfen. Sie scheitern bei Auftraggebern und Vorgesetzten oft an Bedenken oder Risikoangst. In der entscheidenden Präsentation kommt es nicht vordringlich darauf an, wie viele Charts Sie dabeihaben oder wie eindringlich Sie auf Ihr Publikum einreden.

Es reicht nicht, die Idee in ihren Grundzügen darzustellen. Entscheidend ist die Struktur Ihrer Pitch-Story. Also die Art und Weise, wie Sie Ihre Idee herleiten, erläutern und als Story authentisch erzählen. Denn hinter jedem erfolgreichen Pitch steckt eine überzeugende Story. Storytelling ist der Kern erfolgreicher Präsentationen.

Petra Sammer teilt in diesem Webinar ihre Erfahrung als Kreativdirektorin einer internationalen Kommunikationsagentur und als Jurorin zahlreicher Kreativawards. Sie lernen, die Grundidee des Storytellings für den Pitch von Ideen anzuwenden, die passende Geschichte für Ihre nächste Präsentation zu finden, zu strukturieren und zu präsentieren. Die Expertin hilft Ihnen, Ihr Publikum besser einzuschätzen und Ihre Ideen zielgruppengerecht zu servieren.

Lassen Sie sich einführen in die Kunst des Storytellings - damit Ihr nächster Pitch ein Erfolg wird. Zahlreiche Praxisbeispiele dienen als Anschauungsmaterial und zur Inspiration.

Programm

Der Kern erfolgreicher Pitches: Definition, Chancen und Herausforderungen des Storytellings für Pitch, Präsentation und Vortrag

Präsentationen richtig strukturieren: Erfolgsformeln aufmerksamkeitsstarker Pitches

Wie Kunden Ideen bewerten: Hilfestellung, Tipps und Tricks im Umgang mit risiko-aversen Auftraggebern

Ein Nein ist kein Nein: Strategien, um langfristig doch noch zu gewinnen

Dos and Don´ts des Storytellings:Tipps und Hinweise, wie man authentisch präsentiert

Das Webinar richtet sich anKommunikations- und PR-Profis aus der Marken- und Unternehmenskommunikation, Führungskräfte und Teamleiter, aber auch Freiberufler und AgenturmitarbeiterInnen, die ihre besten Ideen "verkaufen" und ein kritisches Publikum überzeugen müssen.

Referentin Petra Sammer ist die Inhaberin von pssst... petra sammer strategies/stories/trends und ehemalige Chief Creative Officer von Ketchum Europe. Die Münchenerin war über 25 Jahren im internationalen Agenturgeschäft und verantwortlich für unzählige Pitches und Präsentationen. Als Jurymitglied namhafter Kreativawards wie Cannes Lions, D&AD, Clio etc. hatte sie Einblick in tausende Kampagnen und deren Darstellung. Mit dieser Erfahrung berät sie heute Agenturen und Unternehmen, um Lösungsansätze besser zu pitchen und dabei Bedenkenträger und risikoscheue Auftraggeber zu überzeugen. Darüber hinaus steht sie als Autorin hinter den erfolgreichen Sachbüchern "Storytelling. Strategien und Best Practises für PR und Marketing" und "What´s your Story - Leadership Storytelling für alle, die etwas bewegen wollen" aus dem O´Reilly Verlag.

Eckdaten für das Online-Seminar Pitch your Story - Wie Sie im Pitch Ihre Ideen überzeugend vermitteln

Termin: Montag, 12. Juni 2023, 15:30 - 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst. / 124,95 Euro inkl. Mwst

Mindestzahl Teilnehmende: 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy