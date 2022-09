Movate Inc.

CSS Corp nennt sich in Movate um und signalisiert damit seine Weiterentwicklung

Bengaluru, Indien, und Plano, Texas (ots/PRNewswire)

Die neue Markenidentität spiegelt die rasanten Fortschritte des Unternehmens wider, sich selbst neu zu erfinden und gleichzeitig bahnbrechende Lösungen für Kunden anzubieten und eine vielfältige, weltweite und engagierte Belegschaft aufzubauen

CSS Corp, ein Anbieter von Diensten für digitale Technologie und Customer Experience (CX), hat sich in Movate™ umbenannt. Die neue Markenkonzeption symbolisiert den Wandel des Unternehmens zu einer digital geführten, personenorientierten Organisation, die ehrgeizige, wachstumsorientierte Unternehmen durch Technologie und menschlichen Einfallsreichtum zu Höchstleistungen anspornt.

Der neue Name Movate ist eine Kombination aus den Begriffen „Momentum" und „Innovate". Er steht für die Philosophie des Unternehmens, den Kunden zu helfen, schnell großartige Ergebnisse zu erzielen und der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein. Der Name unterstreicht auch die Leidenschaft des Unternehmens, komplexe Herausforderungen durch innovativste Lösungen zu bewältigen. Das neue Logo von Movate verbindet diese Themen mit einer lebendigen Mischung aus verschiedenen Farben, die sich miteinander vermischen. Die Volltonfarben spiegeln die unerschütterlichen Lieferstandards und Überzeugungen des Unternehmens wider, und die Mischfarben stehen für die Flexibilität der jungen, leidenschaftlichen Mitarbeiter, die in verschiedenen Kundenszenarien und Regionen arbeiten.

Das Unternehmen wurde vor 26 Jahren gegründet und hat sich in der Branche als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anbieter von digitalen CX- und IT-Dienstleistungen für einige der weltweit größten Marken aus den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Spiele, Medien, Einzelhandel, Konsumgüter und Automobilbau etabliert, um nur einige zu nennen. Movate, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann, hat in den letzten Jahren einen rasanten Wachstums- und Veränderungsprozess durchlaufen. Das Unternehmen hat ein konstantes Umsatzwachstum von 20-30 % erzielt, was sein solides Geschäftsmodell widerspiegelt, das digitale Lösungen mit einem erkenntnisbasierten Ansatz kombiniert, um für einwandfreie Kundenerlebnisse zu sorgen. Außerdem gehört es zu den am meisten ausgezeichneten und von Analysten geschätzten Unternehmen in seinem Umsatzbereich.

Sunil Mittal, CEO von Movate, erklärte zu dem Schritt: „Wir haben in den letzten Jahren einen weiten Weg zurückgelegt und uns zu einem Unternehmen entwickelt, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, was Technologie und Erlebnis angeht. Während sich unser Geschäft rasant entwickelt hat, um den sich ändernden Kundenbedürfnissen und den Umwälzungen in der Branche gerecht zu werden, war es für uns wichtig, auch eine Identität zu schaffen, die unsere enorme Transformation klar repräsentiert. Wir freuen uns, einen neuen Namen und eine neue Marke vorstellen zu können, die unseren Weg und unsere Zukunftsvision widerspiegeln. Movate ist unser sichtbares Symbol für den Wandel – ein Aushängeschild unserer neuen Ziele und Ambitionen. Die 11.700 Mitarbeiter von Movate freuen sich darauf, mit einer verjüngten Kultur der Vielfalt, Exzellenz und Kundenorientierung weiterhin mit unseren internationalen Kunden zusammenzuarbeiten."

Dank des Wachstums von Movate und der klaren Verpflichtung, vielfältige und branchenführende Fachkräfte einzustellen, hat sich die Zahl der Mitarbeiter des Unternehmens in den letzten drei Jahren verdoppelt. Als Reaktion auf die Pandemie hat Movate Directly OnDemand, eine Dienstleistungsplattform für Gig-Experten, übernommen und pflegt nun ein Netzwerk von Tausenden von Gig-Experten in 60 Ländern, die über 100 Sprachen sprechen. Mit diesen weltweit integrierten Fähigkeiten ist Movate gut positioniert, um seinen internationalen Kunden bei der Umwandlung ihrer Geschäfte in intelligente, wachstumsstarke Unternehmen einen größeren Mehrwert zu bieten.

Sanjay Chakrabarty, Managing Partner von Capital Square Partners, einer in Singapur ansässigen Private-Equity-Firma, die eine Mehrheitsbeteiligung an Movate hält, erläuterte: „Movate hat sich im heutigen Zeitalter digitaler Mehrwertangebote für Kunden eine Nische geschaffen, die das beträchtliche Wachstum des Unternehmens in den letzten Jahren ermöglicht hat. Die neue und modernisierte Markenkonzeption repräsentiert das Engagement von Movate für Innovation und die Leidenschaft, Unternehmen mit disruptivem Denken und ergebnisorientierten Dienstleistungen zu unterstützen."

Das Rebranding von Movate wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, wenn auch die neue Website www.Movate.com vorgestellt wird. Weitere Informationen zum Rebranding finden Sie unter www.csscorp.com/Movate.

Informationen zu Movate™

Movate, ehemals CSS Corp, ist ein Unternehmen für digitale Technologie und Kundenerfahrungsdienste, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Branche mit grenzenloser Agilität, personenzentrierter Innovation und einem unerbittlichen Fokus auf die Verbesserung der Kundenergebnisse zu verändern. Es hilft ehrgeizigen, wachstumsorientierten Unternehmen in allen Branchen, ihrer Zeit voraus zu sein, indem es sein vielfältiges Fachpersonal von über 11.700 Vollzeitmitarbeitern an 20 weltweiten Standorten und ein Netzwerk von Tausenden von Technologieexperten in 60 Ländern, die über 100 Sprachen sprechen, einsetzt. Movate hat sich zu einem der meist ausgezeichneten und von Analysten geschätzten Unternehmen in seinem Umsatzbereich entwickelt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899718/Movate.jpg