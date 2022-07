SURFORMA SA

SURFORMA BIETET BALLISTISCHE PLATTE WELTWEIT AN

Porto, Portugal (ots/PRNewswire)

ZUM SCHUTZ VON MENSCHENLEBEN IN STÄDTISCHEN GEBIETEN MIT ZIVILEN RISIKEN

Surforma hat auf dem Weltmarkt CompactShield eingeführt, eine ballistische Platte für den Einsatz in städtischen Umgebungen mit zivilen Risiken, die auf anspruchsvollere Märkte für den Schutz von Personen ausgerichtet ist, insbesondere in Ländern in regionalen Blöcken wie Amerika, Afrika und dem Nahen Osten.

Das Unternehmen Efanor, zu dem die Sonae-Gruppe gehört, bestätigt, dass die neue Lösung das Ergebnis einer dreijährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit Beyondcomposite ist und einen großen Vorteil gegenüber den bestehenden Lösungen bietet, vor allem in Bezug auf die Anwendbarkeit als dekorative Lösung, da sie nicht zwei Komponenten benötigt: ballistischer Schutz und Oberflächendesign, sowie Gewicht, Haltbarkeit und Preis.

Mit den Schutzstufen IIIA, III und IV gemäß der NIJ-Norm 0108:01 ist der neue ballistische CompactShield vor allem für die Bereiche Bau (öffentliche Gebäude, Polizeistationen, Banken usw.) und Transport (gepanzerte Fahrzeuge, Busfahrersperren, Schiffscontainer usw.) bestimmt.

„Es handelt sich um eine technologische Revolution, bei der wir nicht nur Menschenleben schützen, sondern auch den dekorativen Faktor in eine einzige Lösung einbeziehen, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann, insbesondere im Transport- und Bausektor", sagt Miguel Nogueira, CEO von Surforma.

Das Unternehmen hat auf diese Weise einen Prozess der globalen Neupositionierung seines Geschäftsbereichs Laminate und Compacts eingeleitet, sowohl strukturell durch die Einführung neuer Rohstoffe als auch technisch durch Investitionen in neue Produktreihen mit verbesserter Leistung.

"Mit unserer neuen Innovationsstrategie und Produktpipeline kann der Umsatz in den nächsten 5 Jahren um 10 % wachsen, hauptsächlich durch Exporte, was zu einem prognostizierten Anstieg des Geschäftsvolumens um 7 Millionen Euro bis 2025 führen wird", erklärt er.

ÜBER SURFORMA

Das 1959 gegründete Unternehmen ist der Ursprung der Sonae-Gruppe, einem portugiesischen multinationalen Unternehmen, das in 62 Ländern vertreten ist und ein breit gefächertes Portfolio von Unternehmen in den Bereichen Industrie, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Technologie, Einkaufszentren und Telekommunikation verwaltet. Im Jahr 2021 lag der Umsatz der Gruppe bei über 8 Milliarden Euro.

Mit mehr als 60 Jahren Innovation und Führung in der Branche und mit dem Ziel, eine eigene Identität zu schaffen und eine herausragende Position in der Produktion und im Vertrieb von Laminaten und Kompaktplatten einzunehmen, wurde 2018SURFORMA® gegründet: eine globale Marke, die sich hauptsächlich auf die Möbel-, Bau- und Dekorationsindustrie konzentriert. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten tätig.

