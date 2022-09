AR Technology

AR Technology sichert sich Seed-Finanzierung von Onsight Ventures, um Augmented Reality in die Industrie zu bringen

Kufstein (ots)

Der Tiroler Venture-Capital-Fonds Onsight Ventures beteiligt sich am Kufsteiner Unternehmen AR Technology.

Das Unternehmen entwickelt Trainings - und Arbeitssimulationen in der Augmented Reality (AR) und erhöht dadurch die Qualität mit gleichzeitiger erkennbarer Kosteneinsparung durch schnellere und bessere Ergebnisse.

KI-basiertes Werkzeug-Tracking in der Augmented Reality

Das 2022 von Axel Schnaller und Richard Hirschhuber gegründete Unternehmen konzipiert Komplettlösungen im Augmented-Reality-Bereich. Das Unternehmen erstellt industriespezifische Trainingsprogramme in der AR, in denen reale Werkzeuge durch einen Tracker angezeigt werden können. Dadurch können in der Realität unterschiedliche Szenarien virtuell, realitätsnah, ortsunabhängig und flexibel eingesetzt werden. Mit einer Kombination aus einer AR-Brille, Werkzeug-Tracking und der KI-unterstützten Software hat sich das Unternehmen auf das Training und die Entwicklung in Industrieunternehmen spezialisiert. Resultate des Einsatzes von AR -Technology sind enorme Zeit- und Kostenersparnisse. Zudem werden effektivere Ergebnisse bei Schulung und Qualitätssteigerungen bei der Entwicklung erzielt.

Alles aus einer Hand

Von Soft-, Hard- und Firmware bis hin zum Front- und Backend kommt alles aus einer Hand. Das AR Technology Team besteht aus AR/VR-Fachleuten, mit umfassender Expertise aus diversen Industrien. Bereits seit 2017 werden Projekte im Bereich der Augmented Reality erarbeitet und erfolgreich umgesetzt.

Seed-Finanzierung im mittleren sechsstelligen Bereich

Der Ventures-Capital-Fonds Onsight Ventures investiert nun im Zuge einer Seed-Finanzierungsrunde einen mittleren sechsstelligen Betrag in AR Technology. Onsight Ventures ist ein europäisch ausgerichteter Investmentfonds mit Fokus auf Deep-Tech Startups. Im Advisory Board unterstützen unter anderem Hermann Hauser, Gründer von ARM und führender Technologieinvestor und Christoph Huber, Gründer von BioNTech.

"Die Möglichkeiten, digitale Elemente in die reale Welt einzufügen und mit ihnen zu interagieren, ist nahezu grenzenlos. Durch die enormen Kosteneinsparungen und Qualitätssteigerungen ist es nicht überraschend, dass unsere AR-Lösungen mittlerweile in vielen Industrien und Gesundheitsbereichen eingesetzt werden", weiß Gründer Axel Schnaller.

Weitere Lösungen werden realisiert

AR Technologie realisiert maßgeschneiderte AR-Devices und Applikationen für jedes interessierte Unternehmen. Diese werden maßgeschneidert konzipiert und auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt.

Weitere Informationen dazu unter www.ar-technology.at oder per Mail an info@ar-technology.at