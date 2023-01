NashTech vollzieht strategische Übernahme von Knoldus, einem nordamerikanischen Anbieter von Cloud- und Datenlösungen

London (ots/PRNewswire) - - Aber Investitionen in neue Technologien wie KI und Big Data gehen zurück, was Innovationen bedroht - Die Angst vor Cyberkriegsführung nimmt erheblich zu, da es immer mehr Angriffe gibt - Mehr als die Hälfte der großen Unternehmen sind von einem Cyberangriff betroffen - Der Mangel an ...

mehr