Neues White Paper von BoaCompra by PagSeguro zeigt, dass nur 22 % der in Lateinamerika verwendeten Karten international einsetzbar sind

SÃO Paulo (ots/PRNewswire)

Die Daten stammen aus einer exklusiven Studie, aus der hervorgeht, dass die meisten der befragten Händler in dieser Region sich darin einig sind, dass das Anbieten lokaler Zahlungsoptionen einen entscheidenden Vorteil darstellt

BoaCompra by PagSeguro, ein Fintech-Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, weltweit tätigen Unternehmen die Akzeptanz lokaler Zahlungsmethoden und lokaler Währungen aus 17 lateinamerikanischen Ländern zu ermöglichen, hat soeben eine exklusive Studie über das aktuelle Hauptszenario des lateinamerikanischen Online-Marktes veröffentlicht. Das Whitepaper mit dem Titel Digitale Renaissance in Lateinamerika: Ein tiefer Einblick in Trends, Chancen und Herausforderungen in der lateinamerikanischen E-Commerce-Branche wurde in Zusammenarbeit mit Americas Market Intelligence (AMI) erstellt.

Die umfassende Studie bietet Einblicke und aktuelle Daten über den sich schnell verändernden Online-Markt in Lateinamerika, einer Region mit großen Chancen für Unternehmen, die im digitalen Bereich tätig sind - vor allem jetzt, wo die Verbreitung digitaler Banken zunimmt, der Digitalisierungsprozess in der Region durch die Pandemie noch beschleunigt wird und sich die Wirtschaft nach dem Covid wieder erholt. Die Studie konzentriert sich auf die sechs führenden Märkte in Lateinamerika: Brasilien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Peru und Argentinien.

Neben internen AMI-Daten und öffentlichen Quellen umfasste die Untersuchung auch ausführliche Interviews mit grenzüberschreitenden Händlern und lokalen Akteuren, die auf den oben genannten Märkten in verschiedenen Branchen verkaufen, darunter Einzelhandel, Video- und Musikstreaming, Spiele, Reisen und Anbieter digitaler B2B-Produkte. Die Interviews fanden im ersten Quartal 2022 statt.

Allen Branchen gemeinsam ist die Erkenntnis, dass die Digitalisierung ein anhaltender Trend ist, der nicht mehr aufzuhalten ist. Mit einer durchschnittlichen Internetdurchdringung und einem durchschnittlichen Anteil von Smartphone-Besitzern von 77 % bevorzugen immer mehr Lateinamerikaner die Erledigung zahlreicher anderer täglicher persönlicher und beruflicher Aktivitäten sowie Einkäufe über das Internet.

Vor diesem Hintergrund ist Lateinamerika für Unternehmen aller Branchen eine gute Wahl für die internationale Expansion. Branchen wie der Einzelhandel und digitale Güter verzeichneten während der Pandemie einen exponentiellen Anstieg der Umsätze: Das Weißbuch zeigt, dass 61 % der Bevölkerung in den untersuchten Ländern im Jahr 2020 online einkauften, und im Jahr 2021 stieg diese Zahl auf 67 %. Aufgrund der höheren Frequenz, der größeren Produktvielfalt und des höheren Durchschnittspreises erwartet AMI, dass der lateinamerikanische E-Commerce-Markt mit einer CAGR von 25 % wächst und im Jahr 2025 ein Volumen von 646 Milliarden US-Dollar erreicht.

Um all dieses Marktpotenzial zu erschließen, ist es von grundlegender Bedeutung, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Wenn es um Offshore-Händler geht, die in Lateinamerika verkaufen, gehört dazu auch, dass sie lokale Zahlungen und lokale Währungen akzeptieren müssen.

Der Studie zufolge sind Kreditkarten in Lateinamerika zwar nach wie vor die am häufigsten verwendete Zahlungsmethode (46 % des Umsatzes im Jahr 2021), aber 78 % der in der Region verwendeten Karten werden nur im Inland verwendet. In Brasilien liegt der Anteil der reinen Inlandszahlungen mit Kreditkarte bei 70 %. Fast alle Händler, die im Rahmen der Studie befragt wurden, sind sich darin einig, dass das Anbieten lokaler Kartenzahlungsoptionen ein entscheidender Vorteil ist, da dies die Beliebtheit erhöht, die Kundenerfahrung verbessert und es den Händlern ermöglicht, lokale Praktiken wie Ratenzahlungen anzubieten (die je nach Segment und Kaufvolumen 50 % der Online-Verkäufe ausmachen, die mit Kreditkarten bezahlt werden).

Ein weiterer wichtiger Trend in Lateinamerika ist die zunehmende Vorliebe für mobiles Banking und digitale Zahlungsmethoden, wie z. B. Pix in Brasilien (elektronische und sofortige Zahlungsmethode der brasilianischen Zentralbank). Dies treibt die finanzielle Eingliederung und Innovation in der Region voran, verändert die traditionelle Zahlungslandschaft erheblich und macht es für ausländische Unternehmen noch interessanter, dort zu verkaufen.

Dieses komplexe Finanzszenario macht es für ausländische Unternehmen ohne eine lokale Einheit schwierig, in Lateinamerika zu operieren. Es ist daher wichtig, sich auf einen lokalen Partner verlassen zu können, der die Finanzlandschaft der Region kennt. Das vollständige Whitepaper enthält zahlreiche relevante Daten und mögliche Lösungen für Händler, die in Lateinamerika tätig sind oder dies planen. Es kann über den folgenden Link kostenlos heruntergeladen werden: https://hubs.la/Q01csnZv0.

BoaCompra by PagSeguro ist eine lokale Zahlungsplattform, die es Händlern weltweit ermöglicht, lokale Zahlungen in Latam zu akzeptieren oder Auszahlungen nach Brasilien zu senden.

Americas Market Intelligence (AMI) ist das führende Marktforschungsunternehmen für Lateinamerika, das leistungsstarke Markt- und Wettbewerbsinformationen für Unternehmen liefert, die in der Region erfolgreich sein wollen, wobei der Schwerpunkt auf Finanzszenarien, Zahlungsmethoden und innovativen Finanzlösungen liegt.