KEENON Robotics

KEENON Robotics feiert den Markentag mit einer dreifachen Überraschung

Shanghai (ots/PRNewswire)

KEENON Robotics, ein weltweit führender Pionier in der unbemannten Lieferindustrie, hat den 28. Juli zu seinem Markentag erklärt. Der KEENON Brand Day 2022 ist eine wichtige Gelegenheit, mit Kunden in Kontakt zu treten und ihnen einen verbesserten Service und verschiedene Vorteile zu bieten. Zusätzlich zu den laufenden Aktualisierungen in den sozialen Medien werden in sechs Geschäftsregionen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten vielgestaltige Offline-Veranstaltungen durchgeführt.

Der KEENON Brand Day ist ein Zeichen der Dankbarkeit und bringt drei wichtige Neuerungen für die Kunden, die KEENON auf der ganzen Welt unterstützen. KEENON weiß, dass es das Vertrauen der Kunden und eine wettbewerbsfähige Kerntechnologie sind, die ein Unternehmen unvergänglich machen.

„Seit unserer Gründung im Jahr 2010 hat KEENON Robotics in den letzten 12 Jahren eine erstaunliche Reise hinter sich gebracht und ist zu einem weltweit führenden Unternehmen für kommerzielle Serviceroboter geworden. Ich möchte unseren geschätzten Geschäftspartnern meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Wir werden uns stets der Forschung und Entwicklung widmen, um unseren Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können", so Tony Li, CEO und Gründer von KEENON Robotics.

Mit über 30.000 Robotern, die täglich in mehr als 600 Städten im Einsatz sind, sind KEENON Roboterserver bereits in vielen Bereichen zu finden. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz wird KEENON Robotics seine Bemühungen verstärken, die Effizienz in der Dienstleistungsbranche weltweit zu verbessern und eine harmonische Koexistenz zwischen Mensch und Technik zu gewährleisten.

Informationen über KEENON Brand Day:

Marken-Upgrade. KEENON Robotics führt drei Untermarken für drei Hauptproduktlinien ein, nämlich DINERBOT für den Roboter, der Lebensmittel ausliefert, BUTLERBOT für den Roboter, der Gebäude ausliefert, und GUIDERBOT für den Lotsenroboter, um einen durchdachten Service zu bieten und die Anforderungen verschiedener Geschäftsszenarien zu erfüllen.

Produkt-Update. KEENON Robotics bringt offiziell die Laserversion des DINERBOT T8 auf den Weltmarkt und stellt den brandneuen Kellnerroboter DINERBOT T2 Pro vor.

Verbesserung der Dienstleistungen. Ab dem 28. Juli bietet das KEENON Aftersales-Programm, KEENON ON-care, bestimmte Serviceerweiterungen für Kunden nach dem 1. Juli 2022.

Informationen zu KEENON Robotics:

KEENON ROBOTICS wurde 2010 gegründet und bietet intelligente, zuverlässige und bequeme Lösungen für verschiedene Szenarien wie Restaurants, Hotels, Einkaufszentren, Supermärkte und Fabriken. Im September 2021 schloss KEENON eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 200 Mio. US-Dollar unter der Leitung des Softbank Vision Fund 2 (SVF2) ab und erhielt damit die größte Finanzierung, die je ein Unternehmen für Serviceroboter erhalten hat. KEENON-Roboter werden bereits in mehr als 60 Ländern eingesetzt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867367/KEENON_Brand_Day.jpg