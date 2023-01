news aktuell Academy

So schreiben Sie Landingpages, die konvertieren

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Dieses Webinar vermittelt, wie man Landingpages aufbaut, die zum Handeln animieren und tatsächlich Aktivität auslösen. Denn bei Landingpages geht es meistens darum, die User*innen dazu zu bringen, das zu tun, was an dieser Stelle vorgesehen ist - zum Beispiel an einer Umfrage teilnehmen oder ihre E-Mail-Adresse hinterlassen.

Termin: Donnerstag, 23. Februar 2023, 11.00 - 12.15 Uhr

Landingpages mit starker Conversion

Copywriting, also das Verfassen von Texten, die Leser zu einer bestimmen Aktivität animieren, hat nicht viel mit anderen Formen des Schreibens zu tun. Hier gelten andere Regeln. Es geht weit weniger um "Schreiben können" als man zuerst denkt. Es gibt Texte, die wunderschön klingen, aber nicht konvertieren. Es gibt aber auch Texte, die hölzern klingen, aber das Publikum direkt aktivieren.

Was genau ist es, dass die Leserinnen und Leser zum Handeln bringt? Wie lässt sich das einsetzen, um Landingpages zu schreiben, die wirken? Madita Schäkel erklärt in diesem Webinar das Schreiben mit Fokus auf eine konkrete Handlungsaktivierung, die sog. Conversion.

Programm

Die EINE Regel, die Sie kennen müssen, um konversionsstarke Texte zu schreiben

Was Sie auf Ihrer Landingpage schreiben können und wie sie es schreiben können, um die Leser zu überzeugen

sie es schreiben können, um die Leser zu überzeugen Konkrete Übungen, die Sie direkt umsetzen können, um effektiver zu texten

Headlines schreiben, die nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch Handlung fördern.

Das Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und -Berater sowie Marketingprofis mit Berufserfahrung, die Landingpages verwenden und dafür so texten wollen, dass sich die gewünschte Wirkung einstellt.

Die Referentin Madita Schäkel ist Conversion-Texterin und Online-Marketing-Expertin. Sie arbeitet vor allem im Onlinebusiness und zeigt Unternehmer*innen und Expert*innen, wie sie konversionsstarke Texte für Websites, Landingpages, Salespages u.ä. schreiben.

Eckdaten für das Online-Seminar Landingpages schreiben, die konvertieren

Termin: Donnerstag, 23. Februar 2023, 11:00 - 12:15 Uhr

Teilnahmegebühr: 95 Euro zzgl. Mwst / 113,05 Euro brutto

Teilnehmerzahl: mind. 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

