Schulmuseum Bern

Die Schule der Zukunft macht Halt im Westside Bern

Bern/Köniz (ots)

Das Schulmuseum Bern macht mit seiner interaktiven Ausstellung "Schule. Experiment Zukunft" die Diskussion über die Schule der Zukunft öffentlich. Das auch als Wanderausstellung realisierte Projekt ist ab 14.11.2022 für zwei Monate im Westside Shopping- und Erlebniscenter zu sehen.

In Fach- und Interessenkreisen ist der Diskurs über das Schul- und Bildungswesen selbstverständlich. Was jedoch fehlt, ist eine lebhafte und grundlegende öffentliche Diskussion. Und genau hier setzt das Schulmuseum Bern mit seiner neuen Ausstellung "Schule. Experiment Zukunft" an: Fünf mögliche Szenarien zur Schule der Zukunft werden vorgestellt, und das Publikum kann mittels App sein favorisiertes Modell wählen. Im Westside Bern kann die Ausstellung sehr viele Menschen zum Nachdenken und Mitreden über Schule bewegen. Mit der neuen Ausstellung bezweckt das Schulmuseum Bern, einen Meinungsbildungsprozess zu fördern, der aktueller und dringender nicht sein könnte.

Die Digitalisierung hat es möglich gemacht: Wissen ist heute jederzeit und von überall aus abrufbar. Doch reicht das, um die globalisierten Probleme der Gegenwart lösen zu können? Was soll die Schule behalten, was soll sie über Bord werfen, und auf was sollte sie sich allenfalls zurückbesinnen, um für die Zukunft bereit zu sein? Was bringt uns als Individuen und als Gesellschaft weiter? Wie weit die Meinungen dazu auseinandergehen, widerspiegeln fünf fiktive Initiativen, welche fünf mögliche Schulszenarien vorstellen. Die Besucherinnen und Besucher erhalten in der Ausstellung Informationen und einen digitalen Fragebogen (Applikation von smartvote) zum Thema Schule der Zukunft. Die Antworten werden in einer persönlichen Smartspider-Grafik visualisiert, sodass sich die eigene Meinung leicht mit den Positionen der Initiativen vergleichen lässt. Auf dieser Basis gibt das Publikum am Schluss einer der fünf Initiativen eine Stimme ab. Kurz: Wir alle machen Schule! (Die Online-Wahlhilfe smartvote wird seit 2003 bei Wahlen und Abstimmungen auf lokaler, kantonaler und nationaler Ebene eingesetzt.)

Die Ausstellung erfreut sich bereits eines grossen Echos: Swisscom, Schulverlag plus, Lernwabe, Jacobs Foundation, Ernst-Göhner-Stiftung und weitere unterstützten die Realisierung der Ausstellung. Mit CompiSternli und profilQualité wurde das Vermittlungsangebot "Wir machen Schule" für Schulklassen und Familien entwickelt. Die Ausstellung wird an verschiedenen Pädagogischen Hochschulen und öffentlichen Orten gezeigt. Der Smartspider wächst täglich: www.schule-zukunft.ch