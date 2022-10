Agilex Biolabs

Erstes bioanalytisches Außenlabor bietet schnellste Option für PBMC-Verarbeitung in australischen klinischen Studien

Am 9. September 2022 wurde in Australien das erste Bioanalytiklabor innerhalb einer klinischen Einheit für Studien der Phase I eröffnet.

Agilex Biolabs, Australiens größtes bioanalytisches Labor, hat im fünften Stock der CMAX Clinical Research-Anlage in Adelaide im Bundesstaat South Australia seine erste Außenstelle eingerichtet.

Das Außenstellenlabor von Agilex wird zeitkritische Probenverarbeitungstechniken im selben Gebäude wie die Teilnehmer an klinischen Studien durchführen und so den Auftraggebern von Arzneimitteln die Möglichkeit bieten, das Risiko in ihren Studien zu verringern, indem sie den Rückgang der Probenintegrität begrenzen.

Zu den peripheren mononukleären Blutzellen (PBMC) gehören mehrere charakteristische Zelltypen, die an der Immunantwort beteiligt sind, wie T-Zellen, B-Zellen und NK-Zellen (natürliche Killerzellen). Die Quantifizierung dieser PBMCs ist oft ein entscheidender Faktor bei der Bewertung der Auswirkungen eines Medikaments auf das Immunsystem.

Die sofortige Verarbeitung von Blutproben zur Isolierung und Vorbereitung dieser Zellen für die Bioanalyse maximiert die Integrität der bioanalytischen Daten.

„Selbst wenn das verarbeitende Labor nur wenige Kilometer von der Klinik entfernt ist, steigt das Risiko mit jeder Minute", erklärte Jane Kelly, CEO von CMAX. „In Zusammenarbeit mit Agilex beschleunigen wir die klinischen CMAX-Studien für neue Medikamente und verringern das Risiko für die Auftraggeber."

Bei CMAX dauert der Weg einer Blutprobe vom Patienten bis zur Verarbeitung in der spezialisierten Laboreinheit nur noch etwa 15 Minuten.

Nach der Verarbeitung vor Ort werden die Proben schnell an den nahe gelegenen Hauptsitz von Agilex Biolabs, ebenfalls in Adelaide, versandt. Mit seinem reaktionsschnellen Probenanalyseteam liefert Agilex zuverlässige quantitative Daten innerhalb weniger Tage nach der Probenahme bei CMAX.

„Das ist ein großer Erfolg für die klinischen Versuche in Australien", betonte Kurt Sales, Wissenschaftsleiter bei Agilex. „Bislang mussten zeitkritische Vollblutstimulationen oder PBMC-Prozesse in externen Verarbeitungseinheiten in Adelaide durchgeführt werden. Mit einer klinischen Forschungseinrichtung, die über die Möglichkeit der Verarbeitung vor Ort verfügt, lassen sich jetzt eine schnellere Abwicklung der Probenverarbeitung und zuverlässigere Ergebnisse erzielen."

Agilex Biolabs ist Australiens größtes und technologisch fortschrittlichstes reguliertes bioanalytisches und toxikologisches Labor, das Biotech- und Pharmaunternehmen weltweit zuverlässige und belastbare Daten zur Unterstützung ihrer Wirkstoffentwicklungsprogramme liefert.

CMAX Clinical Research ist seit über 28 Jahren ein führender Akteur bei der Durchführung von klinischen Studien in der Frühphase und damit eines der angesehensten Unternehmen für klinische Studien in Australien. Die moderne Einrichtung von CMAX ist mit 78 stationären Betten ausgestattet und verfügt über hochmoderne Räumlichkeiten, Geräte und erstklassige medizinische und Spezialisten für Pharmakologie.

