Unilabs und RIMED bündeln die Kräfte in der Schweiz, um ihre Position im Bereich der integrierten medizinischen Diagnostik zu erweitern

Genf / Zug (ots)

Unilabs, ein führender Anbieter von klinischen diagnostischen Dienstleistungen, und RIMED, ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der diagnostischen Radiologie, gaben heute eine einzigartige Partnerschaft bekannt, die es den Patientinnen und Patienten, sowie zuweisenden Einrichtungen in der Schweiz ermöglicht, noch vorteilhafter von integrierter medizinischen Diagnostik zu profitieren. Mit der Übernahme der Mehrheit von RIMED, stärkt Unilabs seine Präsenz in der Deutschschweiz und im Tessin, wo RIMED im Radiologiesegment führend ist. Die Betreuung der Patientinnen und Patienten wird künftig dank integrierter sowie durchgängiger IT-Lösungen stark vereinfacht und die Qualität des interdisziplinären Datenaustauschs in dieser zukunftsweisenden Zusammenarbeit optimiert.

"Wir freuen uns sehr, RIMED in der Unilabs-Familie willkommen zu heissen", sagte Alessandre Keller, General Manager von Unilabs. "Dank dieses Zusammenschlusses werden wir unsere Reichweite vergrössern und mehr Patientinnen und Patienten mit hochwertiger Diagnostik versorgen. Die erstklassigen Radiologiedienstleistungen von RIMED werden Teil unserer integrierten klinischen Diagnosekapazitäten sein. Die Kombination von Radiologiezentren, digitaler Pathologie, Genetik und klinischen Analysediensten werden es uns ermöglichen, Patientinnen und Patienten in der Schweiz eine medizinische 360°-Diagnostik zugänglich zu machen. Integrierte diagnostische Versorgung erhält endlich ein Gesicht: Unilabs und RIMED, zwei verlässliche, innovative und kosteneffiziente Leistungserbringer im Gesundheitssystem".

RIMED verfügt über ein breites Netz von erstklassigen Radiologie-Experten in der deutschen und italienischen Schweiz. Durch den Zusammenschluss der insgesamt 18 Radiologie-Standorte von RIMED in der deutschen und italienischen Schweiz und den fünf Radiologie-Zentren von Unilabs in der Westschweiz, entsteht ein neues landesweites leistungsstarkes Netzwerk im Bereich der privaten radiologischen Diagnostik. Die Bündelung des Fachwissens, die Zusammenarbeit hochqualifizierter Spezialisten und der ständige Austausch mit Patienten, Zuweisern bzw. allen Dienstleistern in der medizinisch-diagnostischen Wertschöpfungskette schaffen ein enormes Potenzial für die Radiologie, als auch für die diagnostischen Disziplinen Pathologie, Genetik und Biologie. Durch das umfassende neue Diagnostikangebot aus einer Hand werden sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch Patientinnen und Patienten von einer schnelleren, gezielteren und umfassenderen Diagnose profitieren.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Unilabs", sagte Dr. med. Kim B. Laver, Gründer und Eigentümer von RIMED. "Das langjährige Engagement der beiden Unternehmen hinsichtlich Innovationen für Radiologinnen und Radiologen sowie für Patientinnen und Patienten ist unübertroffen. Wir freuen uns daher darauf, unser Fachwissen einzubringen und 'Best Practices' mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen zu teilen und gemeinsam neue, kreative und vielversprechende Potenziale zum Nutzen aller zu erschliessen." Radiologische Leistungen sind ein wesentlicher Bestandteil der modernen medizinischen Diagnostik. Alle radiologischen bildgebenden Verfahren wie MR, CT tragen wesentlich dazu bei, eine Diagnose zu stellen und die richtige Form der Therapie zu finden. Genaue und zuverlässige Diagnosen sind entscheidend für die richtige Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten. Davon profitieren Patienten, Ärzte, Leistungserbringer und Versicherer gleichermassen.

Die bisherigen Führungspersonen von RIMED und Unilabs gehören weiterhin der neuen Organisation an, womit die Kontinuität garantiert ist.

Über Unilabs

Unilabs ist eines der führenden Diagnostikunternehmen in Europa und bietet Patientinnen und Patienten auf vier Kontinenten ein umfassendes Angebot an Labor-, Pathologie- sowie Bildgebungsdienstleistungen. Als führender digitaler Champion, der das gesamte diagnostische Spektrum abdeckt, retten die weltweit mehr als 13'000 Mitarbeiter von Unilabs jeden Tag Leben. Unilabs investiert in grossem Umfang in Technologie, Ausrüstung und Mitarbeitende und nutzt digitale Technologien in seinen hochmodernen Labors und Bildgebungsinstituten, um das Leben von fast 100 Millionen Menschen pro Jahr zu verbessern.

Über RIMED

RIMED ist führender Anbieter von medizinisch radiologischen Dienstleistungen in der Schweiz mit Headoffice in Zug. Kooperationen im öffentlichen sowie privaten Sektor, machen das Unternehmen seit bald 30 Jahren zu einem verlässlichen und starken Partner im Gesundheitsmarkt Schweiz. Bei RIMED dreht sich alles um das Wohl der Menschen, welche sich dem Unternehmen anvertrauen, um medizinisch radiologische Dienste in Anspruch zu nehmen. Dies ganz nach dem Prinzip: menschlich - kompetent - patientenorientiert. Als hochmodern sowie technologisch vernetzte Radiologie-Gruppe, bietet RIMED seinen zuweisenden Ärztinnen und Ärzten eine ausgereifte elektronische Plattform für sämtliches Bild-/Befundmaterial an. Dadurch werden effiziente Datenflüsse für den optimalen, raschen und qualitativ hochstehenden Datenaustausch ermöglicht.