Hadean

Hadean gewinnt zwei European Metaverse Awards

London

Das Unternehmen wurde in zwei Kategorien als Top Cloud Computing B2B und Enterprise Partner ausgezeichnet

Das Deep-Tech-Startup Hadean erhielt zwei Auszeichnungen beim ersten jährlichen European Metaverse Summit And Awards (EMA), das am 27. Oktober 2022 in Berlin stattfand. Das Unternehmen war die Wahl der Jury für Top Cloud , Unternehmens- oder Technologiepartner und führende B2B- oder Industrieinitiative.

Hadean war Finalist in drei von insgesamt zwanzig Kategorien und erhielt die positive Unterstützung und Bestätigung der Jury dafür, dass es Entwicklern die Rechenleistung zur Verfügung stellte, die sie benötigten, um ehrgeizige Metaverse-Projekte zu erstellen, auszuführen und neue User Experiences zu schaffen.

Mit einem einzigartigen Fokus auf neue Technologien in Europa ist EMA eine neue Initiative, die Web 3.0-Innovationen ins Rampenlicht rückt und ihren beispielhaften Beitrag zur Entwicklung grosser virtueller Welten hervorhebt.

Die Veranstaltung begrüßte Vertreter von über 100 Unternehmen, darunter ReadyPlayerMe und Varjo mit Hauptredner von führenden Fimen wie Meta und The Sandbox. Die Jury, die die diesjährigen Gewinner auswählte, bestand aus VIP Metaverse Experten, Investoren und Strategen.

Craig Beddis, CEO von Hadean, sagte: „Dies ist ein großer Moment für unsere Teams in Hadean, die nun sehen wie ihre harte Arbeit und ihre einzigartigen Talente von wegweisenden Firmen und erfahrenen Führungskräften anerkannt werden. Wir sind stolz auf diese Auszeichnungen und es bekräftigt Hadeans Engagement für ein offenes und transparentes Metaverse, in dem Creatives befähigt werden ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen."

Thom Barnhardt, CEO & EMA Event Executive Producer, sagte: „Hadean war das einzige Unternehmen, das nicht nur in einer, sondern in zwei Kategorien gewonnen hat! Ich denke, die Jury war beeindruckt von Hadeans bereits starkem Kundenstamm sowie seinem Fokus auf Skalierbarkeit und Interoperabilität - 2 Probleme, die große Unternehmen vor Herausforderungen stellen die sich im Metaverse klug positionieren wollen."

Die Auszeichnungen sind das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit, die Hadean mit Partnern wie Pixelynx, Gamescoin, Epic Games, Minecraft und vielen anderen geleistet hat.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://hadean.com/

Das Unternehmen

Hadean wurde 2015 gegründet und hilft der Creator Economy die Infrastruktur und Rechenleistung bereitzustellen die erforderlich sind um das volle Potenzial des Metaverse auszuschöpfen. Unsere Web 3.0-Technologie ermöglicht es, immersive virtuelle Umgebungen und Experiences zu erstellen, auszuführen und zu monetarisieren, indem sie Zielgruppen auf der ganzen Welt dynamisch verbindet und Skalierbarkeit, Sicherheit und Interoperabilität bietet. Bis heute hat Hadean mit Firmen wie Microsoft, Minecraft, Epic Games, Sony, Gamescoin, Pixelynx, CAE, BAE Systems, Thales und dem Francis Crick Institute zusammengearbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter: hadean.com

