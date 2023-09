komoot GmbH

Komoot und NaturFreunde Deutschlands verkünden Partnerschaft

Gemeinsam setzen die Partner auf die Vermittlung digitaler Kompetenzen sowie Digitalisierung von Experten-Inhalten

Potsdam, Deutschland (ots)

Zwei reichweitenstarke Outdoor-Organisationen bündeln ihr Engagement. Mit mehr als 65.000 Mitglieder zählen die NaturFreunde Deutschlands zu einer der bundesweit größten aktiven Freizeitverbände. Mit über 35 Mio. registrierten Usern ist komoot die marktführende Outdoor-Plattform in Europa. Umweltschutz, sanfter Tourismus und verantwortungsvolles Naturerleben: Das sind erklärte gemeinsame Ziele beider Partner. Die Kooperation zwischen den NaturFreunden und komoot setzt daher auf einen engen Austausch und die Zusammenarbeit bei der Aus- und Weiterbildung von Wanderleiter*innen und Trainer*innen und bei der Digitalisierung von Tourendatenbanken. Denn gemeinsam erreicht man mehr.

Digitalisierung von Inhalten

Neben den mehr als 65.000 Mitgliedern und 540 Ortsgruppen verfügen die NaturFreunde Deutschlands über einen umfassenden Pool von rund 1.300 lizenzierten Wanderleiter*innen und Trainer*innen im Berg, Kanu- und Schneesport - allesamt auch Expert*innen für naturverträgliche Tourenempfehlungen im sanften Tourismus. Allein über 150 ehrenamtlich erstellte Wege in Deutschland verzeichnet das Natura-Trail-Portal der NaturFreunde. Natura Trails sind Vorschläge für Wander-, Rad- und Kanutouren durch europäische Naturschutzgebiete (Natura 2000), die für eine sanfte touristische Nutzung besonders geeignet sind. Die Wegbeschreibungen inklusive ökologischer Zusammenhänge, Routenbeschreibung und touristischer Zusatzinformationen stehen Interessierten aktuell überwiegend als Faltblätter zum Download bereit.

Komoot unterstützt die NaturFreunde im Rahmen der Partnerschaft bei der Digitalisierung dieser umfangreichen und wertvollen Inhalte mit dem Ziel der papierlosen Navigation, einer ständigen Anpassbarkeit von Wegen im Sinne des sanften Tourismus und des Naturschutzes und der einfachen Information und Navigation für Mitglieder und Nutzer*innen.

"Das Anlegen einer hochwertigen Tourensammlung auf komoot ist zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit. Viele Wandernde sind mit digitalen Apps unterwegs. Mit dieser Kooperation ermöglichen wir ihnen, die Natur verantwortungsbewusst zu erkunden", sagt Ralf Schmädicke, Bundesfachgruppen- und -ausbildungsleiter Wandern der NaturFreunde Deutschlands.

Das Digitalisierungsprojekt ist bereits gestartet. Die stetig wachsende Sammlung von Wegen und Natura Trails ist auf dem komoot Profil der NaturFreunde Deutschlands zu finden: https://www.komoot.de/user/naturfreundedeutschlands

Wissensaustausch

Die Wissensvermittlung spielt in der Partnerschaft eine weitere zentrale Rolle. Bereits im Sommer 2022 entdeckten 15 Wanderleiter*innen im Rahmen des Aus- und Weiterbildungsprogramms der NaturFreunde die Vorteile von komoot - auch in Zukunft wird die Touren-Plattform Teil des Fortbildungsprogramms sein: Zweimal jährlich wird ein entsprechendes Schulungsangebot für Wanderleiter*innen angeboten. Die Schulungsinhalte entstehen in enger Zusammenarbeit zwischen komoot Experten und Verantwortlichen bei den NaturFreunden.

"Komoot ist eine junge Firma mit einer tollen App", sagt NaturFreunde-Sportvorstand Matthias Grell, der die Partnerschaft mitverhandelt hat. "Durch die Kooperation ermöglichen wir all unseren Mitgliedern, die gerne draußen unterwegs sind, vor allem aber unseren Trainer*innen, einen echten Mehrwert."

Außerdem bietet komoot seit August 2022 eine Online-Schulungsplattform an. Die komoot Academy ist eine kostenfreie Weiterbildungsplattform, auf der sich Wanderleiter*innen on-demand im eigenen Tempo zu komoot Experten und der digitalen Tourenplanung weiterbilden können. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten von der Tourenleiter*in, Ranger*in, Marketing Manager*in bis hin zur Geschäftsführer*in.

"Der Wissensaustausch zwischen den Partnern und uns unterstützt die stetige Weiterentwicklung im Bereich Informationsvermittlung an Wanderer, Radfahrer und andere Naturliebhaber. Deshalb sind wir sehr glücklich über ein gemeinsames Schulungsangebot mit den NaturFreunden Deutschlands - einem der wichtigsten Umwelt- und Freizeitverbände", sagt Betty Achrainer, Senior Partnership Managerin komoot, dazu.

Der Austausch von Wissen und Expertise soll jedoch keineswegs nur einseitig stattfinden. Partnerschaften haben bei komoot schon in der Vergangenheit eine zentrale Rolle gespielt, um relevante Funktionen weiterzuentwickeln. Daraus resultieren beispielsweise eine bessere Kennzeichnung von Naturschutzgebieten auf der Karte oder die Einbindung verschiedener Warnhinweisen in der Routenplanung.

Außerdem erschafft die Partnerschaft Plattformen, um die Expertise und das Wissen der NaturFreunde Deutschlands an eine noch größere Community weiterzugeben. Bei einem von komoot veranstalteten Event unter dem Titel "HIKE & LEARN" im Naturfreundehaus Freibergsee erlebten im August 2023 zehn Meinungsbildner*innen aus der deutschsprachigen Wander- und Reisecommunity das Allgäu hautnah. Sie erhielten, neben einem Workshop zur Nutzung von komoot im Sinne des sanften Tourismus, von NaturFreunde Wanderleiterin Brigitte von Oertzen viele Hintergrundinformationen zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland und zu wichtigen Verhaltenstipps für verantwortungsvolles Naturerleben. Ihre Reichweite nutzen die Markenbotschafter*innen um die gelernten Inhalte mit ihren über 100.000 Abonnent*innen zu teilen und auch diese für Umweltschutz, sanfter Tourismus und verantwortungsvolles Naturerleben zu sensibilisieren. Denn gemeinsam erreicht man mehr ...

Die Partner

NaturFreunde Deutschlands

Die NaturFreunde Deutschlands sind ein gesellschaftspolitisch aktiver Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport & Kultur. Mehr als 65.000 Mitglieder in 540 Ortsgruppen engagieren sich ehrenamtlich für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Die NaturFreunde wurden 1895 in Wien gegründet, haben ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung, Dachverband ist die NaturFreunde Internationale. Mit länderübergreifend 350.000 Einzelmitgliedern in Partnerorganisationen in über 40 Ländern zählen die NaturFreunde zu den weltweit größten Non-Governmental-Organizations (NGOs) der Welt.

www.naturfreunde.de

komoot

Komoot ist mit über 35 Millionen registrierten Nutzer*innen, davon über 18 Millionen im deutschsprachigen Raum die größte Inspirations- und Navigations-Plattform für Wandernde und Outdoor-Sportler:innen in Europa. Komoot ist gegründet mit der Mission, jedem Menschen einzigartige Naturerlebnisse zu ermöglichen. Damit diese Momente besonders bleiben, investiert Komoot stetig in Maßnahmen, die User informieren und so die Basis für ein verantwortungsvolles Naturerleben bilden.

www.komoot.de