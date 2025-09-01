Canson Capital Partners

CANSON CAPITAL PARTNERS AGIERT ALS FEDERFÜHRENDER FINANZBERATER VON CAPVEST BEI DER AKQUISITION VON STADA UND CO-INVESTIERT ÜBER SEINEN MERCHANT BANKING ARM

STADA ist die sechste Private-Equity-Transaktion, bei der Canson als Finanzberater und Co-Investor auftritt

Canson Capital Partners („Canson") freut sich bekannt zu geben, dass es als Lead Financial Advisor für CapVest Partners LLP („CapVest"), einen führenden internationalen Private-Equity-Investor, bei dessen Vereinbarung zur Investition in die STADA Arzneimittel AG („STADA") fungiert hat. Die Transaktion umfasst den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an STADA von Bain Capital und Cinven, die Minderheitsinvestoren bleiben werden.

STADA wurde 1895 gegründet und ist ein führendes paneuropäisches Pharmaunternehmen mit starken Marktpositionen in den Bereichen Consumer Health, Generika und Spezialarzneimittel. Die Produkte von STADA werden in über 110 Ländern vertrieben, wobei der Schwerpunkt auf Europa, Eurasien und den Schwellenländern liegt. Das Unternehmen verfügt über vollständig integrierte Fähigkeiten in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung, Herstellung und Vermarktung. Im Geschäftsjahr 24 erwirtschaftete STADA einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro.

Als außergewöhnlicher Gesundheitsinvestor mit einem bewährten Wertsteigerungskonzept ist CapVest gut positioniert, um die nächste Wachstumsphase von STADA zu beschleunigen, indem wir mit dem Managementteam zusammenarbeiten, um die Marktführerschaft zu stärken und die Expansion durch Innovation, Einlizenzierung und M&A voranzutreiben.

Diese Transaktion unterstreicht den partnerschaftlichen Ansatz von Canson zur Erschließung von Chancen:

Beobachtete STADA und seine Endmärkte über mehrere Jahre hinweg genau und pflegte enge Beziehungen zu den derzeitigen Private-Equity-Eigentümern

Zusammenarbeit mit Alan Main, einem weltweit führenden Experten für Consumer Health und ehemaligen Leiter von Sanofi Consumer Health, der strategische Erkenntnisse lieferte und eine Schlüsselrolle im Due-Diligence-Prozess spielte

Zusammenarbeit mit einem sehr erfahrenen Investor mit fundierten Branchenkenntnissen und nachweislicher Erfolgsbilanz bei der Förderung von transformativem Wachstum

Die Transaktion stärkt die Expertise von Canson im Gesundheitsbereich und unsere unverwechselbare Position im Bereich Consumer Health, ein Schwerpunkt, der durch unsere Partnerschaft mit Alan Main initiiert und seither durch die Beteiligung an zahlreichen branchenbestimmenden Transaktionen ausgebaut wurde.

Als wichtiger Partner von CapVest wird Canson die Möglichkeit haben, über seinen Merchant-Banking-Bereich in die Transaktion zu investieren. Dies ist nach Chanelle Pharma im Jahr 2024 unsere zweite Investition in den Gesundheitssektor. Canson war bereits an mehreren bedeutenden Private-Equity-Transaktionen beteiligt, darunter der Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an Refinitiv (der Finanz- und Risikosparte von Thomson Reuters), Kantar (dem Daten-, Forschungs- und Analyseunternehmen von WPP), INWIT (Italiens größtem Mobilfunkbetreiber), Fedrigoni (weltweiter Hersteller von Premium-Etiketten und -Verpackungen) und Chanelle Pharma (führendes irisches Tiergesundheitsunternehmen).

Die STADA-Transaktion ist die sechste Partnerschaft, bei der Canson seit unserer Gründung sowohl beratend als auch als Co-Investor tätig ist. Dies steht im Einklang mit dem Merchant-Banking-Modell von Canson, das alternative Kapitalquellen mit einzigartigen Investitionsmöglichkeiten verbindet. Canson war an PE-Transaktionen mit einem Unternehmenswert von über 80 Milliarden US-Dollar beteiligt und hat über seine Merchant-Banking-Fonds ein Gesamtvolumen von über 500 Millionen US-Dollar verwaltet.

In einer gemeinsamen Erklärung sagte das Canson-Deal-Team: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit CapVest und dem Managementteam von STADA, das wir seit langem bewundern. Wir möchten auch Bain Capital und Cinven unsere Anerkennung für den Wandel aussprechen, den sie bei der Entwicklung von STADA zu dem heutigen Marktführer vorangetrieben haben. Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für Canson und unterstreicht unsere einzigartige Rolle als Merchant-Banking-Partner innerhalb des Private-Equity-Ökosystems. CapVest ist in einzigartiger Weise qualifiziert, STADA in seinem nächsten Wachstumskapitel zu unterstützen."

Alan Main, Operating Partner von Canson , sagte: „Ich freue mich, mit dem Team von Canson bei einer Reihe von branchenentscheidenden Transaktionen im Bereich Consumer Healthcare eng zusammengearbeitet zu haben. Die Transaktion ist ein klarer Meilenstein in diesem Bereich. Während dieses Prozesses habe ich das einzigartige Geschäftsmodell von STADA sehr zu schätzen gelernt, das durch ein starkes Portfolio lokaler Markenhelden, führende Marktpositionen, eine spannende Pipeline und eine außergewöhnliche Führung, die die nächste Wachstumsphase vorantreiben wird, untermauert wird."

