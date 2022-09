Caruso St John

Der Count-Down läuft: Eröffnung Swiss Life Arena Zürich

Eine "Next Generation "Multifunktionshalle von Caruso St. John Architects

Am 18. Oktober ist es so weit: die Zürcher Lions spielen zum ersten Mal im eigenen Stadion, das Platz für 12.000 Fans bietet. Rund 5.700 t Stahl und 100.000 t Beton wurden im Stadion verbaut. Das entspricht dem zehnfachen Gewicht des Eiffelturms. Nach nur drei Jahren Bauzeit wird in Zürich eines der größten Bauprojekte der Stadt, und gleichzeitig eine der modernste Sport und Event Arenen in Europa, eröffnet. Aus einem internationalen Wettbewerb, ausgerichtet vom Eishockey Club der ZSC Lions als Bauherren und der Stadt Zürich, ging das Architekturbüro Caruso St John (Zürich |London) als Gewinner hervor.

Mit einem intelligenten und innovativen Konzept hatten sich Caruso St John gegen internationale Architekten wie David Chipperfield Architects, Bjarke Ingels Group, Dominique Perrault und andere Büros durchgesetzt. Das Londoner Architekturbüro, das gerade sein 10-jähriges Jubiläum am Standort Zürich feiert, ist auch zuständig für die Entwicklung des Areals für das neue Fussball Stadion am Hardturm.

Die neue Swiss Life Arena: Ein Vorzeige Projekt

für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Der ganzheitliche Ansatz von Caruso St John bei Planung und Realisierung bringt Ökologie und Wirtschaftlichkeit zusammen. Die Architekten konzipierten einen Baukörper mit einer energie-optimierten Aussenhülle und legten Wert auf die Verwendung von recycelten, sowie umwelt- und gesundheitsverträglichen und nicht halogenhaltigen Baustoffen und Materialien.

Die Swiss Life Arena wurde geplant mit einer CO2 freien Stromversorgung und einer effizienten Gebäudetechnik. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage. Die Sport- und Event Arena hat ein Gebäudevolumen von fast 500.000 m2. Sie kann für zahlreiche Sportarten wie z.B. Handball, Tennis, Hockey, für kulturelle Events, TV-Shows, Kino-Premieren und dank ihrer Business Facilities und des hochwertigen Gastronomie Angebotes, auch für Corporate Veranstaltungen genutzt und vermietet werden. Die Swiss Life Arena des von Caruso St. John (Zürich | London) ist ein neues Landmark geworden, ein wichtiger Baustein der Stadtentwicklung für die expandierende Metropole Zürich.

