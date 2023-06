Italian Capital of Culture 2023

Während der italienischen Kulturhauptstadt 2023 finden in Bergamo und Brescia Sommerkonzerte, Festivals, Ausstellungen und Theateraufführungen statt

Ein langer Sommer voller Pop wird die italienische Kulturhauptstadt 2023 feiern: Hunderte von Veranstaltungen in Bergamo und Brescia werden die Sommertage und Nächte mit Leben, Musik und Farbe füllen.

„The Harlequin's Cloak", ein Theater- und partizipatives Kunstfestival von Teatro Tascabile in Bergamo, wird bis zum 30. September mit internationalen Künstlern wie Kaarina Kaikkonen und Vero Cendoya stattfinden.

Das Centro Teatrale Bresciano feiert das hundertjährige Jubiläum von Italo Calvinos Geburt mit „The invisible cities. The future is a duty", bei der 20 Künstler vom 27. Juni bis zum 9. Juli in einer visionären Show auftreten.

Tausende lokale Künstler werden vom 21. Juni in Bergamo und ab dem 24. Juni in Brescia an der Festa della Music teilnehmen. In Bergamo findet„Lazzaretto Estate 2023"statt, mit fünfzehn Abenden vom 27. Juni bis 30. Juli mit großartigen Künstlern wie Madame (7. Juli), Snarky Puppy (10. Juli), Pat Metheny (19. Juli), Francesca Michielin (28. Juli) und Jethro Tull (28. Juli). Die Cipiesse-Veranstaltung bringt Mr. Rain (15. Juli), Coma Cose (24. Juli) und Dardast (26. Juli) sowie Steve Hackett (6. Juli) nach Brescia.

Internationale Künstler werden beim Brescia Festival Jazz on the Road (10. bis 14. Juli) auftreten, darunter Jonathan Coel & Artchipel Orchestra, Dave Holland „New Quartet", Bill Frisell „Four" und das Serena Brancale Quartett. Das Sub Limen Festival (ab dem 21. Juli in beiden Städten) bietet 6 zeitgenössische Aufführungen zwischen elektronischer, Pop- und experimenteller Musik.

Ab dem 23. Juni steht die Kunst im Zentrum des Geschehens in der GAMeC in Bergamo mit „Rachel Whiteread... And the animals were sold", bei der die gefeierte englische Künstlerin Beziehungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit untersucht, sowie „Vivian Suter. Home", die erste Ausstellung der argentinischen Künstlerin in einem italienischen Museum. In der Zwischenzeit veranstaltet Accademia Carrara „Peaks of light. Naoki Ishikawa on the Bergamesque Alps". Es zeigt Gemälde aus dem 19. Jahrhundert und zeitgenössische Fotografien der Bergamasker Alpen.

Hunderte von Filmen von bedeutenden zeitgenössischen Regisseuren sowie italienischen und ausländischen Produktionen werden bei Freiluftfilmfestivals gezeigt: beim „L'Eden d'Estate" vom 9. Juni bis 8. September im Parco del Viridarium des Museums Santa Giulia in Brescia und beim„Esterno Notte"vom 15. Juni bis 6. September in der Biblioteca Caversazzi in Bergamo.

Bergamo Brescia Italienische Kulturhauptstadt 2023 wird von den Hauptpartnern Intesa Sanpaolo und A2A, Systempartner Brembo und Bereichspartner Ferrovie dello Stato Italiane und SACBO unterstützt. Das Ministerium für Kultur und die Fondazione Cariplo sind institutionelle Partner.

