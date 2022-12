Kantonale Museen Luzern

Zauberhaftes Weihnachtsprogramm für Kinder

Das Historische Museum und das Natur-Museum Luzern bieten auch dieses Jahr ein spezielles Weihnachtsprogramm für Kinder. Ob Engel oder Wolf: die märchenhaften Inszenierungen sind spannend, abenteuerlich und laden zum Mitmachen ein.

Im Historischen Museum geht es auf Tour mit einem Friedensengel, der bei einem Einsatz in Palästina verletzt wurde und unbedingt wieder zurück in den Himmel möchte. Im Natur-Museum Luzern spielt das bekannte Figurentheater Petruschka die Fortsetzung des Märchens «Peter und der Wolf».

Engel sucht Himmel – eine Theatertour für Kinder

Raffi ist ein gefallener Engel, weil er vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Er möchte schnell wieder hinauf zu seinen Engelsfreunden. Aber seine Flügel sind kaputt. Doch wie kommt ein Engel ohne Flügel zurück in den Himmel? Auf der Himmelsleiter? In einer Rakete? Auf dieser Suche erlebt der Engel einige Abenteuer. Schafft er es wieder hinauf in den Himmel? Ob es ihm gelingt, oder nicht, erlebt man in dieser Weihnachtstour im Historischen Museum Luzern noch bis am 31. Dezember 2022.

Konzept/Text: Walti Mathis, Schauspiel: Prisca Gaffuri, Kim Emanuel Stadelmann, Regie: Reto Ambauen

Figurentheater Petruschka zeigt «Peter und der Wolf 2»

Das Figurentheater Petruschka zeigt Naturthemen in kindgemässer, märchenhafter Form für die jüngsten Museumsbesucherinnen und -besucher. Die kunstvollen, lebensechten Figuren und die zauberhaften Sandzeichnungen ziehen Jung und Alt in ihren Bann. Dieses Jahr folgt mit Peter und der Wolf 2 eine Fortsetzung des bekannten Märchens. Wie geht es weiter, als der Wolf in einen Zoo gebracht, einen kleinen Käfig gesperrt und ausgestellt wurde? Peter, der die Tiersprache versteht, befreit heimlich den unglücklichen Wolf. Dieser verspricht ihm, dass sie von nun an Freunde sind. Das Natur-Museum Luzern zeigt bis 5. Februar 2023, wie dieses Abenteuer weitergeht.

Musik von Sergei Prokofjew. Mitspielende: Marianne Hofer, Elmar Büeler, Nathalie Hildebrand Isler, Technik: Robert Hofer

Historisches Museum Luzern – bis 31.12.2022

Engel sucht Himmel

Theatertour für Kinder ab 5 Jahren.

Dauer: 45 Minuten

Veranstaltungsdaten und Reservation: www.historischesmuseum.lu.ch

Natur-Museum Luzern – bis 5.2.2023

Figurentheater Petruschka zeigt «Peter und der Wolf 2»

Ein Wintermärchen für grosse und kleine Zuschauer ab 5 Jahren

Dauer: 60 Minuten

Veranstaltungsdaten und Reservation: www.naturmuseum.lu.ch

Weiterhin aktuell - bis 16. April 2023Eroberung der Nacht

Grosse Sonderausstellung in beiden Museen

www.historischesmuseum.lu.ch | www.naturmuseum.ch

