CLASSERA SCHLIESST EINE DER WELTWEIT GRÖSSTEN SERIE-A-FINANZIERUNGSRUNDEN IM BEREICH EDTECH AB, EINE RUNDE MIT 40 MIO. USD UNTER DER LEITUNG VON SANABIL

Classera wurde im Silicon Valley gegründet und hat seinen Schwerpunkt auf Schwellenländer gelegt. Das Unternehmen ist das größte Edtech-Unternehmen in der MENA-Region und in den meisten afrikanischen Ländern südlich der Sahara und unterrichtet Millionen Menschen in über 30 Ländern.

Die Finanzierungsrunde wurde von Sanabil Investments, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Public Investment Fund (PIF), geleitet und von Global Ventures, Endeavour Catalyst, 500 Global sowie von Investoren aus dem Silicon Valley, aus Schwellenländern und weltweiten Familienunternehmen unterstützt.

Die Investition wird die Learning Super Platform „LSP" von Classera voranbringen, seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich E-Learning festigen sowie seine weltweite Expansion in neue Märkte beschleunigen.

Classera, ein weltweit tätiges E-Learning-Unternehmen, das schwerpunktmäßig in den Schwellenländern tätig ist, hat in einer Serie-A-Runde erfolgreich 40 Millionen USD eingeworben – die weltweit größte Summe, die ein Unternehmen im Bereich E-Learning ohne vorherige Finanzierung erhalten hat. Die Runde ist zugleich die größte Finanzierungsrunde, die jemals in der MENA-Region und in den meisten afrikanischen Ländern im Bereich der Bildungstechnologie durchgeführt wurde.

Sie wurde von Sanabil Investments geleitet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Public Investment Fund („PIF"), und von Global Ventures, Endeavor Catalyst, 500 Global, Sukna Venture und Seedra Ventures begleitet. An der Runde waren außerdem eine Reihe von Investoren aus dem Silicon Valley, aus Schwellenländern sowie von weltweiten Familienunternehmen beteiligt.

Die Einnahmen werden von Classera verwendet, um dessen Learning Super Platform („LSP") für den Bildungs- und Weiterbildungssektor weiterzuentwickeln und seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich E-Learning und EdTech zu festigen. Darüber hinaus wird die Investition genutzt, um das Wachstum in der MENA-Region und im übrigen Afrika zu fördern und die weltweite Expansion zu beschleunigen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und auch in anderen Ländern, und zwar durch Direktvertrieb, Vertriebspartner und Übernahmen. Die Mittel werden Classera auch dabei helfen, über ihre spezialisierte Plattform für E-Training in Unternehmen „LeadXera" schneller in diesen großen Sektor zu expandieren – eines der Hauptziele nach dieser Investition.

Classera ist das größte Edtech-Unternehmen in der MENA-Region und den meisten Ländern südlich der Sahara und unterrichtet Millionen von Lernenden in über 30 Ländern. Die LSP des Unternehmens ist ein vollständig integriertes Ökosystem, das eine spielerische Lernmanagementplattform auf der Grundlage von KI und sozialem Lernen, eine Augmented-Reality-Lern-App, „C-Reality", ein vollständiges ERP für Bildungseinrichtungen, „C-Smarter", ein integriertes E-Payment-Gateway, „C-Pay", für Taschengeld, Studiengebühren und Finanzierung sowie einen spezialisierten Bildungsmarktplatz für Edtech- und Bildungsbedarfsprodukte, „Edumalls", umfasst. Und das alles aus einer Hand, um den Prozess zu vereinfachen und die Lernbereitschaft und damit das gesamte Lernerlebnis zu verbessern.

Zu den Tausenden von Kunden von Classera gehören über 10 Bildungsministerien, private Kindergärten und Schulen, Universitäten und Unternehmen für E-Training. Das Unternehmen hat über 100 strategische Partnerschaften mit globalen und regionalen Akteuren entwickelt, darunter Microsoft, Zoom, Amazon, Intel, Udemy und HP. Im vergangenen Jahr hat Classera zusammen mit HP eine Co-Branding-Lösung unter dem Namen „HP-ClassEasy by Classera" auf den Markt gebracht, die inzwischen in mehreren Ländern weltweit angeboten wird.

