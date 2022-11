The Organizing Committee of the WIDC 2022

Die World Industrial Design Conference 2022 findet in Yantai, Shandong, statt

Yantai, China (ots/PRNewswire)

Die World Industrial Design Conference 2022 (WIDC 2022), die unter dem Thema steht „Die Designkette für die Industrie der Zukunft", findet vom 13. bis 14. November 2022 in Yantai City, Provinz Shandong, statt. Die WIDC wird vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Shandong, der China Industrial Design Association und der kommunalen Volksregierung von Yantai organisiert. Sie wird gemeinsam vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der Provinzregierung von Shandong ausgerichtet und von der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) sowie der Organisation der globalen Designindustrie (GDIO) unterstützt.

Die WIDC 2022 unterstreicht die bedeutende Rolle des industriellen Designs am Anfang der Wertschöpfungskette und vor der Industriekette, so das Organisationskomitee. Die Veranstaltung wird sowohl online als auch offline in mehr als 40 Ländern und Regionen abgehalten. Während der WIDC 2022 werden Wissenschaftler, Unternehmer und gefeierte Designer Einblicke in die neuesten Trends und Branchenanwendungen des industriellen Designs liefern. Die jüngsten Innovationen, Branchenanwendungen und Markteinführungslösungen aus China und anderen Teilen der Welt werden vorgestellt. Gleichzeitig werden die China Excellence Industrial Design Awards verliehen und preisgekrönte Projekte ausgestellt.

Als wichtigstes Gipfeltreffen für den Sektor des Industriedesigns findet die WIDC seit vier Jahren in Folge in Yantai statt, was die Stadt dazu bewogen hat, sich als starke Fertigungspräsenz und als Standort zu etablieren, der für seine Kompetenzen im Bereich des industriellen Designs bekannt ist. Yantai wird diese Gelegenheit außerdem nutzen, um die WIDC in eine professionelle Plattform zu verwandeln, auf der angesehene Fachleute Ideen austauschen, Kontakte knüpfen und Erkenntnisse erhalten und weitergeben können.

Darüber hinaus wird Yantai Online- und Offline-Mechanismen für eine vielschichtige Zusammenarbeit einrichten. Im Mittelpunkt steht die Identifizierung von kettenbasierten Schlüsselunternehmen und Großprojekten, und es werden Industrieparks, Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammengebracht. Dadurch werden sich mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bieten, und talentierte Fachleute werden ermutigt und motiviert werden, sich im Designsektor zu engagieren. All diese Initiativen zielen darauf ab, die Bereitstellung von industriellem Design weiter zu verbessern und Yantai zu helfen, sich zu einer internationalen Hauptstadt des Designs zu entwickeln.

