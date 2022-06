CG24 Group

CEO Wechsel beim Schweizer Marktführer im Marketplace Lending

Zürich (ots)

Ab 1. Juli übernimmt Jürg Niederberger - erfahrener Private Debt Investor und erfolgreicher Unternehmer mit weitreichender Risikomanagement-Erfahrung in der Bankenwelt - die operative Führung der CG24 Group AG.

Niederberger kehrt nach 23 Jahren in Asien als unter anderem Chief Risk Officer einer US Investment Bank und als Mitgründer einer Investmentboutique in Hongkong in die Schweiz zurück und bringt mit seiner weitreichenden Erfahrung weitere Impulse und Marktinnovationen beim Schweizer Marktführer für Marketplace Lending ein.

Christoph M. Mueller, Gründer der CG24 Group AG, welcher in 2020 interimistisch die Führung des Unternehmens als CEO übernahm, übergibt somit die operativen Führungstätigkeiten an Herrn Niederberger und konzentriert sich wieder auf die Rolle als Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft.

Christoph M. Mueller, Seriengründer mit Banking-Hintergrund, hebt neben Niederbergers weitreichenden Erfahrungen im Risikomanagement und asiatischen Private Debt Bereich die hohe Innovationskraft und Dynamik hervor, welche der neue CEO bei CG24 mit einbringt. "Mit Jürg Niederberger verstärkt CG24 sein Führungsteam zu einem optimalen Zeitpunkt, um nach der corona-bedingten Konsolidierungsphase nun auch international durchzustarten."

"Da ich bereits seit 2014 also institutioneller Investor in asiatische Marketplace Lending Firmen investiert habe, weiss ich, was funktioniert und was nicht. Das Vorantreiben der Digitalisierung von CG24 Group ist sicher ein Fokus, wobei ich aber ein noch viel größeres Potenzial in konsequenter Anwendung von Data-Driven Prozessen und Analysen sehe" - so Jürg Niederberger.

Nach einer mehrmonatigen Einarbeitungsphase mit dem gesamten Team der CG24 Group wird Niederberger einen "running start" hinlegen und hat bereits angekündigt, bald erste Impulse zu setzen.

Unter anderem wird die Finanzierungsstruktur für Kredite der CG24 Group besser an die Bedürfnisse von Investoren angepasst, dies vor allem über weitreichende Partnerschaften mit institutionellen Investoren wie zum Beispiel Pensionskassen.

Weitere Initiativen werden in den nächsten Monaten kommuniziert.