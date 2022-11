42Gears

42Gears präsentiert die SureMDM Hub Cloud für MSP

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Die SureMDM Hub Cloud-Plattform hilft Managed Service Providern, eine Multi-Tenant-MDM-Lösung anzubieten und vereinfacht gleichzeitig die Implementierung und senkt die Betriebskosten.

42Gears freut sich, die Einführung der SureMDM Hub Cloud für Managed Service Provider (MSP) bekanntgeben zu können. Sie ergänzt das bereits beachtliche SureMDM Hub On-Premise-Angebot.

Mit Hilfe von SureMDM Hub können 42Gears-Partner ihren Kunden sichere und skalierbare Mobile-Device-Management-Dienstleistungen auf einem einzigen Server mit Multi-Tenant-Support anbieten. Und dank der SureMDM Hub Cloud wird das jetzt noch einfacher. „Mit SureMDM Hub Cloud können unsere Partner mehrere Kunden managen, ohne sich um Hosting, Wartung oder die anfänglichen Einrichtungskosten kümmern zu müssen", erklärt Prakash Gupta, Mitbegründer und CTO von 42Gears.

Die Vorteile von SureMDM Hub:

Multi-Tenant Management - Managen Sie mehrere Kunden von einer einzigen Verwaltungskonsole aus, wobei die Daten der einzelnen Kunden separat bleiben.

Kostenersparnis: Mit der Cloud-Version können Sie gleich loslegen, ohne jegliche Einrichtungskosten.

Lizenz-Management: Vergeben, verwalten und ändern Sie Lizenzen zentral für all Ihre Kunden.

Individuelle Gestaltung: Personalisieren Sie das Branding der Verwaltungs- und Kundenkonsole von SureMDM Hub.

Sicherheit: branchenführende Funktionen für Sicherheit, Konfiguration, Personalisierung und Zugriffskontrolle.

Single Sign-On (SSO) Zugang: Greifen Sie bequem auf mehrere Kundenkonten zu und verwalten Sie diese mit den selben Anmeldedaten.

Mehrstufige Lizenzierung: SureMDM unterstützt mehrere Lizenztypen in derselben Instanz, sodass Kunden die Lizenzstufe wählen können, die ihren Anforderungen entspricht.

„Unser Ziel lautet, unseren Partnern mit dem SureMDM Hub Cloud-Angebot die Flexibilität zu geben, mehrere Kunden über eine einzige Verwaltungskonsole zu managen und dabei zu sparen", so Prakash Gupta abschließend.

Die SureMDM Hub Cloud ist ideal für Partner, die sich eine schnelle Implementierung von Multi-Tenant-Umgebungen mit minimalen Vorlaufkosten wünschen. SureMDM Hub On-Premise steht hingegen Partnern zur Verfügung, die eine stärkere Kontrolle über die Hosting-Umgebung benötigen.

Haben Sie Interesse, zum Partner von 42Gears zu werden, oder möchten Sie mehr über SureMDM Hub erfahren? Dann senden Sie bitte eine E-Mail an partnerships@42gears.com.

Über 42Gears

42Gears ist ein führendes Unternehmen im Bereich Enterprise Mobility Management und bietet innovative Lösungen, die darauf abzielen, den digitalen Arbeitsplatz zu verändern. Die Produkte von 42Gears werden sowohl in der Cloud als auch On-Premise bereitgestellt und unterstützen alle wichtigen mobilen und Desktop-Betriebssysteme. Sie ermöglichen es IT- und DevOps-Teams, die Produktivität ihrer Belegschaft und die Effizienz ihrer Software-Entwicklungsteams zu verbessern. Die Produkte von 42Gears werden von über 18.000 Kunden aus verschiedenen Branchen in mehr als 115 Ländern genutzt und können über ein globales Partnernetzwerk erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.42gears.com.

