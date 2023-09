Allspring Global Investments

Allspring Global Investments würdigt das erfolgreiche dreijährige Bestehen des Global Equity Enhanced Income Fund[1]

Der Fonds hat für seine Kunden eine jährliche Rendite von 6% erzielt1

Allspring Global Investments, ein führender unabhängiger globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 547 Milliarden US-Dollar2, feiert das dreijährige Bestehen seines Global Equity Enhanced Income (GEEI) Fonds. Seit seiner Auflegung hat der GEEI-Fonds den Anlegern sowohl hohe beständige Erträge als auch einen bedeutenden Kapitalzuwachs beschert.

In den letzten drei Jahren haben die Marktvolatilität und die wirtschaftliche Unsicherheit die Anleger vor die Herausforderung gestellt, ihre Allokationen anzupassen, um nachhaltige und diversifizierte Erträge zu erzielen. Einkommensgenerierende Aktienstrategien haben bei Anlegern, die hohe, beständige Renditen aus verschiedenen Einkommensquellen erzielen und gleichzeitig am langfristigen Marktwachstum teilhaben wollen, an Attraktivität gewonnen.

Der GEEI-Fonds von Allspring ist so konzipiert, dass er konsistente vierteljährliche Erträge liefert und gleichzeitig das Wachstumspotenzial globaler Aktien erfasst. Der Fonds investiert in Unternehmen mit attraktiven Bewertungen und überdurchschnittlichen Dividenden und steigert die Erträge durch den Einsatz einer aktiven Options-Overlay-Strategie. Seit seiner Auflegung hat der Fonds über alle Anteilsklassen hinweg eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6 % und eine Gesamtrendite von 9,9 % p.a. (nach Gebühren und Kosten) erzielt.

Eddie Cheng, Leiter des internationalen Multi-Asset-Portfoliomanagements und einer der Portfoliomanager des Fonds, kommentierte: „Seit der Auflegung des GEEI im Jahr 2020 haben wir eine globale Pandemie, eine steigende Inflationsentwicklung und einen historisch schnellen Zinserhöhungszyklus der Zentralbanken erlebt. Es war eine ereignisreiche Zeit, aber wir sind sehr zufrieden damit, wie diese Strategie funktioniert hat. Wir sind davon überzeugt, dass unser Ansatz, der die Stärke der quantitativen Analyse mit einem fundamentalen Überprüfungsprozess verbindet, der Schlüssel zu unserem Erfolg ist."

„Wir freuen uns, dass eine unserer Vorzeigestrategien eine dreijährige Erfolgsbilanz vorweisen kann", kommentierte Andy Sowerby, Leiter des internationalen Vertriebsteams und Mitglied der Geschäftsführung. „Wir sind weiterhin bestrebt, mehr für unsere Kunden zu leisten, indem wir Anlegern helfen, sich in der komplexen globalen Finanzlandschaft zurechtzufinden. Dieser Fonds hat sich als wertvolle Einkommensdiversifizierung erwiesen und ist eine hervorragende Ergänzung zu traditionelleren Einkommensquellen wie Anleihen und Geldmärkten."

Informationen zu Allspring

Allspring Global Investments™ ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 547 Milliarden US-Dollar2, über 20 Niederlassungen weltweit und Investment-Teams, die von mehr als 460 Investment-Experten unterstützt werden. Allspring hat sich dem durchdachten Investieren und der zielgerichteten Planung verschrieben und inspiriert eine neue Ära des Investierens, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse anstrebt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.allspringglobal.com.

1) Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2) Stand: 30. Juni 2023. Die Zahlen umfassen treuhänderische und nichttreuhänderische Vermögenswerte.

Marktrisiko : Wertpapiere können aufgrund von Faktoren, die sich auf die Wertpapiermärkte im Allgemeinen auswirken, an Wert verlieren, und Aktienwerte weisen im Allgemeinen eine größere Preisvolatilität auf als Schuldtitel. Risiko von Wertpapieren kleinerer Unternehmen : Wertpapiere von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung sind tendenziell volatiler und weniger liquide als Wertpapiere größerer Unternehmen. Geografisches Konzentrationsrisiko : Investitionen, die auf bestimmte geografische Regionen und Märkte konzentriert sind, können aufgrund wirtschaftlicher Abschwünge und anderer Faktoren, die sich auf die spezifischen geografischen Regionen auswirken, einer größeren Volatilität ausgesetzt sein. Globales Investitionsrisiko : Wertpapiere aus bestimmten Ländern können schnelleren und extremeren Wertschwankungen unterliegen und von Unsicherheiten wie internationalen politischen Entwicklungen, Währungsschwankungen und anderen Entwicklungen in den Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen eine Investition getätigt werden kann, beeinflusst werden. Derivatrisiko : Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken, die sich von den Risiken unterscheiden, die mit einer Direktanlage in traditionellen Wertpapieren verbunden sind, und die möglicherweise größer sind als diese. Der Einsatz von Derivaten kann zu Verlusten führen, wenn sich der Preis oder der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts, Index oder Zinssatzes ungünstig entwickelt, was durch bestimmte Merkmale der Derivate noch verstärkt werden kann. ESG-Risiko : Die Anwendung eines ESG-Screens für die Wertpapierauswahl kann dazu führen, dass Chancen in einem Wertpapier oder einer Branche verpasst werden, was möglicherweise zu einer schlechteren Performance im Vergleich zu den Wettbewerbern führt. ESG-Screens sind von Daten Dritter abhängig, und Fehler in den Daten können dazu führen, dass ein Wertpapier nicht korrekt aufgenommen oder ausgeschlossen wird.

Dieses Material wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und ist für professionelle, institutionelle oder qualifizierte Kunden/Investoren bestimmt. Nicht für den Einzelhandel außerhalb der USA bestimmt.

DIESES MATERIAL STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE ANFRAGE DAR UND IST IN KEINEM FALL DAZU BESTIMMT, IN EINEM RECHTSGEBIET ODER GEGENÜBER EINER PERSON VERWENDET ZU WERDEN, IN DEM DIES UNZULÄSSIG ODER RECHTSWIDRIG WÄRE.

Allspring Global Investments™ ist der Handelsname für die Vermögensverwaltungsgesellschaften von Allspring Global Investments Holdings, LLC. Zu diesen Unternehmen gehören Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), eine von der britischen Finanzaufsichtsbehörde zugelassene und regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, und Allspring Global Investments Luxembourg S.A., zugelassen und reguliert von der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allspring Luxemburg hat Niederlassungen in Frankfurt, Paris und Mailand und ist berechtigt, grenzüberschreitende Dienstleistungen im EWR zu erbringen. Im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 ist Material, das für den Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen ist, von Allspring UK zugelassen. ALL-09152023-aqzrhq5o

