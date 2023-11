Cielo

Cielos Tools zur Personalbeschaffung statten Ihre Personalvermittler mit der Macht der KI aus

Brookfield, Wisconsin (ots/PRNewswire)

Cielo, der weltweit führende Partner für Personalbeschaffung, stellt eine Reihe bahnbrechender, intelligenter Tools vor, die Automatisierung und KI nutzen, um Unternehmen dabei zu helfen, das Einstellungserlebnis für alle zu optimieren: Digital AcceleratorsTM. Für viele Arbeitgeber erfüllt die Personaltechnologie ihre Versprechen nicht. Diese neue Suite KI-gesteuerter Tools setzt diese Versprechen in Ergebnisse um.

„Digital Accelerators unterstützen Recruiter durch die Kombination von Technologie und KI-Fähigkeiten mit Cielos Einsatz für Serviceleistungen, Branchenexpertise und umfangreichen Personaldaten, die durch menschliche Intelligenz unterstützt werden", erklärt Matt Jones, Chief Product Officer bei Cielo. „Der Markt vertraut auf Technologie, um TA-Teams zu stärken und die Personalbeschaffung zu verbessern, aber selbst die überzeugendste Lösung kann ohne Benutzerakzeptanz nichts bewirken. Aus diesem Grund werden diese Tools so gestaltet, dass die Bewerber- und Personalvermittler-Erfahrung im Mittelpunkt steht – denn schließlich funktioniert Technologie nur, wenn Menschen sie verstehen und annehmen."

Cielo hat alles, was das Unternehmen über die besten Recruiting-Prozesse weiß, in Digital Accelerators umgesetzt und auf der Grundlage des Feedbacks von TA-Führungskräften individuelle, intelligente Tools entwickelt, die auf die größten Schwachstellen im heutigen Einstellungsprozess abzielen.

„Echte bahnbrechende Veränderungen sind selten – aber mit unserem ersten verfügbaren Tool, Cielo Source und Engage, haben wir genau das erreicht. Durch die Kombination der Sourcing-Kanäle in einer zeitsparenden Plattform, welche die Erfahrung der Bewerber in den Vordergrund stellt, ist es jetzt einfacher denn je, qualifizierte Talente zu finden, einzustellen und zu schematisieren", sagt Felix Wetzel, Vice President – Product Management. „Qualifizierte, interessierte und verfügbare Bewerber werden sofort an Ihr Team weitergeleitet, was die Gesamtproduktivität erhöht und den Aufbau sinnvoller Beziehungen fördert."

Arkadev Basak, Partner bei der Everest Group, sagt: „Cielos Führungsposition bei technologiefähigen Personalbeschaffungsdienstleistungen dient als starke Grundlage für die Entwicklung von Personalbeschaffungstechnologien wie Digital Accelerators. Während das Unternehmen sich in den Bereich HR-Technologie wagt, freue ich mich zu sehen, wie der Markt auf die innovative Mischung aus intelligenten KI-angetriebenen Tools reagiert, die von TA-Expertise unterstützt wird. Diese kontinuierlichen Entwicklungen zeigen Cielos Engagement, sich an die sich wandelnden Anforderungen von TA-Führungskräften in der heutigen dynamischen Geschäftsumgebung anzupassen – und ich bin wirklich begeistert von der Richtung, die Cielo einschlägt."

Kyle Lagunas, Head of Strategy bei Aptitude Research, sagt: „In einem Markt, der von Anbietern überschwemmt ist, die Talent-Intelligence-Angebote anpreisen, sticht Digital Accelerators von Cielo hervor. Diese Lösungen wurden durchdacht entwickelt, um Personalbeschaffungsteams an vorderster Front in die Lage zu versetzen, konsistenter, effizienter und in größerem Maßstab Ergebnisse zu liefern. Ich bin besonders daran interessiert zu sehen, wie Führungskräfte und Programmmanager Cielos neues intelligentes Tool nutzen, um Lücken und Chancen zu erkennen und gleichzeitig Personalbeschaffungsaktivitäten und umkämpfte Talentumgebungen zu überwachen. Dies sind sehr wirkungsvolle Fähigkeiten, von denen ich mir wünschte, sie stünden mir zur Verfügung."

Felix Wetzel fügt hinzu: „Da Cielo Source und Engage – wie unsere komplette Digital Accelerators Suite – von TA-Experten auf Praxistauglichkeit getestet wurde, wissen wir, dass die Erwartungen der Bewerber weltweit variieren. Um das beste Erlebnis seiner Klasse zu bieten, ist das Tool zurzeit ausschließlich in den USA erhältlich, aber wir planen, es in naher Zukunft für Arbeitgeber auf der ganzen Welt einzuführen."

Halten Sie Ausschau nach intelligenteren Tools in der Digital Accelerators Suite. Kommende Produkte werden es TA-Führungskräften ermöglichen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und generative KI einzusetzen, um Datenanalysen zu skalieren, exakte Details zur Fluktuation vorherzusagen, Stellenbeschreibungen zu erstellen, TA-Werbung zu optimieren und vieles mehr.

Informationen zu Cielo

Cielo ist der weltweit führende Partner für die Talentakquise. Mit unseren Serviceleistungen in den Bereichen Personalbeschaffung, -suche, -beratung und Digital Accelerators™ sorgen wir für eine bessere Erfahrung für alle. Mit unserem neuen Ansatz entwerfen und entwickeln wir umfassende, bewährte Lösungen, die von der Technologie inspiriert sind, um die einzigartigen Talente zu finden und zu halten, die unsere Kunden von der Konkurrenz abheben. Weitere Informationen finden Sie auf cielotalent.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2275219/Cielo_Source_Engage.mp4

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cielos-tools-zur-personalbeschaffung-statten-ihre-personalvermittler-mit-der-macht-der-ki-aus-301986440.html