Mohammad Almadani, CEO und Mitbegründer von Classera, erklärte:

„Der heutige Tag ist ein Meilenstein auf der Reise von Classera. Es ist mir eine Ehre, die Unterstützung einer so angesehenen Gruppe von internationalen Investoren zu erhalten, und ich bin sehr stolz auf unser Team, das sich seit jeher dafür einsetzt, die Lernerfahrung zu revolutionieren. Gemeinsam haben wir Classera mit begrenzten Ressourcen zu einer führenden internationalen EdTech-Plattform ausgebaut. Ich freue mich, dass wir den Lernprozess von Millionen von Menschen positiv beeinflussen und fördern konnten, und ich hoffe, dass unsere Geschichte anderen als Inspiration dienen wird. Wir sind überzeugt, dass das Beste noch vor uns liegt."

„Die Finanzierung wird uns dabei helfen, unsere LSP weiterzuentwickeln und es für unsere Kunden und Partner weltweit noch intelligenter, inspirierender und einfacher zu machen. Viele Bildungseinrichtungen sind, insbesondere nach der Pandemie, davon überzeugt, dass sie modernste E-Learning-Lösungen benötigen. Hier kommt Classera ins Spiel: Wir wollen unser Angebot auf weitere Märkte auf der ganzen Welt ausdehnen und der bevorzugte Partner für Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen werden, der alle ihre Bedürfnisse in einer schlüsselfertigen Lösung abdeckt und seinen Mitgliedern eine einzigartige Lernerfahrung bietet, die es ihnen ermöglicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Sanabil Investments kommentierte die Bekanntgabe wie folgt:

„Classera hat eine Plattform entwickelt und erfolgreich eingesetzt, die Millionen von Nutzern erreicht, und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von E-Learning-Lösungen für Schwellenländer entwickelt. Wir sind fest entschlossen, Classera dabei zu helfen, sein Angebot für alle Lernenden ungeachtet ihres sozioökonomischen Hintergrunds weiter auszubauen."

Classera hat im letzten Schuljahr weltweit eine der höchsten Teilnehmerzahlen in der E-Learning-Branche erzielt. Dabei konnte sich das Unternehmen dank der fesselnden und spielerischen Plattform in mehreren Märkten der Region einen Marktanteil von fast 70 % sichern und ein hohes Interaktionsvolumen erzielen, das zu über 10 Milliarden Seitenaufrufen geführt hat. Im Laufe seiner Entwicklung hat Classera mehrere internationale Auszeichnungen in der Edtech-Branche erhalten, darunter den Bett Award, The Learning Award, GESS, den Best Global Partner Award von Microsoft und viele mehr.

Classera wurde im Silicon Valley von dem Unternehmer Mohammad Almadani und seinem Partner Mohammad Alashmawi gegründet – beide hatten ihr erstes Unternehmen im Alter von 18 Jahren gegründet. Sie hatten die Vision, das E-Learning zu revolutionieren und es Lernenden in Schwellenländern zu ermöglichen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Sie konzentrierten sich zunächst auf die Regionen MENA und Afrika, um möglichst viel zu bewirken. Der Eckpfeiler der Classera-Technologie ist die LSP, die auf einer spielerischen Lernmanagement-Plattform mit modernsten Technologien aufgebaut ist. Das auf Prinzipien basierende Konzept stützt sich auf Inspiration durch spielerische Elemente, Personalisierung durch künstliche Intelligenz und Zusammenarbeit durch soziales Lernen – mit dem langfristigen Ziel, mehr Engagement und damit ein besseres Lernerlebnis zu erreichen. Um das Ökosystem zu vervollständigen, werden dann das ERP, das Zahlungs-Gateway und der Marktplatz eingesetzt, um die LSP zu einer schlüsselfertigen Lösung zu machen.

Sanabil ist eine Finanzinvestitionsgesellschaft, die sich vollständig im Besitz des Public Investment Fund (PIF) befindet und über ein einbezahltes Aktienkapital von 8 Mrd. USD verfügt. Wir investieren jährlich mehr als 2 Mrd. USD in globale private Investitionen, unter anderem in VC-/Wachstumsunternehmen. Wir sind ein dynamisches, agiles und sehr erfahrenes Team von Anlageexperten. und bieten unseren Partnern „geduldiges Kapital", die Möglichkeit, über mehrere Finanzierungsrunden hinweg zu investieren, und Zugang zur Region. Bei Sanabil investieren wir in großartige Ideen, großartige Köpfe und großartige Unternehmen.

