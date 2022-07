Paris Rhône

Die jahrhundertealte Elektrogerätemarke Paris Rhône erschließt ein neues Segment mit einem unvergleichlichen 4K UST-Projektor

Paris (ots/PRNewswire)

Der Paris Rhône-LT002 4K UST-Projektor wird diesen Sommer sein weltweites Debüt auf Indiegogo geben

Paris Rhône, ein Unternehmen für Elektrogeräte mit einer über 100-jährigen Geschichte, hat angekündigt, dass es seinen unvergleichlichen 4K-Ultra-Short-Throw-Laserprojektor, Paris Rhône-LT002, am 19. Juli 2022 auf Indiegogo vorstellen wird.

Das weltweite Debüt des Paris Rhône 4K Laser TV markiert einen Neuanfang für die jahrhundertealte Marke, die in ein neues Segment expandiert, um mehr Menschen auf der ganzen Welt audiovisuelle High-End-Erlebnisse zu bieten. Für Teilnehmer an der Indiegogo-Kampagne gibt es ein besonders günstiges Einführungsangebot, um mehr Menschen zu ermutigen, die Zukunft der Unterhaltung mit einem kostengünstigen 4K-Projektor der nächsten Generation zu erleben.

Mit seiner 4K-Auflösung mit 8,3 Millionen Pixeln und HDR 10 liefert der Paris Rhône 4K Laser TV gestochen scharfe Bilder und reiche Details für ein unvergleichliches Sehvergnügen. die Helligkeit von 2.000 ANSI-Lumen sorgt für eine lebendige und unglaubliche Bildqualität bei allen Lichtverhältnissen, selbst bei Filmen am Tag. Die führende ALPD-Technologie gewährleistet eine große Farbskala, hohe Helligkeit und hohen Kontrast für wirklich lebendige Projektionen.

Mit einem nativen Kontrast von 3.000:1 projiziert der Paris Rhône 4K Laser TV deutlich mehr Details in tiefen Schatten und hellen Lichtern für kristallklare Darstellungen, vor allem, wenn Nutzer Szenen mit wenig Licht oder Schwarz-Weiß-Filme ansehen. Dank einer 100%igen Rec.709-Farbskala kommen die Zuschauer in den Genuss einer präzisen Farbwiedergabe. Die leistungsstarken 50-Watt-Treiber unterstützen Dolby-Audio und DTS-Decodierung für einen beeindruckenden Stereoklang.

Mit einer Ultra-Short-Throw-Rate von 0,233:1 ist der Paris Rhône 4K Laser TV in der Lage, unglaubliche Bilder von 80 bis 150 Zoll aus einer beispiellosen Entfernung von nur 5,8 bis 19,6 Zoll von der Wand zu projizieren. Dank des kompakten Rahmens können Nutzer den Paris Rhône 4K Laser TV problemlos an jeder Wand aufstellen und so ein platzsparendes 4K-Fernseherlebnis in ihr Zuhause bringen. Darüber hinaus unterstützt der Paris Rhône 4K Laser TV mit seiner beeindruckenden Lebensdauer von 25.000 Lampenstunden die Wiedergabe von mehr als 12.000 Filmen mit einer Länge von zwei Stunden.

Mit mehreren Anschlüssen ist der Paris Rhône 4K Laser TV für eine Vielzahl von Unterhaltungsgeräten optimiert, darunter Computer, Set-Top-Boxen, Lautsprecher und Spielekonsolen der nächsten Generation. Gamer werden mit dem Projektor schnelle Spiele mit geringer Latenz genießen: Eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, eine Reaktionszeit von 50 ms und die MEMC-Technologie zur Bewegungsglättung ermöglichen es ihnen, wirklich in den Moment einzutauchen und mit rasanten Wettkämpfen Schritt zu halten.

Ob für das Ansehen von Filmen zu Hause, für Sport auf der großen Leinwand oder für Spiele - der Paris Rhône 4K Laser TV ist vollgepackt mit Funktionen, die das Heimkinoerlebnis verbessern. Der Paris Rhône 4K Laser TV wird im Juli mit einem wettbewerbsfähigen Einführungsangebot auf Indiegogo debütieren und ist damit im Vergleich zu anderen Kurzdistanzprojektoren auf dem Markt eine äußerst kostengünstige 4K-Option.

Über Paris Rhône

Seit seiner Gründung im Jahr 1915 hat sich Paris Rhône der Entwicklung von Produkten verschrieben, die das tägliche Leben der Kunden erleichtern und ihre Lebensqualität insgesamt verbessern. Das Unternehmen ist seit über einem Jahrhundert auf die Forschung und Herstellung von Elektronik spezialisiert und passt sich an neue technologische Fortschritte an, um die Produktion von Elektrogeräten, das Produktdesign und die Entwicklung des Markeneinflusses zu verbessern.

Die Marke und ihre Untermarken decken heute eine breite Palette von Produkten ab, darunter Geräte für die Luftqualität, Reinigungsgeräte, Küchengeräte, Audiogeräte und andere Haushaltsgeräte. Mit einem Jahrhundert an Erfahrung in der Verfolgung sinnvoller Innovationen und branchenführendem Design genießt Paris Rhône heute weltweit den Ruf, außergewöhnliche intelligente Haushaltsgeräte zu entwickeln, die das Leben der Menschen bereichern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://igg.me/at/parisrhonelaser

Erfahren Sie mehr über Paris Rhône: https://www.parisrhone.co/

Video https://mma.prnewswire.com/media/1858443/video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858442/1.jpg