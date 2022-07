Decentral Inc.

Anthony Di Iorio spricht über Herausforderungen, die das Web3 und die dezentrale Bewegung behindern

Toronto (ots/PRNewswire)

Der Gründer von Ethereum, Decentral und Jaxx Liberty hält die Eröffnungsrede auf der Futurist Conference 2022

Untraceable Events hat heute den Krypto-Visionär Anthony Di Iorio als Eröffnungsredner der Blockchain Futurist Conference 2022 bekannt gegeben, Kanadas größter Krypto- und Blockchain-Veranstaltung. Die Konferenz findet am 9. und 10. August 2022 im Rebel Entertainment Complex in Toronto statt. Die jährliche Futurist Conference bringt mehr als 100 Redner, Branchenexperten und Vordenker von Weltklasse zusammen, um über Blockchain-Technologie, NFTs, Metaversum, DeFi, Kryptowährung, DAOs und andere Themen zu sprechen.

Di Iorio ist ein Ethereum-Gründer und Gründer und CEO von Decentral Inc. Decentral, der ursprüngliche Geburtsort von Ethereum, ist ein kanadisches Unternehmen, das Tools entwickelt, die den Kern des zukünftigen Internets bilden. Dazu gehört auch Jaxx Liberty, eine Software, die Millionen von Menschen die nötigen Werkzeuge an die Hand gegeben hat, um ihr digitales Vermögen zu verwalten. „Ich freue mich, bei der Futurist auf der Bühne zu stehen", so Di Iorio. „Es ist ein großes Jahr für uns bei Decentral, und es ist daher logisch, dass wir bei Kanadas größter Community-Blockchain-Veranstaltung auf heimischem Boden loslegen."

Anlässlich seines 10. Jahres in Krypto wird Di Iorios Keynote Mängel ansprechen, die ein dezentralisiertes, benutzergesteuertes Internet behindern, das oft als Web3 bezeichnet wird. Mithilfe seines einzigartigen Analyserahmens wird er erörtern, wie Projekte und Unternehmen die wichtigsten Prinzipien von Vorreiterschaft, Problemlösung und Technologie anwenden können, um weltweit führende Projekte zu entwickeln. Di Iorio wird auch eine Reihe von Ankündigungen machen, die in der Blockchain-Industrie in Kanada und weltweit Resonanz finden werden.

„Anthony ist einer der einflussreichsten Menschen, die ich im Krypto-Bereich kenne", erklärt Tracy Leparulo, Blockchain-Futuristin und Gründerin von Untraceable Events. „Wir freuen uns, ihn wieder als Eröffnungsredner begrüßen zu dürfen, und sind gespannt darauf, was Decentral für das nächste Jahrzehnt geplant hat."

Di Iorio verzichtet auf Vortragsgebühren. Stattdessen haben ihm die Futurist-Organisatoren kostenlose Konferenztickets zur Verfügung gestellt die er an lokale Gemeindegruppen und gemeinnützige Organisationen verschenken wird. Damit möchte Di Iorio unterversorgten Gemeinden einen einfacheren Zugang zu Technologieveranstaltungen gewähren.

Mehr über die Blockchain Futurist Conference 2022 erfahren Sie auf futuristconference.com.

Untraceable Events ist ein in Toronto ansässiges Eventmanagement- und Beratungsunternehmen, das groß angelegte Blockchain- und Kryptowährungsevents organisiert. Untraceable wurde 2013 gegründet und war die erste Event-Management- und Marketing-Agentur für die Krypto-Community in Kanada. In den letzten neun Jahren hat Untraceable Hunderte von Veranstaltungen organisiert, darunter die erste Bitcoin Expo in Kanada, den allerersten Ethereum-Hackathon und Kanadas größte Krypto-Veranstaltung, die Blockchain Futurist Conference.

Decentral Inc. ist ein führendes kanadisches Blockchain-Unternehmen, das Tools entwickelt, die den Kern des zukünftigen Internets bilden. Decentral, der Geburtsort von Ethereum, wurde 2014 von Anthony Di Iorio mit dem Ziel gegründet, ein Treffpunkt für die Community und ein Innovationszentrum für dezentralisierte Technologien zu werden. Seitdem hat es dazu beigetragen, eine Gemeinschaft von Hunderten von Partnerprojekten in Toronto und auf der ganzen Welt zu schaffen. Decentral ist der Schöpfer von Jaxx Liberty, einer kostenlosen, nicht-benutzerdefinierten Kryptowährungs-Wallet, die Millionen von Menschen die nötigen Werkzeuge an die Hand gegeben hat, um ihr digitales Vermögen zu verwalten.