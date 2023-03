Neue Wohnlichkeit im Hotel Sedartis am Zürichsee

Hotel Sedartis

Neue Wohnlichkeit im Hotel Sedartis am Zürichsee

Substanzielle Modernisierung von 30 Zimmern:

Design, Gemütlichkeit und Funktionalität im Fokus

Mit einer substanziellen Investition hebt das Hotel Sedartis in Thalwil das Gästeerlebnis auf das nächste Niveau. Drei Viertel der Zimmer wurden in den letzten Monaten neugestaltet. Diese bieten Geschäftsreisenden und Leisure-Gästen einen idealen Ort zum Arbeiten, Erholen, Entspannen und Geniessen. Das Architekturbüro «LIGNO in-Raum AG» (Emmen) hat das kreative Material- und Farbkonzept rund um den Hotelnamen, der für die boomende Seidenindustrie in Thalwil im 19. und 20. Jahrhundert steht, entwickelt.

Seit bald 20 Jahren ist das Hotel Sedartis eine beliebte Adresse, primär für Geschäftsreisende. In den letzten Jahren wuchs aber auch der Anteil an Freizeitreisenden für Kurzferien am See oder einen Shopping-Trip vor den Toren Zürichs mit Erholungsfaktor signifikant – mitunter ein Grund, den Zimmern ein umfassendes Facelift zu verpassen. «Die Art zu Reisen und die Ansprüche der Gäste entwickeln sich stetig. Statt exklusivem Luxus steht verstärkt das Wohlgefühl im Zentrum. In den neuen Zimmern sollen sich unsere Gäste wie zuhause fühlen», betont Martin von Moos, Geschäftsführer der Partnerhotels Sedartis und Belvoir und Präsident des Vorstands von Hotelleriesuisse Zürich.

Durch Raum und Zeit

Die «LIGNO in-Raum AG» aus Emmen – bekannt für erfolgreiche Projekte wie die «Bar am Wasser» in Zürich oder das «Cascada Boutique Hotel» in Luzern – konnte sich gegen zwei Mitbewerbende durchsetzen. «Das Innenarchitektenbüro verstand es, unsere visuellen und funktionalen Ideen auf eine gelungene und harmonische Weise umzusetzen», erklärt Ueli Knobel, Hoteldirektor des Hotel Sedartis. Dabei spielt der Name «Sedartis» eine wichtige Rolle für das neue Look and Feel: Die Namensschöpfung entspringt den spanischen Worten «Seda» (spanisch für Seide) und «Arte» (Kunst). Diese stellt den Bezug zur Geschichte der Thalwiler Seidenindustrie im 18. und 19. Jahrhundert und zur Seidenstrasse her. In verschiedensten, sorgfältig kuratierten Details kommt dieser rote Faden zum Tragen, seien es die orientalischen Mandala-Lampen über dem Bett, die Tapeten der Garderobe oder die vier harmonischen Farbvariationen, die Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen.

Systematisches Upgrade bei Funktionalität und Komfort

Die neuen Zimmer bedeuten auf den verschiedensten Ebenen ein Upgrade: Die Garderobe wurde vergrössert, mehr Ablageflächen und Stauraum geschaffen. Die hochwertigen Boxbetten sind mit Taschenfederkern-Matratzen bestückt, die sich an Körpergewicht und Schlafposition anpassen. Die Schreibtische befinden sich neu in Fensternähe, für eine angenehmere und hellere Arbeitsatmosphäre. Das moderne TV-System erlaubt über WLAN die Funktion «Chromecast» zu nutzen und das eigene Handy zu verbinden. So können die Reisenden ihre Lieblingsserien, -filme oder Musik direkt auf den Bildschirm streamen.

Der Startschuss für das Projekt fiel mit dem Musterzimmer im August 2022. Richtig los mit der Renovierung ging es erst im Januar 2023. Mittlerweile strahlen alle 30 von 40 Zimmern in ihrem neuen Gewand und sind bezugsbereit. Im 2024 folgt der Umbau der restlichen zehn Zimmer: die Rooftop-Rooms und die Garden Loggia Zimmer.

Konsequent Handwerker aus der Region berücksichtigt

«Wie bereits beim letztjährigen Umbau der Eventolocation «Rooftop» hat die Besitzerfamilie, die in der Region wohnhaft ist, fast ausschliesslich auf lokale Dienstleistende gesetzt und so bewusst eine lokale Wertschöpfung ermöglicht», fügt Direktor Ueli Knobel an. Der Entscheid hat sich gelohnt: Die Wiedereröffnung der umgebauten Zimmer wurden in drei Etappen geplant und auf den Tag terminlich eingehalten. Seit dem 6. März sind alle 30 Zimmer buch- und vor allem: erlebbar.

Das 4 Sterne Hotel Sedartis in Thalwil bietet nicht nur Stadtnähe, sondern auch eine atemberaubende Sicht über den Zürichsee. Das Hotel mit 40 modernen Zimmern in organischem Design und grosszügigen Balkonen ist nicht nur eine beliebte Adresse für Lifestyle-, Geschäfts-, Seminar- und Eventgäste, sondern erfreut sich auch bei Städtereisenden und Einheimischen an grosser Beliebtheit. Die saisonale und regionale Küche punktet sowohl bei den Gästen, wie bei der lokalen Bevölkerung. Für Seminare, Tagungen, Events und Feste stehen 10 topmodern ausgestattete Räumlichkeiten für Gruppen bis zu 150 Personen zur Verfügung, die beiden Perlen sind das neukonzipierte „Rooftop“, sowie der Kreativraum „Ideation Space“. Das Hotel Sedartis ist mit dem Label „Swissstainable“ ausgezeichnet, welches für nachhaltigen Tourismus in der Schweiz steht.

Medienkontakt

Hotel Sedartis Medienstelle c/o Panta Rhei PR Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich

Telefon: +41(0)44 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch