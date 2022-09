Fractus; The UPC

Fractus und das UPC gründen ein technologisches Zentrum zur Entwicklung von „Deep-Tech"-Lösungen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Fractus und die Universitat Politecnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) haben sich darauf geeinigt, den Fractus-UPC Deep Tech Hub zu gründen, ein Forschungszentrum, in dem Deep-Tech-Technologien entwickelt und verbessert werden, mit dem Ziel, bahnbrechende technologische Lösungen für wissenschaftliche Herausforderungen mit großem Potenzial und sozialen Auswirkungen zu entwickeln. Fractus ist eines der ersten Spin-offs, die aus dem UPC hervorgegangen sind.

Das Fractus-UPC Deep Tech Hub wird die Aktivitäten in den Bereichen Talententwicklung, Ausbildung, Innovation, Forschung und Technologietransfer bündeln und aktiv und strategisch zur Gründung von UPC-Start-ups und/oder Spin-offs im Bereich Deep Tech beitragen, die auf einer wissenschaftlichen Entdeckung oder einer technologischen Innovation beruhen, um deren Zugang zum Markt zu fördern. Der Deep-Tech-Bereich umfasst die Entwicklung von bahnbrechenden Lösungen auf der Grundlage von Tiefentechnologien in Verbindung mit Wissenschaft oder fortgeschrittener Technik, um auf globale Herausforderungen zu reagieren.

Die Vereinbarung, die am 13. September vom Dekan des UPC, Daniel Crespo, und dem Präsidenten und CEO von Fractus, Rubén Bonet, unterzeichnet wurde, sieht vor, dass die Aktivitäten des Hubs darauf abzielen, auf aktuelle Herausforderungen mit Hilfe von wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten zu reagieren und gleichzeitig Forschung, Innovation und Wissenstransfer in Bereichen wie Mobilität und Logistik, Materialien, Nachhaltigkeit, Stadtplanung, Information und Kommunikation, Biomedizintechnik sowie Umwelt- und Energietechnologien zu fördern. Die neu entstehenden Bereiche Quanteninformatik, Photonik, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Robotik, Elektronik und fortgeschrittene Werkstoffe sind einige der Gebiete, auf die sich die Tätigkeit dieses Hubs konzentrieren wird.

Die Aktivitäten des Hubs werden auch die F+E+I der UPC im Deep-Tech-Bereich fördern, u. a. durch Industriepromotionen, Kooperationen in Forschungs- und Innovationsprojekten, die Förderung von Forschungslinien oder die Entwicklung von Workshops sowie die Inkubation und Beschleunigung von Unternehmen. Geplant ist auch die Förderung von Innovationswettbewerben, Preisen und Foren für Studenten sowie von Abschluss- und Masterarbeiten in diesem Bereich.

Deep Tech Cluster

Das UPC ist einer der wichtigsten Deep-Tech-Cluster in Europa, mit einem starken Kern von Forschungsgruppen, die technologische Innovationen in diesem Bereich erforschen und entwickeln und aus denen mehrere Spin-offs und Start-ups hervorgegangen sind, wie z. B. Fractus. Unter der Leitung von Dr. Carles Puente - der auch Professor an der Technischen Hochschule für Telekommunikation in Barcelona (ETSETB) am UPC ist - und Ruben Bonet, ist das Unternehmen ein Pionier in der Entwicklung interner Antennentechnologie für Mobiltelefone, Tablets und andere drahtlose Geräte im Internet der Dinge und hat sich auf neue Anwendungen der Fraktaltechnologie und anderer neuer Technologien spezialisiert.

Informationen zu UPC

Die UPC ist eine öffentliche Forschungs- und Hochschuleinrichtung, die auf die Bereiche Ingenieurwesen, Architektur, Wissenschaft und Technologie spezialisiert ist. Sie ist eine der wichtigsten technischen Universitäten in Europa, die sich durch ihre intensive Einbindung in das industrielle und produktive Gefüge durch den Transfer des von ihr generierten Wissens an Unternehmen auszeichnet. Derzeit unterhält sie Verbindungen zu rund 2.000 Unternehmen. Jedes Jahr graduiert sie mehr als 6.000 Bachelor- und Masterstudenten und mehr als 500 Doktoranden und gehört zu den Universitäten mit einer hohen Vermittlungsquote ihrer Absolventen: 93 % arbeiten kurz nach ihrem Abschluss. Ebenso ist das UPC in den wichtigsten internationalen Rankings gut positioniert. Andererseits ist sie eine der führenden Universitäten Spaniens bei der Beschaffung von Mitteln für F+E+i-Projekte, die im Rahmen des Programms Horizont 2020 finanziert werden.

Informationen zu Fractus

Fractus ist ein früher Pionier in der Entwicklung interner Antennentechnologie für Smartphones, Tablets und andere drahtlose Internet der Dinge Geräte und verfügt über ein Portfolio an geistigen Eigentumsrechten von mehr als 30 Erfindungen, die durch über 120 Patente und Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien geschützt sind. Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, wurde Fractus 2005 zum Davos World Economic Forum Technology Pioneer und zu einem der Top-Innovationsunternehmen 2006 von Red Herring ernannt. Außerdem wurde es 2004 mit dem Frost & Sullivan Award für technologische Innovation und 2010 mit dem National Communication Award der katalanischen Regierung in der Kategorie Telekommunikation ausgezeichnet. Ein Team von Fractus-Erfindern war Finalist für den Europäischen Erfinderpreis 2014 des EPA. Im November 2015 wurde Fractus von der spanischen Königlichen Ingenieurakademie mit der Academiae Dilecta ausgezeichnet und im April 2017 erhielt das Unternehmen den „European Inspiring Company Award" von der Londoner Börse und der Elite Group.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897915/Fractus_and_the_UPC_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1896932/Fractus_Logo.jpg