Appian ernennt Peter Nicholson zum Regionalleiter für Australien und Asien

Höhepunkte

Die Ernennung des Bergbau- und Private-Equity-Spezialisten Peter Nicholson stärkt Appians Wachstumspläne in Australien und Asien

Peter wird als Senior Advisor des Unternehmens die Geschäfte von Appian in einer für das Unternehmen strategisch wichtigen Region leiten

Er war ehemals langjährige Führungskraft bei einem Private-Equity-Fonds im Bergbau

Appian Capital Advisory LLP („Appian" oder das „Unternehmen"), der Anlageberater für langfristige, wertorientierte Private-Equity-Fonds, die ausschließlich in Bergbau- und bergbaubezogene Unternehmen investieren, gibt heute die Ernennung von Peter Nicholson zum Senior Advisor, Head Australia and Asia, bekannt.

Vom australischen Perth aus wird er für die Beschaffung, Bewertung, Due-Diligence-Prüfung und Strukturierung von Transaktionen zuständig sein. Neben der Beaufsichtigung der Portfoliounternehmen wird er Portfolioinvestitionen und Exits in Australien und Asien durchführen.

Peters 13-jährige Tätigkeit als Managing Director für Australien bei Resource Capital Funds (RCF) (insgesamt 18 Jahre), einem privaten Bergbaufonds mit Sitz in Perth, wird dazu beitragen, die Präsenz von Appian in Australasien zu stärken und auszubauen. Zuletzt war Peter auch als Managing Director für Ora Banda Mining Ltd, einem börsennotierten Goldproduzenten, tätig.

Bevor er 2003 zu RCF kam, sammelte er wertvolle technische Erfahrungen in den Bereichen Bergbauproduktion, Planung und Management, als er als Untertage-Manager in der Emily Ann Nickel Mine für LionOre Australia (Nickel) Limited und bei WMC Resources Limited arbeitete.

Peter hat an der University of Queensland einen Bachelor of Engineering (Bergbau) erworben und ist Fellow des Financial Services Institute of Australasia (FINSIA), nachdem er ein Graduate Diploma in Applied Finance and Investment erfolgreich abgeschlossen hat.

Michael W. Scherb, Gründer und CEO von Appian, kommentiert: „Es ist fantastisch, dass Peter zu Appian gekommen ist, da wir weiterhin die fähigsten und sachkundigsten Berater und Mitarbeiter für unsere Firma gewinnen. Seine jahrzehntelange Erfahrung von Perth aus, kombiniert mit technischem Fachwissen, wird für unsere ehrgeizigen Pläne in Australien und Asien von großem Wert sein. Mit dieser Ernennung haben wir einmal mehr unser Engagement unter Beweis gestellt, unsere Position als Marktführer in Bereichen, die für unser Unternehmen von strategischer Bedeutung sind, zu festigen

Peter Nicholson, Senior Advisor, Head of Australia and Asia bei Appian, sagte : „Ich freue mich, bei Appian einzusteigen, da das Unternehmen auf seinem bereits starken Fundament in Australien und Asien aufbaut. Natürliche Ressourcen sind ein wichtiger Sektor in der gesamten Region, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem Team, um unser einzigartiges Geschäftsmodell und unsere Möglichkeiten zu präsentieren

Über Appian Capital Advisory LLP

Appian Capital Advisory LLP ist der Anlageberater für langfristige, wertorientierte Private-Equity-Fonds, die ausschließlich in Bergbau- und bergbaunahe Unternehmen investieren.

Appian ist ein führender Anlageberater in der Metall- und Bergbauindustrie mit globaler Erfahrung in Südamerika, Nordamerika, Australien und Afrika und einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen zur Erreichung ihrer Entwicklungsziele, wobei ein globales Betriebsportfolio mit fast 5.000 Mitarbeitern überwacht wird.

Appian hat ein globales Team von 58 erfahrenen Fachleuten mit Niederlassungen in London, Toronto, Vancouver, Lima, Belo Horizonte, Montreal und Perth.

