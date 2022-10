Saankhya Labs

SDR-Chipsatz von Saankhya Labs unterstützt innovative ATSC-Designs der nächsten Generation von ADTH

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Gateways, Set-Top-Boxen, HDMI-Geräte und USB-Dongles, betrieben mit SL3000

Saankhya Labs, eine Tochtergesellschaft von Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET), gab heute bekannt, dass ADTH, ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen mit Niederlassungen in Atlanta, Shanghai, Seoul und Taipeh, eine Reihe von NEXTGEN-ATSC-Designs auf den Markt gebracht hat, die mit SL3000 betrieben werden, dem Software Defined Radio (SDR) von Saankhya basierend auf dem ATSC 3.0/1.0 Demodulator-Chipsatz. Mit diesen fertigungsbereiten Designs können OEMs/ODMs Upgrade-Lösungen für Millionen von Kunden in Nordamerika und Südkorea anbieten, um Übertragungen der nächsten Generation mit ATSC 3.0 auf ihren existierenden HDTV-Sets und Smart-Display-Geräten zu erleben.

NEXTGEN TV ist das bisher bedeutendste Upgrade für Rundfunktechnologie, das ein immersiveres Erlebnis mit atemberaubendem Video und verbessertem Audio verspricht. NEXTGEN TV bietet mehr Auswahlmöglichkeiten, um das Beste aus Übertragungen wie unter anderem von Live-Sport, Nachrichten und Events herauszuholen. Mit Stand vom Juni 2022 ist ATSC 3.0 in 68 Märkten live und deckt schätzungsweise 51 % aller US-Haushalte ab. In Südkorea gewinnt ATSC 3.0 seit den 4K-UHD-Übertragungen der Olympischen Winterspiele im Jahr 2018 weiterhin an Dynamik und erreicht mehr als 70 % der Bevölkerung. Indien prüft ATSC 3.0 außerdem für Direct-to-Mobile- sowie für Video-Offload-Dienste.

Die Multiform-Lösungen von ADTH sind sowohl für stationäre als auch für mobile Plattformen gedacht.

Das Dual-Tuner-Homegateway-Design von ADTHS ist eine DTV-Streamer-Box, die überall im Haus platziert werden kann, um alle ATSC 3.0/1.0-Sendungen auf Mobilgeräten mit einer begleitenden TV-App von Tolka.tv zu empfangen. Es können gleichzeitig zwei verschiedene UHD-Kanäle auf verschiedenen Geräten im Haus eingestellt und angesehen werden.

Die HDMI-Dongle/STB-Designs von ADTH ermöglichen einen ATSC 3.0-Empfang auf Millionen von älteren Fernsehern und HDMI-Monitoren. Der Dongle/STB wird betrieben mit dem SL3000 Demodulator-Chipsatz von Saankhya und ist mit einem Media Decoder SoC verbunden, der Software von Tolka.tv ausführt. Die Anwendungssoftware von Tolka.tv stellt auf ATSC 3.0-Funksignale ein, demoduliert und dekodiert dann das UHD-Video und AC-4-Audio, bevor der Stream über HDMI gesendet wird, um auf den Fernsehgeräten oder mit HDMI verbundenen Monitoren angesehen zu werden.

Das USB-Dongle-Design von ADTH ermöglicht den sicheren Empfang von ATSC 3.0/1.0-Sendungen auf Medien-Boxen, Tablets oder Smartphones über die zugehörige TV-App von Tolka.tv. Die Ingenieure von ADTH und Saankhya Labs arbeiteten eng zusammen, um das Produkt auf einen erstklassigen Signalempfang, ein Design mit kleinem Formfaktor, geringen Stromverbrauch, schnelle Kanalabtastung und schnelle Kanaländerung abzustimmen.

Vivek Kimbahune, EVP von Sales and Business Development, Saankhya Labs, kommentierte: „Die fertigungsbereiten Lösungen von ADTH sind gut positioniert, um die enormen Chancen zu nutzen, die sich durch ATSC 3.0 bieten. Der SL3000 war eine kollaborative Entwicklung zwischen One Media (einer Tochtergesellschaft der Sinclair Broadcast Group) und Saankhya Labs. Die Leistung, Programmierbarkeit und Energieeffizienz des SL3000 machen ihn zur idealen Wahl für die Integration in DTV-Empfänger, und wir freuen uns, dass ADTH sich für seine NextGen-Produkte für eine Partnerschaft mit uns entschieden hat. Es ist ein bedeutender Meilenstein für Saankhya Labs, den fortschrittlichsten Multi-Standard-Demodulator-Chipsatz an eines der führenden Designhäuser Taiwans für den Bau von erstklassigen Produkten zu liefern."

