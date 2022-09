BellSoft

BellSoft veröffentlicht Alpaquita Cloud Native Platform für Java-Entwickler

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Das neue Angebot umfasst einzige optimierte Java-Linux-Distribution und bietet einen bis zu 50 % geringeren RAM-Verbrauch

BellSoft, der Entwickler von Liberica JDK, einer fortschrittlichen Java-Laufzeitumgebung für das umfassendste Java-Erlebnis und einer der führenden OpenJDK-Mitwirkenden, gab heute die Veröffentlichung der Alpaquita Cloud Native Plattform und Alpaquita Linux bekannt. Die Angebote sind darauf ausgerichtet, die wachsende Nachfrage nach effizienter, hochsicherer und unterstützter Java-Software zu befriedigen, die eine bessere Leistung erbringt und die Kosten für Cloud Computing reduziert.

„Wir setzen uns leidenschaftlich für die Modernisierung von Java für eine Cloud-native Welt ein und glauben, dass dies am besten durch Open-Source-Zusammenarbeit erreicht werden kann. Deshalb sind wir einer der wichtigsten Mitwirkenden an OpenJDK", sagt Alex Belokrylov, CEO und Mitbegründer von BellSoft. „Mit der heutigen Einführung neuer Produkte bauen wir unsere Führungsposition in der Java-Community weiter aus, um Schmerzpunkte in Bezug auf Effizienz und Kosten zu adressieren, so dass sich Entwickler auf die Erstellung innovativer, skalierbarer, Cloud-nativer Anwendungen konzentrieren können."

Die Alpaquita Cloud Native Platform umfasst die neue Alpaquita Linux-Distribution, Liberica Lite, eine speziell für Cloud-Umgebungen optimierte Version des Liberica JDK, sowie das Liberica Native Image Kit. Die Alpaquita Cloud Native Platform wurde speziell für große Unternehmen entwickelt, die nachhaltige Entwicklungspraktiken verbessern sowie Kosten und Energieverbrauch senken wollen. Sie ist ideal für umfangreiche Java-Workloads und optimiert Cloud- und Hardwareressourcen, um eine bessere Rendite für Cloud-Investitionen zu erzielen. Die Merkmale umfassen:

Optimaler RAM-Verbrauch für den Einsatz von Java;

Java- und GraalVM-Unterstützung für den Betrieb in jeder Infrastruktur und auf jeder Cloud;

Erstklassige Sicherheit, erweitert um moderne Funktionen und CVE-Tracking;

Unterstützung für Linux und Java Runtime mit SLA;

Minimaler statischer Fußabdruck für containerisierte Anwendungen.

Über BellSoft

BellSoft bietet die umfassendste Java-Erfahrung. Unsere Java-Plattform, Liberica JDK, bietet eine einheitliche Java-Erfahrung im gesamten Unternehmen und ermöglicht einen sichereren, zuverlässigeren und kostengünstigeren Ansatz für die Anwendungsentwicklung auf jeder Plattform und in jeder Umgebung. BellSoft ist einer der größten Mitwirkenden an OpenJDK und ist die bevorzugte Laufzeitumgebung für VMware, Pivotal, Spring, JetBrains und andere. BellSoft bedient Millionen von Anwendungsfällen und globale Marken in allen Branchen und hilft Unternehmen jeden Tag, die Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bellsoft.com.

Für alle PR-Anfragen wenden Sie sich bitte an Aleksandra Leonenko aleksandra.leonenko@bell-sw.com, +79153594327

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1706851/BellSoft_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bellsoft-veroffentlicht-alpaquita-cloud-native-platform-fur-java-entwickler-301634279.html