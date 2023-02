Eloquent gendern - Gendergerechte Sprache auch für knifflige Fälle / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Eloquent gendern - Gendergerechte Sprache auch für knifflige Fälle

Viele Verantwortliche in Unternehmen und Organisationen verwenden bereits geschlechtergerechte Sprache, fragen sich aber, wie sich zum Beispiel Häufungen von Gendersternen oder unschöne Formulierungen vermeiden lassen. Wie lässt sich lösungsorientiert mit sprachlich schwierigen Fällen umgehen? Dieses Webinar erklärt, welche Techniken auch bei schwierigen Fragen helfen und vermittelt Hintergrundwissen für die Argumentation gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitenden und für die interne Meinungsbildung.

Termin: Montag, 20. März 2023, 15.30 Uhr

Wer bereits mit gendergerechter Sprache arbeitet, ist häufig auf der Suche nach Lösungen für knifflige Fragen oder muss Kolleg*innen im eigenen Unternehmen überzeugen. Themenprofi Sigi Lieb zeigt, welche Techniken auch bei schwierigen Fragen helfen. Sie vermittelt Hintergrundwissen für wirksame Argumentationen gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitenden und für die interne Meinungsbildung. Außerdem geht es um Grammatik-Regeln für eine elegante Nutzung des Gendersterns, um gängige Genderzeichen im Hinblick auf Barrierefreiheit und den Zusammenhang von Gendern und SEO.

Diese Empfehlungen und Praxistipps für Fortgeschrittene vermitteln Lösungen für schwierige Begriffe und für besondere Herausforderungen, wenn es etwa um Claims, Produktnamen oder Wörter für die Navigationsleiste auf der Website geht.

Programm

Definition: gendergerechte Sprache

Genderstern und andere Genderzeichen sinnvoll eingesetzt

Barrierefreiheit, Suchmaschinenoptimierung und Künstliche Intelligenz

Umgang mit schwierigen Wörtern

Beispiele und Tipps für komplexe Fragen

Das Webinar richtet sich an PR-, Marketing- und HR-Profis ebenso wie an Führungskräfte mit Verantwortung für Mitarbeitende, die bereits mit den Grundlagen vertraut sind und konkrete Erfahrung mit gendergerechter Kommunikation haben.

Referentin Sigi Lieb studierte Diplom-Sozialwissenschaften an der FAU Erlangen-Nürnberg mit interkulturellem Schwerpunkt und volontierte bei der Deutschen Welle in Köln, Bonn und Berlin. Nach Jahren als Journalistin und PR-Beraterin arbeitet sie heute als Beraterin und Trainerin für inklusive, geschlechtersensible und diskriminierungsarme Kommunikation. In Unternehmen begleitet sie Change-Prozesse hin zu einer vielfaltsfreundlichen Unternehmenskultur. Auf ihrem Blog veröffentlicht sie Beiträge rund um Gender, Diversity, Sprache und demokratische Debattenkultur.

Eckdaten für das Online-SeminarEloquent gendern - Gendergerechte Sprache für Fortgeschrittene

Termin: Montag, 20. März 2023, 15:30 - 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. MwSt. / 124,95 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Hier geht´s zur Anmeldung.

