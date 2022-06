Properti

Tech-Startup Properti schliesst Seed-II-Finanzierung über 6 Millionen Franken ab

Zürich (ots)

Das PropTech-Startup Properti hat eine zweite Seed-Finanzierung über 6 Millionen Franken erfolgreich abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital forciert Properti den Wachstumskurs in der Schweiz und baut seine eigens entwickelte Tech-Plattform weiter aus. Neben dem Leadinvestor Serpentine Ventures überzeugte das Startup ausserdem Sparrow Ventures, den Unternehmer Ertan Wittwer und weitere namhafte Privatinvestoren. Zudem verstärkt das Proptech seinen Verwaltungsrat mit drei Experten.

Das Schweizer PropTech-Unternehmen Properti gibt den Abschluss einer 6 Millionen Franken Seed-II-Runde bekannt. Die Finanzierungsrunde wird vom Leadinvestor Serpentine Ventures angeführt. Investoren wie Sparrow Ventures, Ertan Wittwer und weitere namhafte Business-Angels beteiligen sich ebenfalls an der Runde. Nach einer ersten Seed-Finanzierung im Dezember 2021 in der Höhe von 1,25 Millionen Franken, gab es laut CEO Levent Künzi einen regelrechten Ansturm von Investoren. Das führte bereits sechs Monate später zu einer zweiten Runde. Vor allem die Kombination aus einer hohen Wachstumskadenz, eigens entwickelter Technologie und einem fundierten Beratungs-Know-how habe die Investoren überzeugt. Das neue Risikokapital soll hauptsächlich in den Ausbau der Technologieplattform fliessen.

Properti verfolgt die Vision, Immobiliengeschäfte und alle damit verbundenen Transaktionen zu vereinfachen und diese für Kunden, Makler und Service-Partner auf einer gesammelten Plattform zugänglicher zu machen. Digital- und Fachexperten sorgen für eine Rundum-Beratung und klären alle Belange von Käufern, Mietern, Verkäufern und Vermietern, während die menschliche Komponente in der Prozessabwicklung durch Technologie gestärkt wird. Für eine höhere Kundenzufriedenheit laufen 80 Prozent dieser Prozesse bereits automatisiert ab, wobei durch das frisch gewonnene Kapital eine zusätzliche Steigerung angestrebt wird.