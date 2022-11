Astara Central Europe

Astara bietet neue Formen der Mobilität an, mit der Einführung von Astara Move & Store in der Schweiz

Zürich

Astara Switzerland kündigt die Lancierung von Astara Move und Astara Store an; zwei Angebote, die der Schweizer Kundschaft neue Wege der Mobilität eröffnen. Die neuen Dienstleistungen, wie sie an der Auto Zürich Car Show 2022 erstmals vorgestellt werden, unterstreichen die Fähigkeit von Astara, sich laufend weiterzuentwickeln und an die Veränderungen von Technologien, Trends und Bedürfnissen der Kunden anzupassen.

Astara Move kommt als flexibles Abo-Modell, das sich an die laufend ändernden Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden anpasst, papierlos und inklusive aller Kosten; Astara Store bietet ein umfassendes Kauferlebnis in einer komplett digitalen Umgebung, mit einem umfangreichen Angebot und einem vollständig personalisierten Service.

Mit dieser Ankündigung verstärkt Astara Switzerland auch ihre Präsenz an der Auto Zürich Car Show 2022, wo sie zum ersten Mal alle Marken der Gruppe unter einem Dach vereint: Abarth, Aiways, Alfa Romeo, Fiat, Hyundai, Jeep, Maxus, Nissan und SsangYong.

Jorge Navea, CEO von Astara Global: "Wir freuen uns, mit der Lancierung von Astara Move und Astara Store spannende Neuheiten in die Schweiz zu bringen. Mit diesen neuen Dienstleistungen sind wir wegweisend für die nächste Ära der personalisierten Automobilität, bei der der Kundenservice immer im Vordergrund steht. Astara Move und Store zeigen, wie wir den gesellschaftlichen Veränderungen von heute und morgen Rechnung tragen und wie wir mit neuen, innovativen Lösungen dafür sorgen, dass unsere Kundinnen und Kunden ihre persönliche, beste Form der Mobilität geniessen können."

Astara Move: das richtige Auto zum richtigen Zeitpunkt

Astara Move steht für ein Abo-Modell, das persönliche, nutzungsabhängige Mobilitätsdienste für Einzelpersonen und Organisationen anbietet, einschliesslich kombinierter Abonnement- und multimodaler Sharing-Dienste. Damit schliesst Astara Move die Lücke zwischen Kurzzeitmiete und Langzeitmiete, um eine wirklich flexible Mobilitätslösung zu bieten, die sich den Bedürfnissen der Menschen anpasst und nicht umgekehrt.

Das Monats-Auto-Abonnement ermöglicht die freie Wahl und den Wechsel des Modells oder der Marke zu einem festen Preis pro Monat und umfasst alle Kosten, von der Anmeldung, Versicherung, Reifen und Reparatur bis hin zur Betreuung rund um die Uhr und der Wartung.

Veljko Belamaric, Managing Director von Astara Central Europe: "Es gibt gute Gründe, warum Central Europe diesen neuen Service einführt. Mit Astara Move müssen die Kundinnen und Kunden nicht mehr entscheiden, wann und wie lange sie welche Marke, welches Modell oder welchen Fahrzeugtyp fahren wollen. Das kann einen deutlichen Mehrwert für ihren Alltag bedeuten. Wir bieten Astara Move von Anfang an für alle Marken in unserem Portfolio an und verfügen zudem in der ganzen Region über ein starkes Netz an Vertriebspartnern. Mit Abarth, Aiways, Alfa Romeo, Fiat, Hyundai, Jeep, Maxus, Nissan, SsangYong und unserem Flottendienstleister Fiat Professional sind wir ebenso gut wie breit aufgestellt. Das macht Astara Move noch wertvoller und interessanter für unsere Kundschaft."

Sylvain Jeanroy, Projektleiter von Astara Move in der Schweiz, erklärt: "Das Angebot ist einzigartig auf dem Markt. Es beginnt mit einer Auswahl aus unserem gesamten Portfolio in der Schweiz, dann nehmen wir der Kundin, dem Kunden alles ab - auch die Verwaltung, bieten einen monatlichen Festpreis und keine Anzahlung. Mit dem Monatsabonnement können Marke und Modell nach Belieben flexibel gewechselt werden."

Astara Store: Kaufen Sie Ihr perfektes Auto in nur 7 Minuten, von zu Hause aus

Zusätzlich zu Astara Move wird das Unternehmen mit Astara Store eine Online-Handelsplattform auf den Markt bringen - mit dem Ziel, der Privatkundschaft und dem Unternehmen ein umfassendes digitales Kauferlebnis zu ermöglichen. Astara Store bietet einen breiten Katalog an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, aus dem die Kundinnen und Kunden bestimmte Modelle testen, Live-Videos anfordern, finanzieren, kaufen und spezifische Versionen bestellen können - und das alles von zu Hause aus. Somit können auch Drittpersonen ihr Fahrzeug in wenigen Minuten verkaufen. Der vollständig personalisierte Prozess ermöglicht es, den Kauf auf die einfachste und schnellste Art und Weise abzuschliessen - in einer Rekordzeit von aktuell 7 Minuten.

Die Dienstleistung ermöglicht es der Kundin und dem Kunden zudem, die für sie/ihn am besten geeignete Zahlungsmethode zu wählen, mit einer Fahrzeuglieferung innerhalb von 15 Tagen.

Veljko Belamaric, Managing Director von Astara Central Europe: "Mit dem Astara Store eröffnen wir unserer Kundschaft ein neues Einkaufserlebnis, das sie "abholt" und sie sowohl informativ als auch emotional begleitet. So unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden in allen Phasen und Etappen des Einkaufs, von der Auswahl und Konfiguration des passenden oder gewünschten Produkts über die neuen Zusatzleistungen bis hin zu allen Fragen rund um die Finanzierung."

Astara antwortet auf die neuen Herausforderungen der Mobilität und insbesondere auf die neuen Bedürfnisse und das Mobilitätsverhalten der Kundschaft weltweit. Heute ist das Unternehmen in 17 Ländern in Europa, Lateinamerika und Südostasien mit einem soliden Vertriebsnetz und einem breiten Portfolio an mobilitätsbezogenen Dienstleistungen vertreten, wobei Innovation, Personalisierung und Kundenorientierung stets im Vordergrund stehen.

Weitere Informationen zu Astara Store sind über den lokalen Vertriebspartner oder über www.astara.com erhältlich.

Ab der Eröffnung der Auto Zürich am 10. November 2022 können sich zudem alle Astara Move-Interessierten direkt vor Ort oder über www.astara.com anmelden, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.

Über Astara

Astara ist ein innovatives Mobilitätsunternehmen mit einem geschätzten Umsatz von 5,5 Mrd. Euro im Jahr 2022, das mit seinem breiten Portfolio an Dienstleistungen und Produkten weltweit aktiv ist. Weitere Informationen über Astara finden Sie unter: www.astara.com.