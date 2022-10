Luganodes

Der weltweit am schnellsten wachsende Staking Service Provider kommt aus Lugano, Schweiz

Luganodes ist ein in der Schweiz ansässiger Anbieter von Dienstleistungen für institutionelle Anleger, der eine erstklassige Blockchain-Infrastruktur für PoS-Netzwerke bereitstellt und Institutionen mit den richtigen Produkten und Dienstleistungen von heute und morgen versorgt. Luganodes hat sich zum Ziel gesetzt, eine entscheidende Rolle bei der Sicherung und Skalierung von Proof of Stake (PoS) Netzwerken durch eine effiziente, sichere und skalierbare dezentrale Infrastruktur zu spielen.

Bei konsensbasierten Proof-of-Stake (PoS)-Blockchains gibt es Validierer anstelle von Minern. Validatoren sind Server (Knoten), auf denen Blockchain-Software läuft und die für das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain zuständig sind. Die Validierung ist ein komplexes Unterfangen, das die Einhaltung technischer Standards, die Genauigkeit der technischen Ausführung, die betriebliche Robustheit und die Leistungseffizienz erfordert. Validierer, die sich nicht an die Vorgaben halten, müssen mit empfindlichen Geldstrafen (Kürzungen) und einem vollständigen Ausschluss aus den Netzen rechnen. Luganodes nimmt den Institutionen die operativen und technischen Herausforderungen ab, die mit dem Betrieb, der Verwaltung und der Wartung von Validierungsknoten auf sichere, konforme und effiziente Weise verbunden sind.

Schon sehr früh hat Luganodes durch seine beharrlichen Investitionen in operative Exzellenz und Effizienz das Vertrauen und die Unterstützung verschiedener PoS-Communities wie Polygon und TRON gewonnen. Derzeit ist Luganodes der weltweit am schnellsten wachsende Anbieter von Stakes mit einem Wert von über 500 Millionen Dollar und ist auf 5+ PoS-Netzwerken aktiv. Die Leistung von Luganodes wird durch messbare operative KPIs auf Live-Netzwerken belegt, zum Beispiel auf dem TRON-Netzwerk; Luganodes hat eine Betriebszeit von 100 % ohne verpasste Blöcke. Dies hat das Vertrauen verschiedener institutioneller Anleger gewonnen und Luganodes in die Top 15 der Anbieter im TRON-Netzwerk katapultiert.

„Unsere Vision ist es, ein sicheres, privates und dezentralisiertes Internet für alle aufzubauen, und Lugano wird das Epizentrum für Blockchain-Infrastruktur-Innovationen sein", sagt Anuj Shankar, CEO von Luganodes

Luganodes hat seine Wurzeln in Lugano, Schweiz, und ist aus dem Lugano Plan B Programm hervorgegangen. Luganodes hat die Absicht, Pionierarbeit im Bereich der dezentralen Infrastruktur zu leisten. Das Lugano Plan B Programm ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Lugano und Tether, um die Nutzung der Blockchain-Technologie zu beschleunigen und diese als Grundlage für die Transformation der Finanzinfrastruktur der Stadt zu nutzen. Der Plan zielt darauf ab, Blockchain in der gesamten Stadt zu verbreiten, um alle Facetten des täglichen Lebens der Einwohner von Lugano positiv zu beeinflussen. Das Programm ermöglicht auch den Zugang zu einem Investitionspool von über 100 Mio. Schweizer Franken für Start-ups zur Entwicklung der Blockchain-Technologie und zur Förderung der Ansiedlung bestehender Unternehmen, die Fachwissen, Know-how und Menschen nach Lugano bringen.

