Cook It Raw

Cook It Raw präsentiert gemeinsam mit The Socialist kulinarische Nachwuchstalente in Kopenhagen

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire)

Die Zusammenkunft renommierter Köche konzentriert sich auf Mentorenschaft und Ernährungsbildung

Cook It Raw, die Veranstaltung für Spitzenköche aus aller Welt, an der die besten Michelin-Köche teilnehmen, wird mit einem neuen Ziel reaktiviert: aufstrebende kulinarische Nachwuchstalente aufzuspüren und zu fördern und ihnen dabei zu helfen, die Rolle der Gastronomie in unserer globalisierten Zukunft zu ergründen. Die Veranstaltungsorganisation hat ein neues Zuhause im The Socialist, einem neuen kleinen Luxushotel im Herzen Kopenhagens, gefunden, wo sie ein Gastkochprogramm ins Leben rufen wird. Zu diesem Anlass wird der legendäre Albert Adrià (el Bulli, Tickets, Enigma) am Donnerstag, den 24. November, im Bobo Food Studio des Hotels ein besonderes Abendessen veranstalten.

Das Gastkochprogramm bringt neue und dynamische Nachwuchstalente in eine der kulinarischen Hauptstädte der Welt und bietet den aufstrebenden Köchen eine Plattform für ihre Kreativität sowie die Möglichkeit, mit Alessandro Porcelli von Cook It Raw zusammenzuarbeiten. Jeden Monat wird Cook It Raw im Socialist wechselnde Dinner-Events veranstalten, bei denen neue Köche und Spitzenköche den anspruchsvollsten Gästen Kopenhagens ihre Menüs präsentieren.

Ab dem 1. Dezember können Bewerbungen für das Gastkochprogramm über die „Cook It Raw"-Website eingereicht werden. Die Köche müssen ein Konzept über ihre Herangehensweise an die Küche vorlegen und Fragen zu ihrer Rolle in der Branche und ihren Vorstellungen von der Zukunft der kulinarischen Innovation beantworten.

Den Anfang machen die Michelin-Sterneköche Gal Ben Moshe und Jaqueline Lorenz vom Berliner Restaurant Prism. Ihre Küche ist ein zeitgemäßes Spiegelbild der levantinischen Kochkunst mit regionalen, saisonalen Zutaten. Jedes Gericht wird von handverlesenen Weinen und Getränken der Levante begleitet. Als Nächstes wird der mexikanische Star-Chefkoch Benito Molina vom Restaurant Manzanilla im Februar mit seiner Frische, Würze und seinem Flair aus der Baja California die nordischen Gaumen erfreuen. Es folgen die gefühlvollen und nachhaltigen Gerichte des New Yorker Kochs und Autors Will Horowitz von der Duck's Eatery und vom Harry & Ida's.

17. bis 21. Januar 2023: Gal Ben Moshe und Jaqueline Lorenz – Prism / Berlin

23. bis 25. Februar 2023: Benito Molina – Manzanilla / Ensenada, Baja California

7. bis 11. März 2023: Will Horowitz Autor und Eigentümer – Duck's Eatery / New York City

Tickets bekommen Sie über das The Socialist ab Montag, 7. November um 12 Uhr.

Während die Welt wieder zusammenfindet und den Weg in eine freundlichere, solidarischere Zukunft neu definiert, findet Cook It Raw eine neue Bestimmung. Es ist eine Zeit der kulinarischen Metamorphose – verfolgen Sie auf @cookitraw und @hotelthesocialist mit, wie die Geschichte Gestalt annimmt.

Informationen zu Cook It Raw

Cook It Raw wurde 2009 von dem Kochkunstkurator Alessandro Porcelli gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spitzenköchen dabei zu helfen, die Möglichkeiten und das Potenzial der Küche durch immersive Erfahrungen zu entdecken – und zwar durch die Nutzung lokaler Lebensmittelsysteme, die Auseinandersetzung mit nachhaltigen Lebensmittelketten, das Kennenlernen von Produktlebenszyklen und das Erlangen eines ganzheitlichen und einzigartigen Verständnisses von Regionalität.

Informationen zu The Socialist, a Tribute Portfolio Hotel

The Socialist, eine Hommage an den Ruf der Dänen als champagnertrinkende Sozialisten, ist ein elegantes kleines Luxushotel im Herzen von Kopenhagen. The Socialist befindet sich in einem ehemaligen Umspannwerk und bringt die kreativen Kräfte Kopenhagens aus den Bereichen Kunst, Design, Musik und Kochen zusammen. Es dient als Plattform für junge, aufstrebende Akteure, die ihre Ideen und Talente sowohl den Einheimischen als auch den Besuchern präsentieren.

Das hoteleigene Bobo Food Studio ist ein Ort der kulinarischen Innovation und des Experimentierens und wird von den Köchen João Miragaia und Gustavo Cigagna geleitet.

The Socialist ist ein Mitgliedshotel von Marriott International und dessen Bonusprogramm, Bonvoy®.

MEDIEN: Für weitere Informationen oder Bitten um ein Interview, wenden Sie sich bitte pr@cookitraw.org">an pr@cookitraw.org oder pr@hotelthesocialist.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1936900/Cook_It_Raw_Cook_It_Raw_partners_with_the_Socialist_to_showcase.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cook-it-raw-prasentiert-gemeinsam-mit-the-socialist-kulinarische-nachwuchstalente-in-kopenhagen-301668286.html