Der Basisband-Demodulator-Chipsatz der dritten Generation von Saankhya unterstützt ATSC 3.0/1.0 sowie Clear QAM und bietet ein einheitliches Frontend für den Rundfunk-TV-Markt. Der SL3000 ist ein vollausgestatteter Basisband-Demodulator, der ADC-, FEC-Decoder, Entflechtung, Speicher und ADC in einem einzigen bleifreien/ROHS-konformen 68-Kontakte-QFN-Paket von 8 x 8 mm integriert. Der Chipsatz unterstützt ALP- oder Transport-Stream-Pakete vom Demodulator mit vor Ort aufrüstbarer Firmware.

„Die SDR-Technologie von Saankhya Labs war die logische Grundlage für unser ATSC 3.0 Empfänger-Entwicklungsprogramm, das es uns ermöglicht, das vollständige Erlebnis von UHD-HDR-TV-Sendungen über kompakte und benutzerfreundliche Geräte zu liefern und gleichzeitig Kompatibilität mit ATSC 1.0 HD- und SD-Programmen zu bewahren", sagte Alex Day, Vice President, Tolka.tv. „Wir waren beeindruckt von der hochwertigen Qualität der Dokumentation von Saankhya Labs und dem hohen Support-Standard, den sein technisches Team lieferte, wann immer es während des Entwicklungsprozesses herangezogen wurde."

Saankhya Labs verfügt außerdem über eine weitere Variante des Chips – den SL4000, der speziell für Mobilgeräte entwickelt wurde. Der SL4000 integriert einen Tuner und einen Demodulator in einem einzigen Paket und ist für die Integration in mobile Plattformen wie Smartphones, Tablets und PCs optimiert, die Datacasting Direct-to-Mobile-DTV-Services auf mobilen Plattformen ermöglichen.

Auf dem India Mobile Congress, der vor kurzem stattfand, präsentierte Saankhya Labs ein 4G/LTE Android-Smartphone mit eingebauter ATSC 3.0 DTV-Empfangsfunktion, das erste seiner Art. Das Smartphone, das mit dem SL4000-Chipsatz von Saankhya betrieben wird, ermöglicht es Verbrauchern, DTV-Sendungen in Full-HD-Qualität ohne Datenpläne über eine WLAN-/Internetverbindung anzusehen.

In den USA, Südkorea, Kanada, Brasilien, Mexiko und Jamaika werden derzeit Anstrengungen unternommen, um ATSC 3.0 für eine Vielzahl von Anwendungen einzuführen, von erweiterter Notfallbenachrichtigung bis hin zu Datenbanken (Fernunterricht, IoT, Fahrzeuge usw.). Um einige dieser Anforderungen der neuen Märkte zu erfüllen, hat sich Saankhya Labs dazu verpflichtet, in Partnerschaft mit seinen Kunden innovative Lösungen auf den Markt zu bringen.

Informationen zu Saankhya Labs

Saankhya Labs, eine Tochtergesellschaft von Tejas Networks, ist ein revolutionäres 5G-Unternehmen mit umfassender Kompetenz im Bereich drahtlose Kommunikationssysteme. Saankhya bietet eine breite Palette von Kommunikationsprodukten und -lösungen für 5G-NR-, Rundfunk- und Satellitenkommunikationsanwendungen. Mit mehreren internationalen Technologiepatenten und einzigartigem „Chips-to-Systems"-Fachwissen umfassen die Lösungen von Saankhya die weltweit erste SDR, Open-RAN-Lösungen für 5G-Netzwerke in der Produktion, Multi-Standard Direct-to-Mobile-Übertragungslösungen (ATSC 3.0) und Satelliten-IoT-Produkte. Weitere Informationen finden Sie auf www.saankhyalabs.com

Informationen zu ADTH

ADTH ist ein führender Anbieter von TV-Rundfunklösungen und ein Innovator von bahnbrechenden Telekommunikationssystemen für IPTV, OTT, DTT und andere medienbezogene Anwendungen. ADTH hat seinen Hauptsitz in Atlanta, USA. Weitere Informationen finden Sie auf www.adth.com

Informationen zu Tolka

Als etablierter und erfolgreicher Produzent von rundfunkmedienbezogenen Anwendungen bietet Tolka Rundfunkbetreibern, -eigentümern und Online-Dienstleistern die Werkzeuge, die sie benötigen, um ihre Märkte zu erweitern und zu entwickeln. Der Fokus von Tolkas liegt auf der Konvergenz von Rundfunk, OTT und digitalem Video, um eine sichere Wiedergabe von Inhalten und intelligente zielgerichtete Werbung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf www.tolka.tv/

