DIFC eröffnet das erste globale Zentrum für Familienunternehmen und Privatvermögen

Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das führende globale Finanzzentrum im Nahen Osten, Afrika und Südasien (MEASA), gab die Eröffnung des ersten globalen Zentrums für Familienunternehmen und Privatvermögen (Centre) in der Region und weltweit bekannt.

Das DIFC ist das erste Finanzzentrum der Welt, das ein einzigartiges Angebot zu einer Zeit schafft, in der im Nahen Osten in den nächsten zehn Jahren Vermögenswerte in Höhe von schätzungsweise 3,67 Billionen AED (1 Billion US-Dollar) auf die nächste Generation übertragen werden.

Das Zentrum wird weltweit tätige Familienunternehmen, sehr vermögende Privatpersonen (UHNWI) und Private Wealth in einem Zentrum zusammenbringen, um den Erhalt und das Wachstum des Sektors zu fördern und Zugang zu einer breiten Palette von Unterstützungsdiensten zu bieten, die eine solide Erbschafts- und Nachfolgeplanung ermöglichen. Es wird erwartet, dass das Zentrum auch Familienunternehmen und UHNWIs aus der Region und der ganzen Welt anziehen wird, um sich in Dubai niederzulassen.

Die Mitglieder werden auch davon profitieren, dass sie Teil des größten Finanzökosystems der Region sind, sowie vom Common-Law-Rahmen des DIFC, der rechtlichen und regulatorischen Infrastruktur und dem flexiblen Angebot an Geschäftsstrukturen.

Seine Exzellenz, Essa Kazim, Gouverneur des DIFC, sagte: „Im Einklang mit dem Engagement der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, Familienunternehmen dabei zu unterstützen, eine herausragende Rolle in unserer Gesellschaft zu spielen, freut sich das DIFC, das weltweit erste Zentrum für Familienunternehmen und Privatvermögen eröffnen zu können. In den VAE gibt es eine große Anzahl von Familienunternehmen, die sich im Besitz von Bürgern und Einwohnern befinden und zur Wirtschaft des Landes beitragen. Es wird erwartet, dass diese und andere Familien im Nahen Osten in den nächsten zehn Jahren 3,67 Billionen AED an die nächste Generation weitergeben werden, was die dringende Notwendigkeit verdeutlicht, ihnen eine spezialisierte, konsolidierte Unterstützung zu bieten, damit sie wachsen können."

Dr. Tarek Hajjiri, ernannter CEO des Global Family Business and Private Wealth Centre, fügte hinzu: „Die Eröffnung des Global Family Business and Private Wealth Centre ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Vermögensverwaltungssektors im DIFC. Darüber hinaus verkörpert es das langfristige Engagement des DIFC, qualitativ hochwertige private Vermögensverwaltungsdienstleistungen anzubieten, die den globalen Standards entsprechen. Das neue Zentrum wird eine einzigartige Rolle bei der Beratung von Familienunternehmen in Bezug auf Governance, Nachfolge, Eigentum, Vermögen, Familiendynamik und Strategie spielen. Unsere Rolle ist entscheidend, um das langfristige Wachstum von Familienunternehmen zu sichern."

