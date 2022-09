Apocalypse Children Recordings (ACR Service OÜ)

Die estnische Band California Condor hat ein historisches Video veröffentlicht, das zwei ehemaligen Bandmitgliedern gewidmet ist, die zu früh verstorben sind

Parnu, Estland (ots/PRNewswire)

California Condor hat ein Video veröffentlicht, das zwei ehemaligen, zu früh verstorbenen Bandmitgliedern gewidmet ist. Ken Loosaar verstarb im Alter von 28 Jahren und Johannes Kuslap verstarb im Alter von 27 Jahren. Diese beiden Männer halfen der Band, Fuß zu fassen, und ohne sie wäre die Band heute nicht da, wo sie ist. Mit diesem Video möchte California Condor diesen beiden brillianten Männern seinen Respekt zollen, denn sie waren ganz besondere Menschen.

California Condor ist eine Band, die aus Estland, einem kleinen Land in Nordeuropa, stammt. Die im Jahr 2021 gegründete Band macht 2 Musikrichtungen: Post Grunge & Alternative Metal und Hop-Hip mit einer Prise Metal. Die Band wird auf der Worldwide Music Expo in Lissabon vom 19. bis 23. Oktober vorgestellt.

Ihr neuester Track „The Band" ist ein Beispiel für ihren einzigartigen Sound. Die Trommeln schlagen durch den Mix und lassen die Energie widerhallen. Die Gitarren sind in Overdrive getränkt und bilden eine verzerrte Lärmwand, während die Synthesizer dazwischen auf- und abschwellen und den Track in eine ganz andere Dimension versetzen. Eine Mischung aus sanftem, abwechslungsreichem Gesang und schreienden Refrains schafft einen textlich vielfältigen und einzigartigen Track in memoriam.

Was für eine Art des Erinnerns.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=_CiKz7XiPIw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904638/California_Condor.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-estnische-band-california-condor-hat-ein-historisches-video-veroffentlicht-das-zwei-ehemaligen-bandmitgliedern-gewidmet-ist-die-zu-fruh-verstorben-sind-301631687.html