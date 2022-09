BEON1X Open Mind Music Festival

Zypern fordert Ibiza mit dem neuen BEON1X-Festival heraus

Larnaca, Zypern (ots/PRNewswire)

Das BEON1X Open Mind Music Festival wird mit seinen 30.000 Besuchern als das größte Festival für elektronische Musik auf einer Insel und als eine der größten Veranstaltungen dieses Herbstes in Europa bezeichnet. Das Festival soll die erste Etappe und gleichzeitig die Eröffnungsveranstaltung eines einzigartigen internationalen soziokulturellen Projekts in Zypern werden, das sich zu einem der größten Art Cluster der Welt entwickeln soll.

Die Rückkehr der Festivals und Live-Events wird durch die Einführung des BEON1X Open Mind Music Festival unterstrichen, einem brandneuen Festival für elektronische Musik, das vom 23. bis 25. September und vom 30. September bis 2. Oktober in Larnaca, Zypern, stattfinden wird. Das Festival rühmt sich eines Weltklasse-Programms mit über 40 Namen: Carl Cox, Boris Brejcha, Jamie Jones, Luciano, Paul Kalkbrenner live, Satori live, Sasha & John Digweed, Sven Väth, Deborah De Luca, Chelina Manuhutu, Fatima Hajji, Guy J und andere. Die Organisatoren versprechen über 20.000 m2 Tanzfläche und Bühnen, direkt am Meer am CTO-Strand in Pyla, 11 km von Larnaca entfernt. Die Stadt Larnaca selbst ist reich an Geschichte und Kultur.

Das Team hinter dem Open Mind Music Festival plant, dieses Projekt weiterzuentwickeln und es zum Ausgangspunkt für ein groß angelegtes BEON1X Art Cluster zu machen - ein einzigartiges internationales, soziokulturelles Projekt, das von Vertretern der internationalen Geschäfts- und IT-Gemeinschaft, die sich in Zypern niedergelassen haben, organisiert wird.

Das BEON1X-Team erwähnte, dass dies ihr erstes Festival in Zypern sein wird, aber sie erwarten, dass es bahnbrechend wird. Es ist die Art von Veranstaltung, an die sich die Menschen noch lange erinnern und auf die sie sich jedes Jahr aufs Neue freuen werden. Jeder Mensch wird die Harmonie der Natur und der Musik in jeder Zelle seines Körpers spüren. Aber dies ist mehr als nur ein weiteres Festival - es ist der erste Akkord eines einzigartigen internationalen Art Clusters, den sie mit dieser Veranstaltung ins Leben rufen. Verpassen Sie also nicht die Gelegenheit, an einem großen neuen kulturellen Kapitel der Geschichte teilzuhaben.

Die Umsetzung des BEON1X-Projekts erfolgt schrittweise über einen Zeitraum von drei Jahren, von 2022 bis 2025, und in dieser Zeit wird der Art Cluster zu einem der größten soziokulturellen Zentren der Welt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1903023/BEON1X_Music_Festival.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zypern-fordert-ibiza-mit-dem-neuen-beon1x-festival-heraus-301629583.html