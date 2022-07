Raffles Bali

Raffles Bali lädt alle weitgereisten Genießer auf eine Reise ihres Lebens in das Ultra-Luxus-Resort auf Bali ein

Denpasar, Indonesien (ots/PRNewswire)

Raffles Bali ist eine intime Oase des emotionalen Wohlbefindens in der wunderschönen Jimbaran Bay. Auf einem Hügel gelegen bietet das Resort einen unvergleichlichen Blick auf den Ozean und den eigenen abgelegenen Strand. Es gibt nur 32 gut ausgestatteten Pool-Villen, die ein Höchstmaß an Entspannung und Großzügigkeit bieten und über eine eigene Außenterrasse und einen privaten Pool verfügen.

Das Restaurant Rumari, das sich am höchsten Punkt des Resorts auf einer Terrasse mit Blick auf den Sonnenuntergang befindet, ist die neueste Krug-Botschaft, die erste in Indonesien überhaupt. Enthüllen Sie eine kulinarische Reise der Extraklasse, eines der am besten kuratierten gastronomischen Erlebnisse, das den Reichtum des Archipels hervorhebt und nahtlos mit dem Fachwissen des talentiertesten kulinarischen Teams und der Gaststars verbunden ist.

Die Loloan Beach Bar and Grill liegt am abgelegenen Strand des Resorts mit Blick auf einen 25 Meter langen Infinity-Pool und bietet ein üppiges Meeresfrüchte-Menü und eine erstklassige Fleischauswahl. Wenn die Dämmerung einsetzt, wechselt die Atmosphäre von entspanntem Spaß zu lässiger Eleganz.

Erleben Sie ein exklusives Restaurant für eine unvergessliche kulinarische Reise in The Secret Cave, das mit flackernden Fackeln und Kerzenlicht beleuchtet wird, oder im Purnama Honeymoon Bale, das auf den Felsen am Rande des Resorts gebaut wurde. Die Farm Terrace, ein atemberaubendes Abendessen im Freien unter einer Pergola mit Passionsfrüchten inmitten üppiger Gärten.

Kenner werden auch die kultige The Writers Bar und die angrenzende Bibliothek genießen, eine entspannende Oase, in der man skurril gewürzte Cocktails oder feinsten Champagner und Wein genießen kann. Diese intime Bar bringt das Raffles-Erbe nach Bali, mit dem maßgeschneiderten Raffles Bali Sling.

„Wir heißen Reisende aus aller Welt im Raffles Bali willkommen, um das luxuriöseste Resort auf Bali mit seinen atemberaubenden Sonnenuntergängen, üppigen tropischen Gärten und exquisiten Speisen zu genießen", sagte Katya Herting, General Managerin des Raffles Bali

Im Raffles Emotional Wellbeing Programm fällt die Entspannung leicht, die Reisenden genießen den Klang der tropischen Vögel, die durch die Flora rufen, und den Duft des Meeres. Entspannen Sie sich unter den Händen eines erfahrenen Therapeuten im Raffles Spa, das über eine eigene Whirlpool-Badewanne und Schiebetüren zu einer Terrasse mit Blick auf die Berge verfügt, oder erleben Sie die abgelegene Behandlungssuite The Sanctuary, die in der Natur liegt.

Lassen Sie sich von unserem Raffles Wellbeing Butler, einem legendären Service seit 1887, mit kuratierten sensorischen Erlebnissen verwöhnen, die Sie voll und ganz zufrieden stellen.

Reservieren Sie Ihre glückselige Auszeit unter: https://www.rafflesbali.com/offer/a-private-hideaway/

Vorherige Reservierung erforderlich unter: bali@raffles.com, +623612015800.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851412/Raffles_Bali_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851413/Raffles_Bali_2.jpg