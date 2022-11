PRA Group

Die PRA Group läutet zu Ehren ihres 20-jährigen Bestehens als börsennotiertes Unternehmen die Schlussglocke der Nasdaq

Norfolk, Virginia (ots/PRNewswire)

Die Nasdaq hielt die Zeremonie des Glockenläutens zum Handelsschluss gestern um 16:00 Uhr Eastern Time für die PRA Group auf dem New Yorker Times Square ab

Die PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein globaler Marktführer in der Akquisition und Ansammlung von notleidenden Krediten, feierte gestern Nachmittag auf dem Times Square in New York ihr 20-jähriges Bestehen als börsennotiertes Unternehmen auf der Nasdaq MarketSite. Zu diesem ehrenvollen Anlass läutete Kevin Stevenson, Präsident und CEO der PRA Group, die Schlussglocke des Nasdaq-Aktienmarktes.

Der Handel des Unternehmens an der Nasdaq-Börse begann am 8. November 2002 nach seinem Börsengang.

„Wir sind dankbar, wieder mit der Nasdaq auf dem Times Square zu sein, und 20 Jahre als börsennotiertes Unternehmen zu feiern", sagte Stevenson. „Der Weg der PRA Group war sowohl herausfordernd als auch spannend, und wenn ich an die lange Liste von Dingen denke, für die ich dankbar bin, stechen unsere Mitarbeiter ganz besonders hervor. Ihr Engagement für den richtigen Umgang mit unseren Kunden und untereinander ist der Motor des aktuellen Erfolges der PRA Group. Es hat unsere Mission und unsere Vision zum Leben erweckt und uns zu dem gemacht, was wir heute sind."

Stevenson und der Vorstandsvorsitzende Steve Fredrickson gründeten 1996 die PRA Group als Portfolio Recovery Associates mit Risikokapitalinvestitionen. In den letzten 26 Jahren ist das Unternehmen so weit gewachsen, dass es Portfolios in 18 Ländern besitzt und mehr als 3.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt. Das Management der PRA Group hat das Unternehmen durch schwierige wirtschaftliche Situationen gesteuert, einschließlich der globalen Finanzkrise und der COVID-19-Pandemie, und den Fokus stets auf langfristigen Erfolg gelegt.

In den zwei Jahrzehnten seit der Notierung an der Nasdaq hat die PRA Group ihre geschätzten verbleibenden Inkassoforderungen (Estimated Remaining Collections, ERC) von 200 Millionen US-Dollar im Jahr 2002 auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal mit Abschluss zum 30. September 2022 erweitert. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg von 56 Millionen US-Dollar im Jahr 2002 auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2021, was ein Rekordjahr für die PRA Group in Bezug auf Inkasso, Umsatz, Cashflow-Effizienz und Nettoertrag darstellt.

Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens ist seine globale Präsenz. Seit 2014, als die PRA Group nach Europa und Kanada expandierte, ist das europäische Geschäft des Unternehmens zum Stand 30. September 2022 auf etwa die Hälfte seines ERC angewachsen. Die weitere Expansion des Unternehmens nach Südamerika und Australien macht es zu einem der wenigen wirklich globalen Unternehmen der Branche.

„Mit Blick auf die Zukunft wird die PRA Group ihren langfristigen Fokus beibehalten. Da die Kundenbetreuung oberste Priorität für uns hat, werden wir weiterhin erfolgreich unsere strategischen Ziele verfolgen, Kapital gewinnbringend einsetzen, Forderungen aus unseren Portfolios effizient eintreiben und Wert für die Aktionäre liefern", fügte Stevenson hinzu. „Ich bin stolz darauf, dass die PRA Group und ihre Tochtergesellschaften im Laufe der Jahre Millionen von Menschen geholfen haben – nicht nur durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden an der Lösung ihrer Verschuldungsprobleme, sondern auch, indem sie an die Gemeinschaften zurückgibt, in denen wir arbeiten und leben. Und wir stehen erst am Anfang."

Die Zeremonie des Läutens der Schlussglocke durch die PRA Group kann im Abschnitt Investor Relations auf der Website der PRA Group angeschaut werden: https://ir.pragroup.com/

Über zukunftsgerichteten Aussagen : Hier gemachte Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Absichten, Hoffnungen, Überzeugungen, Erwartungen, Darstellungen, Prognosen, Pläne oder Vorhersagen der PRA Group, Inc. oder ihres Managements für die Zukunft, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Überzeugungen, Schätzungen, Annahmen und Erwartungen der Geschäftsführung der PRA Group, Inc. über ihre zukünftige Geschäftstätigkeit sowie die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung unter Berücksichtigung der derzeit verfügbaren Informationen. Bei diesen Aussagen handelt es sich nicht um Aussagen über historische Tatsachen oder Garantien für zukünftige Leistungen, und es kann keine Zusicherung geben, dass die erwarteten Ereignisse eintreten werden oder sich unsere Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, von denen einige der PRA Group, Inc. derzeit nicht bekannt sind. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können von den ausdrücklich oder implizit in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignissen und Ergebnissen substantiell abweichen aufgrund von verschiedenen Faktoren, einschließlich Risikofaktoren und anderer Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen beschrieben werden, die von der PRA Group, Inc. bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, einschließlich der Jahresberichte der PRA Group, Inc. auf Formular 10-K, ihrer Quartalsberichte auf Formular 10-Q und ihrer aktuellen Berichte auf Formular 8-K, die über die Website der PRA Group, Inc. erhältlich sind und eine detaillierte Erörterung des Geschäfts der PRA Group, Inc. enthalten, einschließlich Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken können.

Aufgrund solcher Unwägbarkeiten und Risiken werden sie davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum heutigen Stand aktuell sind. Informationen in dieser Pressemitteilung können durch neuere Informationen oder Aussagen ersetzt werden, die in späteren Pressemitteilungen, nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission oder anderweitig offengelegt werden können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt die PRA Group, Inc. keine Verpflichtung, ihre hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um jegliche Änderungen an den Erwartungen der PRA Group, Inc. in Bezug darauf zu reflektieren oder Änderungen an Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich solche zukunftsgerichteten Aussagen ganz oder teilweise stützen, zu reflektieren.

Informationen zur PRA Group Als weltweit führendes Unternehmen in der Akquisition und Ansammlung von notleidenden Krediten gibt die PRA Group das Kapital an Banken und andere Gläubiger zurück, um die Ausweitung von Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Nord- und Südamerika, Europa und Australien zu unterstützen. Mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit arbeiten Unternehmen der PRA Group mit Kunden zusammen, um ihnen bei Verschuldungsproblemen zu helfen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.pragroup.com.

